После новостей о переговорах Путина и Трампа официальный курс доллара упал на 3 руб и впервые с сентября 2024 года опустился ниже 92 руб. Обменники отреагировали по-разному: одни резко увеличили разницу между покупкой и продажей, а другие и вовсе приостановили работу. Чего ждать дальше и стоит ли спешить с покупкой валюты — выяснил RTVI.

Насколько может “подешеветь” доллар

На укрепление рубля наложились два фактора: сезонное снижение спроса на валюту из-за падения импорта в начале года и неожиданный геополитический эффект. После телефонного разговора президентов России и США рынок оживился — инвесторы стали закладывать в прогнозы скорое завершение конфликта на Украине.

На фоне таких настроений 90 рублей за доллар — не предел, считают опрошенные RTVI эксперты. “С учетом бури оптимизма на российском рынке, который ждет улучшения отношений с США, импульсивно рубль может показать еще большее укрепление — вплоть до 85 руб за доллар”, — считает Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», настроен скептичнее:

“С учетом «тонкости» валютного рынка курс может временно достичь ниже 90 рублей за доллар. Но для более серьезного и устойчивого укрепления рубля оснований пока нет. В ближайшее время возможен частичный откат: инвалюты отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок”.

О временном эффекте говорит и Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»:

“Курс во многом будет зависеть от событий на переговорах и возможного, хотя бы частичного, снятия санкционных ограничений. Однако текущая ситуация, скорее, временная, и более вероятен рост курса иностранной валюты, чем продолжение укрепления рубля”.

На отсутствие фундаментальных причин для долгосрочного укрепления рубля указывает и Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии. Он обращает внимание, что в обменниках курс часто выше официального: это сигнал, что и банки не делают ставку на крепкий рубль.

От чего зависит дальнейший курс

Урегулирование конфликта на Украине — лишь один из факторов, влияющих на рубль. Основные драйверы остаются прежними, убежден Николай Дудченко:

Денежно-кредитная политика Банка России . Если ставку снизят быстрее, чем ожидает рынок, это ослабит рубль. Если сохранят высокой, напротив, окажет поддержку.

. Если ставку снизят быстрее, чем ожидает рынок, это ослабит рубль. Если сохранят высокой, напротив, окажет поддержку. Ситуация с торговым балансом. Санкции США могут со временем повлиять на курс, что создаст дополнительные сложности для экспортеров и ослабит рубль. Но если на переговорах договорятся о смягчении санкций, это сыграет в пользу рубля.

На пользу рублю работают сезонные факторы, указывает Наталия Пырьева: в первом квартале традиционно снижается спрос на валюту со стороны импортеров, а экспортеры, наоборот, увеличивают продажу валютной выручки на фоне дивидендных и налоговых выплат.

Негативно повлиять на рубль, по ее мнению, может ухудшение обстановки на нефтяном рынке. В целом это уже происходит — цены на Brent остаются под давлением, тогда как российские нефтяники вынуждены увеличивать дисконты из-за санкций, указывает Пырьева. Позитивными сигналами могут стать новости в геополитике, рост продаж валюты и рост цен на нефть.

“В ближайшие дни компании начнут готовиться к налоговому периоду, что может оказать рублю дополнительную поддержку. Ожидаемое сохранение ключевой ставки ЦБ на завтрашнем заседании также можно расценивать в пользу рубля — ДКП остается жесткой”, — добавляет Александр Шепелев.

Укрепление рубля — плюс или минус для экономики

По мнению Николая Дудченко, в текущих условиях крепкий рубль — это скорее минус. “Цены на нефть остаются не очень высокими, а обязательства России по сокращению нефтедобычи ограничивают валютные поступления. В такой ситуации укрепление рубля обернется потерями от курсовой разницы для экспортеров, которые и без того сталкиваются с проблемами платежей из-за санкций. В то же время чрезмерное ослабление рубля также нежелательно, поскольку разгоняет инфляцию”, — объясняет он.

Впрочем большая часть опрошенных RTVI экспертов придерживаются умеренной точки зрения. Для экономики лучший вариант — стабильный курс, и от укрепления, и от ослабления кто-то обязательно проиграет, считают они.

“Сейчас в России высокая инфляция, и укрепление рубля будет способствовать замедлению инфляции за счет снижения цен, в том числе на импортируемые товары. Одновременно укрепление рубля снижает конкурентоспособность некоторых российских отраслей по сравнению с импортом”, — объясняет Александра Божечкова, старший научный сотрудник лаборатории денежно-кредитной политики Института Гайдара.

“Для бюджета и экспортеров — минус: снижаются рублевые поступления. Для инфляции — скорее плюс, хотя этот эффект сейчас слабее, чем до 2022 года. Для импортеров — тоже плюс, так как снижается стоимость ввоза товаров”, — объясняет Ксения Бондаренко, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ.

“Для бюджета такое укрепление рубля несет риски — снижаются доходные поступления, что при высоких расходах может привести к росту дефицита. Не выгоден крепкий рубль и экспортерам, чьи товары будут менее конкурентоспособными по цене на мировых рынках. В свою очередь от укрепления рубля выигрывает население и импортеры, также сильный рубль может замедлить инфляцию”, — добавляет Владимир Еремкин.

Несмотря на все доводы, говорить о формировании устойчивого тренда на укрепление рубля пока рано, подытоживает Наталия Пырьева:

“Мы ожидаем, что рубль в первом полугодии будет устойчив на уровне 95 руб. за доллар, а во второй половине года умеренно ослабнет до 110 руб. за доллар. Это базовый сценарий, который не предполагает, что геополитическая обстановка действительно стремительно решится — будут сняты санкции, вернутся зарубежные компании и инвесторы”.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Несмотря на странное поведение обменников, эксперты сходятся во мнении: нынешний курс выгоден для покупки валюты. Но предупреждают — не стоит поддаваться ажиотажу.

“Мы традиционно советуем держать сбережения в нескольких валютах и покупать валюту в периоды укрепления рубля. Однако важно не принимать поспешных решений и не следовать за ажиотажем. Повышенный спрос на валюту может привести к ухудшению курса и росту комиссий”, — предупреждает Наталия Пырьева.

Покупать нужно либо наличные (если, например, планируются поездки за рубеж), либо деривативы на бирже (например, фьючерсы с целью получить рублевую доходность вследствие возможного ослабления рубля в будущем), советует Владимир Еремкин.

Часть экспертов рекомендует делать ставку на юани, так как доллар и евро остаются под санкционными рисками.

“Валюты вряд ли будут сильно дешевле текущих уровней, поэтому инвесторам стоит рассмотреть увеличение валютной позиции. Оптимальная доля валютных активов для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях — 30-40%. Предпочтение стоит отдавать юаню и юаневым инструментам (депозитам, облигациям), доллары и евро остаются инфраструктурно токсичными”, — говорит Александр Шепелев.

“Диверсификация остается оптимальной стратегией, и определенный объем валютных активов должен присутствовать. Однако более предпочтительными выглядят инструменты в юанях, а не в долларах США или евро, поскольку риски по ним ниже, а банки предлагают более широкий выбор”, — говорит Николай Дудченко.

Так как текущее укрепление рубля краткосрочное и ситуативное, то делать прогнозы на будущее сложно, подытоживает Александра Божечкова: “В такой ситуации важно избегать импульсивных покупок или продаж валюты. Если валюта необходима для инвестиционного портфеля, лучше покупать равномерно”.