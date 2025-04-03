Дональд Трамп 2 апреля ввел масштабные пошлины на импорт товаров в США: для Евросоюза — 20%, Китая — 34%, Южной Кореи — 25%, Японии — 24%, Индии — 26%. России в этом списке нет, но ее бюджет неизбежно ощутит на себе последствия тарифной войны, предупреждают собеседники RTVI.

Нефть

Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии

Новые пошлины окажут косвенное влияние на российскую экономику через глобальные торговые потоки и цены на нефть. Россия напрямую не попала в список стран, на которые распространяются тарифы, но меры США приведут к замедлению роста мировой экономики, что снизит спрос на нефть и другие важные товары российского экспорта. В итоге это уменьшит доходы российского бюджета.

Сильнее всего от пошлин пострадают страны Юго-Восточной Азии, специализирующиеся на товарах и комплектующих для американского рынка. На азиатское направление сейчас приходится три четверти российского экспорта, и падение спроса в регионе потребует либо перенаправить поставки на другие, более удаленные рынки, либо сократить экспорт.

Когда Трамп повышал тарифы ранее, Китай ограничил поставки американского продовольствия и сельхозтехники, заменив их импортом из других стран и собственным производством. Если такую стратегию выберут и другие страны, основные издержки понесут сами США, а также автопроизводители и производители комплектующих для американского рынка. Но если контрмеры будут жестче, глобальный конфликт усилится, серьезно снизив спрос и цены на энергоносители.

Металлы и удобрения

Дмитрий Кузнецов, научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара

Влияние пошлин Трампа на ключевую статью российского экспорта — нефть — будет однозначно негативным, но, вероятно, не столь масштабным. Сейчас цены на нефть реагируют снижением, потому что рынки ожидают замедления мировой экономики — и это будет сокращать спрос. Пока трудно точно оценить масштабы последствий. Но прогнозы о сокращении спроса примерно на 1 млн баррелей в сутки (менее 1% глобального потребления) выглядят разумными.

Россия почувствует давление через рынки сырьевых и околосырьевых товаров, которые занимают значительную долю в российском экспорте. Речь не только о нефти и нефтепродуктах, но и о металлах, удобрениях, продукции АПК. Когда американский спрос сократится, производители начнут искать покупателей в других регионах, усиливая конкуренцию. На это наложится эффект сокращения спроса из-за замедления мировой экономики.

Схожий сценарий мы уже наблюдали в ходе «первого раунда» торговых войн, когда избыток предложения металлов негативно сказался на динамике цен и российского экспорта. В этот раз тарифные изменения гораздо более масштабные, поэтому и эффекты будут выражены сильнее. Россия в этих секторах по-прежнему достаточно конкурентоспособна, но санкционное противостояние несколько ограничивает спектр рынков сбыта. Это может оказывать дополнительное давление на цены российского экспорта даже в нейтральных странах.

Китай пока действует сдержанно, с одной стороны демонстрируя готовность отвечать, с другой — минимизируя вред собственной экономике и оставляя пространство для диалога. Вероятно, он введет ограничения на американский импорт там, где его легко заменить другими поставщиками. Россия от этого немного выиграет, в основном в аграрном и топливно-энергетическом секторах. В других отраслях рассчитывать на заметную выгоду не стоит. Кроме того, ответные меры Китая неизбежно ударят и по его собственной экономике, что в итоге сократит спрос на российский экспорт.

Китайские товары

Александр Тимофеев, к.э.н., доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Сильнее всего может пострадать Китай: уже сейчас он может потерять до 0,2% своего ВВП. Китайским компаниям придется перенаправлять избыточные мощности на другие рынки и продавать товары с минимальной маржой. Сокращать темпы экономического роста сложно, поэтому какое-то время Китай сохранит спрос на российское сырье — металлы, нефть, нефтепродукты. Но как только найдутся решения, весь сегмент азиатского рынка должен будет поменяться. Скорее всего Китаю придется отказываться от производства тех машин, которые имеют либо большую ресурсную базу (много металла), либо от премиального или эконом сегмента, который будет уступать конкурентам с учетом доставки и обслуживания.

Сейчас китайские компании опасаются резкого падения спроса на автомобили в США и ЕС, снижения стоимости активов и возможного запрета продаж на крупных западных площадках. Поэтому Китаю, возможно, придется пересмотреть условия с поставщиками ресурсов — и это уже будет зависеть больше от поставщиков, чем от Китая. Помимо автомобильной отрасли высокий спрос есть на строительную технику из Китая — внутренний рынок сильно падает в темпах. Возможно Китай начнет вместо автомобилей предлагать США и ЕС строительную технику.

Пошлины могут оказать влияние и на Россию. Мы будем покупать тот же товар, только дороже, есть вероятность изменения и ассортимента. Китайские компании будут пытаться компенсировать потери ростом цен и наращиванием импорта, тем более что в 2024 году был поставлен очередной рекорд взаимного товарооборота — больше $244 млн. Это, конечно, все еще несравнимо с торговлей Китая с США или с ЕС (примерно по $700 млн.). Но все равно это очень большие суммы.

Рубль и фондовый рынок

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер»

Повышение тарифов США в краткосрочной перспективе может усилить волатильность на рынках — это может отразиться на рубле и фондовом рынке РФ. С рублем ситуация сложная, мы не видели введения импортных пошлин на российские товары, но общие санкции, сокращающие спрос на них, продолжают действовать.

Компании, зависящие от экспорта в США или страны, которые введут ответные санкции, могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, падением акций. Но российский рынок это затронет только косвенно. Из-за активности Трампа внимание инвесторов переключилось с конфликта на Украине, и возможная просадка акций связана скорее с затянувшимися переговорами, чем с новыми тарифами.

Газ и СПГ

Людмила Рокотянская,эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

США не стали вводить пошлины на импорт из России, потому что объемы торговли между США и Россией и так незначительны. При этом косвенно Россия может пострадать от всей этой мировой тарифной войны — в том случае, если она приведет к торможению темпов роста мировой экономики и снижению цен на нефть. Также негативом может выступить еще большее сокращение Европой покупок российского газа, в частности сжиженного природного (СПГ).

Если рассуждать прямолинейно, новые пошлины Трампа должны привести к трансформации мировых логистических маршрутов, росту инфляции, замедлению мирового спроса и, как следствие, снижению спроса на энергоресурсы. Однако есть важные нюансы. Во-первых, из списка товаров, которые попадают под действие новых пошлин, исключены нефть, нефтепродукты и природный газ. Также в список не попали Канада и Мексика — два ключевых поставщика нефти на американском рынке. Это должно существенно снизить ожидаемый рост цен.

Во-вторых, невозможно достоверно предсказать влияние пошлин на мировую экономику, не зная, как другие страны отреагируют на пошлины. Основной принцип, по которому США отбирали страны в список, — это дисбаланс в торговле. Таким образом, многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. В первую очередь речь может идти об американских СПГ, нефти и нефтепродуктах.

ВВП

Николай Кондрашов, научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Новые американские пошлины, вероятно, несколько замедлят рост российского ВВП в 2025 и 2026 гг., но, скорее всего, несколько ускорят его в более долгосрочной перспективе. Усиление протекционизма со стороны США и ответного протекционизма со стороны других стран приведут при прочих равных к ухудшению реальной динамики мировой торговли и ВВП, что негативно скажется на динамике российского экспорта в реальном выражении, а значит и российского ВВП. Мировые цены на нефть и другие товары тоже несколько снизятся, хотя особо значимого снижения цены Brent после объявления Трампом новых пошлин не наблюдалось: они лишь вернулись к уровням марта.

Негативное влияние повышения тарифов на мировой и российский ВВП стоит учитывать при реализации денежно-кредитной политики Банком России. В 2025 г. и до тарифов США намечалось временное торможение роста ВВП — с 4,1% в 2024 г. до примерно 2% (за счет завершения посткризисного восстановления и жесткой ДКП). С учетом политики США прирост ВВП может оказаться еще ниже. Степень охлаждения мировой экономики при этом будет сильно зависеть от того, как будут реагировать торговые партнеры США на сильное повышение тарифов.

Долгосрочные выгоды для России заключаются в том, что, во-первых, остальные страны мира тоже в каком-то смысле оказываются под санкциями, что частично выравнивает положение игроков на рынке, и, во-вторых, разрушение прежнего порядка в мировой торговле и разочарование стран мира в США как надежном торговом партнере автоматически усиливает выгоду от ведения дел с Россией — как в торговле, так и в инвестиционных проектах. Стоит отметить, что эти факторы могут положительно сказаться и в 2025-2026 гг., частично перекрывая негативное влияние повышения тарифов США на российский ВВП. То есть и здесь важно, какую стратегию выберут другие страны.