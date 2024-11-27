С избранием Дональда Трампа президентом США санкционная риторика в отношении России начала смягчаться. Представитель его команды сообщил ТАСС, что Трамп может отменить или смягчить санкции в случае урегулирования конфликта на Украине. The Financial Times пишет, что Запад обсуждает возможность снятия ограничений, а американские трейдеры задаются вопросом, вернутся ли российские активы на мировую арену. RTVI узнал у экспертов, готова ли экономика России вновь стать открытой, чего ждать от снятия санкций и насколько вообще оно вероятно.

Возвращение иностранных компаний

«Западный бизнес покидал Россию с разным настроением: одни делали это вынужденно, оставляя возможность вернуться, другие уходили из-за опасений общественного мнения и давления регуляторов в своих странах», — рассказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Она отметила, что убытки иностранных компаний при уходе из России, по оценке Reuters, превысили $100 млрд.

Для возвращения иностранных компаний будут важны будущие отношения между Западом и Россией, но восстановление доверия может занять длительное время, считает Беленькая. По ее мнению, в краткосрочной перспективе более вероятно возвращение восточных партнеров — из Японии, Южной Кореи.

При этом само по себе снятие санкций не гарантирует возвращение всех иностранных компаний, даже тех, кто покидал рынок с возможностью обратного выкупа, отметила Беленькая. Тем не менее, снятие ограничений может упростить возвращение тех, кто заинтересован в этом, а также повысить интерес компаний из «дружественных» стран к российскому рынку.

«Это могло бы усилить конкуренцию на внутреннем рынке, расширить доступ потребителей к товарам и услугам с лучшим соотношением цены и качества, а также, возможно, снизить инфляцию. Однако одновременно это создало бы проблемы для российских компаний, которые вкладывались в импортозамещение. Если эти предприятия стратегически важны для экономики, государству стоит поддерживать их какое-то время”, — подытожила Беленькая.

Снятие ограничений с банков и разблокировка активов

Было бы успехом, если бы крупнейшие «дочки» европейских банков — «Райффайзенбанк» и «Юникредит», от которых ЕЦБ настойчиво требует уйти из России, смогли бы остаться и восстановить вынужденно сокращенный объем операций, считает Беленькая.

Банковский бизнес — один из самых консервативных и быстрого возвращения западных банков вряд ли стоит ожидать, предупреждает она. “Но в условиях смягчения санкций банки из «дружественных» стран — Китая, Индии, Турции, Центральной Азии — могли бы активнее заходить на российский рынок. В частности, они могли бы воспользоваться разрешением на открытие филиалов и проводить платежи российских клиентов с меньшими издержками и рисками комплаенса”, — добавила Беленькая.

Снятие санкций с таких крупных российских банков, как Сбер и ВТБ, позволит им вновь осуществлять международные операции и выйти на зарубежные рынки, добавил Артем Люкшин, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Смягчение финансовых ограничений может иметь обратную сторону. В случае снятия санкций и взаимной разблокировки активов первой реакцией может стать усиление оттока капитала, что будет давить на рубль, предупреждает Беленькая.

“В дальнейшем поддержку рублю могли бы оказать улучшение условий для экспорта и высокий уровень ключевой ставки. Снятие санкций позволило бы заработать в полную силу валютному каналу трансмиссионного механизма, в частности, за счет операций керри-трейд (получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок у разных стран)”, — допустила Беленькая.

Тем не менее, говорить о полном снятии наиболее чувствительных санкций пока рано, считает она. О том, что доходы российских инвесторов от замороженных в ЕС активов не будут возвращены или компенсированы даже после снятия санкций, предупреждает и Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии.

“Западные страны утверждали, что российские международные резервы будут заморожены до выплат репараций на восстановление Украины — трудно представить, что Россия с этим согласится. А финансовые инвестиции нерезидентов в России были заморожены в качестве ответной меры — т.е. для их разморозки необходимо снятие санкций с резервов…” — подчеркнула Беленькая.

Укрепление рубля и рост котировок российских акций

Санкции остаются ключевым фактором, давящим на рубль, считает Артем Люкшин, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова. “Если этот фактор будет устранен, то рубль может укрепиться, так как будет расти поступление иностранной валюты в страну. Бурный рост может ждать и рынок российских ценных бумаг, который также находится сегодня под санкционным давлением”, — сказал он RTVI.

Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян добавляет, что снятие санкций, ограничивающих инвестиции, положительно скажется на стоимости активов: снизятся доходности облигаций, вырастут цены акций, рубль значительно укрепится. Однако, по его словам, многое будет зависеть от таких факторов, как отмена контрсанкций, снятие режима валютного контроля и разморозка средств на счетах типа C.

Снятие ограничений создаст условия для притока иностранного капитала, укрепления рубля и роста российского фондового рынка, особенно в таких секторах, как энергетика и финансы, полагает Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии. Однако она предупреждает, что этот эффект может быть ограничен из-за роста импорта, возможного перегрева рынка и усиления конкурентного давления.

Несмотря на позитивные условия, возвращение крупных западных инвесторов будет постепенным, предупреждает Ованес Оганисян. “Их присутствие в прошлом положительно сказывалось на развитии российской экономики, и приносило выгоду обеим сторонам. Многие западные инвесторы, которые ушли из России, исходили из необходимости защитить репутацию компаний, а не из экономической выгоды. Репутационный фактор, наверное, будет влиять на решения западных компаний и в будущем”, — подчеркнул он.

Кто выиграет, а кто проиграет от снятия санкций

Наибольшую выгоду от снятия санкций получат газовые компании, ориентированные на европейские рынки, полагает Ованес Оганисян. Эти компании больше всего пострадали от ограничений, и возвращение на ключевые экспортные рынки улучшит их финансовое положение. Однако возвращение иностранных игроков усилит конкуренцию на внутреннем рынке, что станет серьезным вызовом для российских производителей, которые еще не успели укрепить свои позиции после ухода западных компаний.

Снятие санкций может принести краткосрочные преимущества таким российским отраслям, как энергетика, финансы и высокие технологии, за счет восстановления доступа к рынкам, технологиям и капиталу, считает Антонина Левашенко. Устранение угрозы санкций, в т.ч. вторичных, значительно облегчило бы условия поставок в Россию производственного оборудования и комплектующих, в частности, из «дружественных» стран, а также привлечения иностранных инвестиций, добавила Ольга Беленькая.

“Это сняло бы значительную часть ограничений для расширения производственных мощностей и снизило бы транзакционные и логистические издержки на обход санкций. Наконец, в случае завершения военного конфликта высвободилась бы часть дефицитных трудовых ресурсов и мощностей ВПК, прекратился бы рост военных расходов и сопутствующей им инфляции, заставляющей ЦБ проводить жесткую ДКП”, — добавляет Беленькая.

О том, что энергетика станет главным бенефициаром снятия санкций, говорит и Артем Люкшин. “Такие компании, как Газпром и Роснефть смогут улучшить свои финансовые показатели. Промышленность также будет в плюсе, так как восстановятся поставки оборудования, что позволит увеличить производство. Положительный эффект может затронуть автомобилестроение, авиастроение, химическую промышленность и ряд других отраслей. Выиграют от снятия санкций и сферы услуг, туризма, авиаперевозки”, — считает он.

Однако, несмотря на положительные перспективы, снятие санкций несет риски, отмечает Антонина Левашенко. Рост зависимости от импорта, усиление конкуренции и инфляционные угрозы могут ослабить устойчивость российской экономики. “Альтернатива таким рискам — и весьма вероятная — продолжение перегрева экономики, перегрузка производственных мощностей и, как следствие, экономический застой или спад на фоне сохраняющейся инфляции”, — предупреждает она.

Снятие санкций может стать катализатором роста экономики, но не избежать вызовов, подытоживает Люкшин. По его словам, рост конкуренции и изменение потребительского спроса могут привести к сокращению числа российских компаний, которые не смогут выдержать новые условия. “Кроме того, сохраняются геополитические риски. Даже после снятия санкций приток иностранного капитала может быть ограничен, а дефицит технологий останется, если иностранные компании не вернутся на российский рынок”, — добавляет он.

Какова вероятность отмены санкций

“До 20 января 2025 года президентом США остается Джо Байден и вероятность того, что он отменит или ослабит санкции, близка к нулю. Но и после этого автоматической отмены санкций не произойдет — смягчение санкций может быть результатом урегулирования конфликта России и Украины”, — считает Ольга Беленькая.

Она напоминает, что санкции, введенные Конгрессом США или парламентами всех стран ЕС в качестве закона, технически трудно отменить, это может потребовать длительного времени. “Кроме того, с учетом очень низкого уровня доверия между Западом и Россией, вряд ли стоит ожидать скорой отмены запрета на поставки товаров двойного назначения, оборудования, комплектующих и технологий для их производства”, — предупреждает Беленькая.

К тому же США, снимая санкции, скорее всего, будут учитывать свои экономические интересы — укрепление позиций на европейском рынке энергоресурсов, предупреждает Беленькая.

“Ожидать ослабления санкционного давления в ближайшее время не приходится — в это не верят ни представители российского бизнеса, ни чиновники”, — говорит Ованес Оганисян. Тем не менее санкции могут быть смягчены в рамках международных переговоров, добавляет он.

“Многим из стран, установивших ограничения, наверное, было бы экономически выгодно ослабить введенные санкции. Но российская сторона на уровне людей, принимающих решения, скорее всего, не будет поддерживать такой процесс. Для них от введенного Западом санкционного режима просматриваются некоторые выгоды, которые стимулируют внутренние инвестиции и служат катализаторами других положительных изменений в экономике и социальной жизни”, — считает он.

При самом оптимистичном сценарии мы можем увидеть снятие некоторых санкций, подчеркивает Артем Люкшин. “Но говорить о том, что это будет сделано в ближайшее время, не представляется возможным, так как сегодня на повестке дня, например, у стран ЕС стоит новый пакет санкций против России”, — отмечает он.

Какие-то отдельные послабления вполне возможны, считает Беленькая. Например, по ее мнению, могут смягчить условия финансовых транзакций для российских граждан и компаний, восстановить прямое авиасообщение с другими странами и снизить риски вторичных санкций для «дружественных» стран в части торговли не запрещенными товарами.