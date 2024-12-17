Актриса Кэмерон Диаз впервые за десять лет снялась в фильме. Комедийный боевик с ее участием выйдет на Netflix 17 января.

Комедийный боевик «Снова в деле» рассказывает о семейной паре бывших спецагентов ЦРУ, которым приходится вернуться в шпионский мир и выполнить последнее задание, тогда как они годами скрывали от детей свое прошлое.

Партнером Диаз по фильму стал Джейми Фокс, с которым актриса уже работала на съемках комедии «Энни» и спортивной драмы «Каждое воскресенье».

«В нем есть и юмор, и экшн, но на самом деле этот фильм подходит для того, чтобы родители могли посмотреть его с детьми и сказать им: „Вот видите, родители — тоже просто обычные люди“», — поделилась актриса с Netflix.

52-летняя Диаз не снималась в кино с 2014 года. Тогда она решила сосредоточиться на семейной жизни и своем калифорнийском винном бренде Avaline. Фокс пошутил, что Диаз, как и героиня «Снова в деле», возвращается к старой работе после долгого перерыва.

Для Фокса «Снова в деле» тоже станет возвращением в кино — актер не участвовал в съемках и редко появлялся на публике с 2023 года, когда он пережил клиническую смерть и 20 дней находился в коме из-за кровоизлияния в мозг. «Я побывал в аду и вернулся», — поделился Фокс. По словам актера, он был не в лучшей физической форме и ему пришлось заново учиться ходить, поэтому на протяжении долгого времени хранил молчание о произошедшем.

Кэмерон Диаз — одна из самых популярных голливудских актрис 1990-х и 2000-х. Она снималась в экшне «Ангелы Чарли», комедии «Однажды в Вегасе», кинокомиксе «Маска», а также исполняла и драматические роли, например, в картинах «Банды Нью-Йорка», «Мой ангел-хранитель», «Ванильное небо». Ожидается также, что Диаз примет участие в озвучании пятой части «Шрека», которая должна выйти в 2026 году.