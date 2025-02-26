Голливудская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериале «Сплетница» и фильме «Евротур», умерла на 40-м году жизни. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, мать актрисы нашла ее тело в среду, 26 февраля, в элитном жилом комплексе на Манхэттене около восьми утра. Точная причина смерти Трахтенберг не раскрывается. По информации собеседников The New York Post, актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени.

В последние месяцы Трахтенберг публиковала тревожные фотографии в соцсетях, на которых она выглядела изможденной. Это вызвало волну беспокойства среди ее поклонников, некоторые из них стали комментировать резкое похудение актрисы и подозревать ее в употреблении наркотиков. В январе Трахтенберг отреагировала на комментарии фанатов, заявив, что она «счастлива и здорова».

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon.

Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее она сыграла в комедийном супергеройском фильме «Инспектор Гаджет», популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди».