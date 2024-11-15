Минимальные ставки по рыночной ипотеке в России бьют все рекорды. С 15 ноября Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3,5 процентных пункта, и теперь минимальная ставка составляет 28%. В «Альфа-Банке» она достигает 28,5%, а в ВТБ — 29%. Опрошенные RTVI эксперты считают, что для большинства россиян рыночная ипотека уже давно недоступна. А вот последствия для банков могут быть более серьезными.

«Благосостояние людей вряд ли ухудшится»

Основное бремя повышения ставок по рыночной ипотеке ляжет на финансовый сектор, а не на застройщиков или граждан, рассказал RTVI Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

“Для граждан ставки по рыночной ипотеке по сути являются запретительными уже давно. С учетом большого тела кредита и длительных сроков мало кто был готов взять ипотеку уже при ставках на уровне 12% — ежемесячный платеж становился очень высоким, как и итоговая переплата”, — пояснил он.

По словам эксперта, те, кто планировал приобрести жилье, уже успели воспользоваться программой массовой льготной ипотеки, действовавшей последние четыре года, или специализированными программами, такими как Семейная, Дальневосточная и IT-ипотека (эти программы, кстати, продолжают работать и сейчас).

«Те, кто откладывал покупку жилья на срок более трёх лет, сейчас получили возможность сохранить и приумножить свои сбережения за счет высоких ставок по депозитам и финансовым инструментам на фоне замедления роста цен на недвижимость. В сложившихся условиях эффект от высоких ставок для граждан незначителен — их благосостояние вряд ли ухудшится, а при грамотном управлении финансами даже может улучшиться,» — отметил Сафонов.

Однако не все эксперты согласны с этим. Дмитрий Осянин, к.э.н., доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что повышение ставок может негативно сказаться на гражданах.

«Рост ставок может увеличивать ежемесячные платежи по ипотеке и общую стоимость кредита. Это повышает долговую нагрузку на россиян, ограничивает их расходы на другие нужды и, как следствие, снижает потребительский спрос,» — пояснил Осянин.

«Ставки не сильно скажутся на благосостоянии застройщиков»

Высокие ставки в экономике в целом не сильно скажутся и на благосостоянии застройщиков, полагает Игорь Сафонов. Всё дело в механизме проектного финансирования: на часть кредита, покрытую средствами на счёте эскроу, действует льготная ставка, а по рыночной оплачивается только непокрытая продажами часть. Благодаря этому средневзвешенная ставка по обязательствам застройщиков сейчас составляет чуть больше 7%, пояснил эксперт.

«В таких условиях единственным риском для застройщиков может стать резкое снижение распроданности проектов — ниже 65% от общего количества квартир. Однако, учитывая сохранение специализированных льготных программ и рост зарплат при торможении цен на недвижимость, маловероятно, что это произойдет. Чтобы улучшить свое финансовое положение, застройщики могут откладывать запуск новых проектов, ограничивая объем предложения и удерживая цены на первичном рынке,» — добавил Сафонов.

О том, что высокие ставки могут привести к замедлению продаж, предупреждает и Дмитрий Осянин.

«Снижение спроса на жилье может спровоцировать избыток предложения на рынке недвижимости и, как следствие, снижение цен,» — считает он.

Банковский сектор ждут большие риски

Основное бремя высоких процентных ставок в экономике ляжет на банковский сектор, считает Игорь Сафонов. Количество желающих брать новые кредиты, включая ипотеку, снижается, тогда как число тех, кто открывает депозиты, растёт.

«В таких условиях возрастает риск процентного разрыва, когда банк платит по депозитам больше, чем зарабатывает на кредитах. Однако в реальности этого, скорее всего, удастся избежать благодаря плавающим ставкам по корпоративным кредитам, которые составляют основу доходов банков. Тем не менее маржа всё равно сократится. Но с учётом высоких финансовых результатов за 2023 год и прибыли от других направлений бизнеса финансовое положение банков останется стабильным,» — пояснил Сафонов.

Дмитрий Осянин предупреждает о дополнительных рисках для банков. Рост ставок может увеличить количество неплатежеспособных заемщиков, что вынудит банки сокращать выдачу ипотечных кредитов для снижения рисков своих портфелей, считает эксперт. Кроме того, по его словам, высокие ставки неизбежно снижают спрос на ипотеку.

Экономика охладится, и ставки понизят

Высокие процентные ставки направлены на охлаждение потребительского спроса, стимулирование сбережений и снижение темпов кредитной активности, пояснил Игорь Сафонов. «Более умеренная динамика частного спроса даст производству время и возможность подстроиться под новые запросы потребителей, что в конечном итоге снизит ценовое давление и инфляцию в экономике,» — отметил эксперт.

О том, что повышение ставок по ипотеке помогает «охладить» экономику и предотвратить появление пузыря на рынке недвижимости, говорит и Дмитрий Осянин. По его словам, снижение спроса на ипотечные кредиты может замедлить рост цен на недвижимость — это поможет избежать реальных угроз для экономики в целом.

Эксперт считает, что высокие ставки потенциально могут затронуть граждан, банки и застройщиков, но в то же время они являются важным инструментом для предотвращения экономических рисков.