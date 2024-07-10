Немецкого актера Тиля Швайгера, который с апреля проходил лечение от септицемии в одной из берлинских клиник, выписали из учреждения в июне. Об этом сообщает Bild.

Септицемия — форма заражения крови, проявляющаяся в виде системных воспалительных реакций в отсутствие гнойных метастазов в тканях. У пациентов наблюдается сильная интоксикация, гиперреактивность организма, полиорганная недостаточность.

По данным издания, актер отправился восстанавливать здоровье в Гамбург, а позднее — на Майорку. После того, как состояние Швайгера улучшится, ему предстоит новая операция на сердце.

Собеседники Bild отметили, что доктора имплантировали в сердце Швайгера стент — специальное устройство в виде металлической трубки.

Возможной причиной операции могло быть чрезмерное курение. В какой-то момент обсуждалась возможность ампутации актеру ноги актеру, но благодаря усилиям врачей этого удалось избежать, пишет издание.

«Он в прекрасной форме, очень мотивирован и берется за новые грандиозные проекты. Я очень рада видеть его в таком хорошем состоянии. Он на пути к выздоровлению. Самое замечательное то, что Тиль не пил в течение последних 150 дней», — заявила дерматолог Мириам Ребайн.

Швайгер также опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с Ребайн, под которой похвалил эффект от ее антивозрастных препаратов. В комментариях к посту поклонники актера высказали подозрение, что фото могло быть отретушировано или создано при помощи нейросетей.

«Фото, конечно, не фейк. Мы с Тилем знакомы уже четыре или пять лет. Я вообще не ожидала, что он напишет этот пост. Он действительно пользуется моими антивозрастными продуктами, не получает их бесплатно, а покупает», — рассказала Ребайн журналистам.

Сам актер пока не ответил на запросы СМИ.