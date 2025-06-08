Новым президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) стал Александр Винокуров — глава инвестгруппы «Марафон», куда входят «Магнит», «Дикси» и «Азбука Вкуса» и другие компании. Выборная конференция, на которой состоялось голосование, прошла в Москве 8 июня.

Выборы проводились на безальтернативной основе: других кандидатов, кроме Винокурова, не было. Предыдущим президентом ФТАР был пятикратный чемпион России по шорт-треку Дмитрий Василенко, избранный на этот пост 10 ноября 2024 года. Он также является генсеком федерации.

В начале декабря 2024 года Минспорта отозвало государственную аккредитацию ФТАР и передало ее полномочия Федерации пауэрлифтинга. Спортивные СМИ писали, что в профильном министерстве недовольны кандидатурой Василенко и усилиями ФТАР по возвращению в мировой спорт.

Новый президент федерации Винокуров — зять главы МИД России Сергея Лаврова — давно увлекается силовыми видами спорта и лично помогает спортсменам с подготовкой и выступлениями на соревнованиях в России и за границей. Он также является сооснователем велокоманды «Марафон-Тула», куда входят чемпионы мира и призеры Олимпийских игр, и инициатором проведения ежегодных состязаний по кроссфиту «Гран-При инвестиционной группы “Марафон”».

Избрание Винокурова приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев, назвавший результат голосования «ожидаемым и логичным». Минспорта ранее поддержало кандидатуру Винокурова с учетом его управленческого опыта и «живого интереса» к популяризации спорта. По словам главы ведомства, новый президент ФТАР соответствует тренду на «усиление управленческих позиций в отрасли» с внедрением современных подходов и «системного мышления».

«Федерации всё чаще возглавляют опытные управленцы, способные выстраивать долгосрочную стратегию развития. Мы уже видим результаты такой политики в Федерации гимнастики России, Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Федерации водных видов спорта и других. С приходом Александра Винокурова ФТАР получит новый импульс к росту и началу новых перспективных проектов», — выразил уверенность министр спорта.

Первоочередными задачами Винокурова во главе ФТАР станет восстановление ее государственной аккредитации и «всесторонняя поддержка развития тяжелой атлетики» в России, заявили в федерации. Кроме того, новый президент займется укреплением позиции российской тяжелой атлетики в мире, ее продвижением среди подрастающего поколения и обеспечением регионов спортивной инфраструктурой и инвентарем международного уровня.

Сам Винокуров после голосования поблагодарил всех участников выборного собрания за доверие и назвал их решение «огромной честью и ответственностью» для себя, а тяжелую атлетику — своим любимым видом спорта, частью российской культуры и «отражением силы воли и стремления к победе».

«Впереди у нас много совместной работы с регионами, Министерством спорта, Олимпийским комитетом. Мы должны не только укрепить позиции российской тяжелой атлетики на мировой арене, но и по-настоящему популяризовать это направление», — заявил новый президент ФТАР.

«Марафон» поддерживает российский футбол, шахматы, сквош, кроссфит и силовые дисциплины на общем и профессиональном уровне, в том числе такие крупные спортивные мероприятия как «Московский марафон» и «Белые Ночи», сотрудничает с Российским футбольным союзом (РФС), Федерацией регби, ФК «Динамо-Москва» и «Динамо-Махачкала».