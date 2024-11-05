Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему «тысячу раз угрожали» за годы его работы. Так он прокомментировал корреспонденту RTVI дело жителя Сыктывкара, получившего штраф в 300 тыс. рублей по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК) из-за комментария про Зюганова.

«Я признаюсь, мне за эти годы тысячу раз угрожали, 300 раз судили. Ну, что делать? Политика — вещь серьезная, ответственная. Я служу своему народу. Врагам, изменникам и ворам это не нравится, поэтому я на этот мир смотрю глазами абсолютного реалиста», — сказал Зюганов.

28 октября Первый Западный окружной военный суд в Петербурге назначил жителю Сыктывкара Дмитрию Борисевичу штраф в размере 300 тыс. рублей из-за комментария о лидере КПРФ во «ВКонтакте». Запись, опубликованная в июле 2022 года, начиналась словами: «На кол…» и заканчивалась фразой: «…Наш, в Нюрнберге, Гааге!!!!» Борисевичу также запрещено на два года администрировать сайты и каналы в интернете.

Суд установил, что в публикации мужчины содержались «лингвистические и психологические признаки призыва к осуществлению террористической деятельности в форме посягательства на жизнь государственного деятеля <…> в целях прекращения его государственной и политической деятельности».

Борисевич не признал вину. Он заявил, что своим комментарием высказал личное субъективное мнение и негативное отношение к деятельности КПРФ и Зюганова. По словам Борисевича, он не призывал к посягательству на жизнь Зюганова, не имел умысла на совершение преступления и не причинил ущерб своими действиями.