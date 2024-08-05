5 августа фондовый рынок Японии пережил самый большой обвал с «черного понедельника» 1987 года. Вслед за ним стали падать и остальные рынки по мере открытия на них торгов. В минус пошли и криптовалюты. Виновниками исторического обвала кандидат в президенты США Дональд Трамп назначил представителей действующей власти — Джо Байдена и Камалу Харрис: «Фондовые рынки рушатся. А я вам говорил! Камала не имеет ни малейшего понятия. А Байден крепко спит». Действительно ли в обвале виноваты США и как кризис может сказаться на России, RTVI узнал у экспертов.

Падение рынков 5 августа 2024 года Японский индекс Nikkei (-11,8%); Российская Мосбиржа (-1,7%); Промышленный индекс США Dow Jones (-2,8%); Электронная фондовая биржа США NASDAQ (-5,8%); Индекс крупнейших компаний США S&P 500 (-4%); Немецкий индекс DAX (-2%); Гонконгский индекс Hang Seng (-1,46%); Китайский индекс Shanghai Composite (-1,02%). Криптовалюты Bitcoin (-15%) и Ethereum (-18%).

Угроза спада в американской экономике

Рецессия в США — вот три слова, которыми объясняют ситуацию в Японии все опрошенные RTVI эксперты.

“Основное падение фондовых индексов началось с публикации статистических данных США. Они оказались значительно слабее прогнозов. Например, количество рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством, увеличилось в июле всего на 114 тысяч при ожиданиях около 176 тысяч. Показатель безработицы в США вырос до 4,3% — это максимум за последние три года, что может свидетельствовать о замедлении экономики или даже рецессии”, — объяснил RTVI Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской Академии.

Ранее американский регулятор намекал, что может снизить ставку в сентябре. Но последние макроданные, включая июльский отчет по рынку труда, оказались слабыми, сказал RTVI Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». Вероятность снижения ставки стала значительно ниже, и аналитики и инвесторы восприняли эту информацию негативно.

Повышение ставки и высокий госдолг в Японии

В Японии ситуацию усугубили действия Банка Японии, который с 1 августа поднял ключевую ставку до 0,25%. В Японии на протяжении более 10 лет были очень низкие и даже отрицательные ставки, рассказала RTVI Ксения Бондаренко, доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Там любое повышение ставок, даже небольшое, ведет к крупным изменениям в доходности компаний и оказывает сильное влияние на курс национальной валюты.

Нацвалюта Японии действительно значительно укрепилась — теперь за доллар просят не 160, а 142 иены. Но это едва ли хороший сигнал для Японии, полагают опрошенные RTVI эксперты. “Укрепление иены ведет к падению выручки японских экспортеров в местной валюте, поэтому их акции снижаются. Это типичная ситуация для стран-экспортеров. Второй момент — бегство от риска. Исторически, во времена risk-off, японская иена наряду со швейцарским франком считалась «safe haven», то есть менее рисковым инструментом для вложений”, — пояснила Ксения Бондаренко.

Банк Японии также указал, что может снова повысить ставку из-за растущей инфляции. Повышение ключевой ставки в Японии негативно сказывается на доходности японских компаний, вызывая резкую негативную реакцию на фондовых рынках, пояснила Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова. Она добавила, что у Японии самый высокий государственный долг к ВВП, порядка 265%, поэтому любые дисбалансы в мировой экономике сильно влияют на закредитованную японскую экономику.

Геополитика, Китай и волатильность на американских площадках

Среди других факторов, которые могли повлиять на обвал японского фондового рынка, Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» называет:

макроданные по Китаю, которые показали ухудшение динамики в промышленности и ВВП;

геополитические риски на Украине и Ближнем Востоке;

волатильность на американских площадках, а также на валютных и сырьевых рынках, которая могла спровоцировать закрытие позиций по акциям для поддержания маржинальных требований.

Геополитический фактор играет незначительную роль, полагает Александр Бахтин. “Динамика нефти и золота показывает, что рынки почти не верят в возможность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вовлечения в него Ирана”, — сказал он.

Ждать ли мирового финансового кризиса

Значительное падение на японской бирже эмоционально повлияло на действия инвесторов в других странах, где также наблюдается падение индексов, обратил внимание Войлуков. В Южной Корее и на Тайване индексы упали на 4-6%, в то время как по многим направлениям корректировка идет на 1-3% вниз.

Опрошенные RTVI эксперты полагают, что едва ли обвал японского фондового рынка станет началом нового мирового финансового кризиса. “Сейчас мы наблюдаем временную, хотя и значительную, коррекцию, вызванную эмоциональными реакциями. Вскоре может произойти технический отскок мировых индексов”, — сказал Александр Бахтин.

“Явных предпосылок для мирового финансового кризиса пока нет, хотя любое событие может стать спусковым крючком. Факторы, из-за которых сегодня идут корректировки индексов, не являются критичными. Если не произойдут серьезные политические события, эта корректировка продолжится несколько дней, после чего ситуация стабилизируется. Эмоциональные действия инвесторов будут нивелированы”, — пояснил Войлуков.

Впрочем для Японии обвал может быть чувствительным. С учетом панических распродаж, падение, вероятно, продолжится до 27500-26000 пунктов, что предполагает снижение на 13-17%, спрогнозировала Наталья Малых. “Индекс S&P 500 может просесть на дополнительные 4% до 5155 пунктов, но если ухудшение макроэкономической ситуации будет подтверждаться новыми данными, а Федрезерв будет медлить с понижением ставки, масштаб коррекции будет больше”, — пояснила она.

Как кризис скажется на российском рынке

“Российский рынок, хотя и стал изолированным от западного капитала в 2022 году, все еще зависим от мировой экономической ситуации. В первую очередь — через цены на сырье, которые снижаются на фоне опасений за мировую экономику. Экспортеры сырья формируют около 60% индекса Мосбиржи по капитализации, и для них падение цен на сырьевые товары является негативным фактором, особенно при относительно крепком рубле”, — рассказала Наталья Малых.

С ней заочно поспорила Ксения Бондаренко. По ее словам, для акций российских экспортеров положительный эффект от дорожающей нефти обычно сильнее давления от укрепляющегося рубля. Хотя она также отметила, что курс рубля, хотя и в меньшей степени, чем 10 лет назад, все еще зависит от цен на нефть: чем выше цены на нефть, тем сильнее рубль.

Отвечая на вопрос о том, не грозит ли России японский сценарий при очередном повышении ставки, эксперты сошлись во мнении — не грозит. В Японии увеличение процентной ставки стало неожиданным для инвесторов, в отличие от России, где июльское повышение ставки было предсказуемым, сказала RTVI аналитик “Цифра брокер” Полина Щукина.

“В России индексы падают уже несколько месяцев из-за ужесточения кредитной политики ЦБ. <…> С мая многие ожидали, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Эти ожидания были учтены рынком, поэтому действия ЦБ не привели к одномоментному обвалу индексов”, — сказал Алексей Войлуков.

Что делать, пока рынки падают — мнения экспертов

Александр Бахтин,

инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Инвесторам следует избегать эмоциональных решений и не распродавать активы по невыгодным ценам. Коррекцию лучше переждать. В августе ожидается возвращение индекса Мосбиржи к 3000 пунктам.

Наталья Малых,

руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

С осени прогнозируемое восстановление валютных курсов должно помочь экспортерам и индексу улучшить позиции. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на конец года — 3230 пунктов. Сейчас, с учетом новостного фона и технического анализа, снижение индекса Мосбиржи имеет хорошие шансы продолжиться до 2750-2700 пунктов, поэтому покупать пока рано.

Алексей Войлуков,

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской Академии

Из-за санкций многие интеграционные процессы между Россией и другими странами нарушены, что защищает нас от внешних воздействий и шоков. Россиянам нет смысла паниковать. Если кто-то покупает акции и облигации российских эмитентов, можно подождать несколько дней для стабилизации ситуации и на падении докупить бумаги. Однако облигации могут упасть сильнее, так как Банк России указал на возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.