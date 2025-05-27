Если признать Беловежские соглашения о распаде СССР недействительными, как это сделала Госдума в 1996 году, то конфликт России и Украины следует считать «внутренним». Об этом RTVI заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Если рассматривать достоверность этого документа, тогда конфликт между Россией и Украиной — это внутренний конфликт, и мы имеем право рассматривать его таким образом, и нечего туда лезть ни немцам, ни французам, ни итальянцам, и всем остальным, тем более англичанам», — заявил он.

По его мнению, нужно создать комиссию «по восстановлению исторической правды о нашей государственности и реализации постановления, которое приняла Госдума 15 марта 1996 года».

Зюганов напомнил, что в 90-х была, например, создана комиссия Госдумы по расследованию причин чеченского кризиса, которую возглавлял депутат-режиссер Станислав Говорухин.

27 мая лидер КПРФ напомнил, что в марте 1996 года Госдума приняла два постановления, которые по сути аннулируют Беловежские соглашения о распаде СССР. Речь идет о двух постановлениях от 15 марта 1996 года:

№ 156 — «Признать утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года о денонсации договора об образовании СССР»;

№ 157 — «Подтвердить для Российской Федерации юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года».

«Настал исторический момент, когда мы должны последовательно выполнять эти официальные решения Госдумы», — заявил Зюганов.

По его словам, когда Госдума приняла эти решения, «ельцинская свора» подготовила «три указа: разогнать Госдуму, арестовать 400 человек, список начинался с меня, и ввести военное чрезвычайное положение». Но этого не произошло, добавил Зюганов, так как у президента Бориса Ельцина не оказалось нужного количества солдат в столице, а регионы пообещали поддержать народно-патриотические силы.

После этого, по словам лидера КПРФ, Ельцин «выругался, порвал эти три указа».

«Готовясь к 30-летию принятия этого документа, я бы настаивал на том, чтобы мы создали комиссию. Если возглавит ее председатель Думы Володин, будем приветствовать. <…> Президент прямо сказал, что для того, чтобы побеждать, надо обеспечить сплоченность и единство общества. Еще раз настаиваем на том, чтобы правда истории была доведена до нового поколения», — сказал Зюганов.

21 мая советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге заявил, что СССР «юридически существует».

«Была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году, создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению Съезда этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то, получается, юридически СССР существует, как говорят специалисты конституционного права», — сказал Кобяков.

Он отметил, что Беловежское соглашение, по которому СССР прекратил свое существование, выглядит весьма странно с правовой точки зрения.

«Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще было не в их компетенции. Но если СССР не распущен, то логически, с правовой точки зрения, получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — отметил советник президента.

Кобяков добавил, что «распаду СССР надлежит дать надлежащую правовую оценку для того, чтобы разобраться в современных событиях».

В тот же день юрист в области практического конституционного права Иван Брикульский написал в своем телеграм-канале, что даже если допустить юридическое нарушение при процедуре распада СССР, это еще не означает, что нужно автоматически «сносить» все, что было после.

«Это вам и судьи КС скажут: нужно всегда анализировать и взвешивать, а не применять автоматические формулы. Юридический возврат в СССР означает фактически обнуление действующей Конституции. Более того, именно поправочная статья 67.1 закрепила правопреемство от СССР. Не стоит забывать, что начало действующей Конституции 1993 года положила Декларация о государственном суверенитете РСФСР, которая в пункте 15 предусмотрела обязательство принять новую Конституцию, которой и стала Конституция 1993 года», — сообщил он.

Брикульский отметил, что если СССР и «существует», то в этом случае «возникают сомнения в конституционности не столько возникших после распада государств, сколько конституционности действий государства и государственных органов: от парламента до судов».

«Все рассуждения о нарушении процедуры распада СССР запускают другую цепочку рассуждений: распада Российской империи и других государственных образований. Грубо говоря, открывает ловушку бесконечных конфликтов и претензий, в том числе внутри России. Такие разговоры опасны», — подчеркнул юрист.

25 мая глава Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр России, первый директор ФСБ Сергей Степашин заявил РИА Новости, что «с юридической точки зрения Кобяков прав».