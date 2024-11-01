Банк России сформулировал сценарии развития российской экономики на ближайшие три года. Самый негативный из них предполагает исчерпание ФНБ, усиление санкционного давления, падение цен на нефть и рост инфляции до 15%. RTVI разбирался, какие варианты развития событий видит регулятор и как их оценивают эксперты.
Сценарий «Глобальный кризис»
- Ухудшение внешних условий и кризис на мировых финансовых рынках приведут к масштабной рецессии, сопоставимой с кризисом 2007—2008 годов.
- Деглобализация и усиление санкций усугубят ситуацию для российской экономики, а падение мирового спроса снизит цены на нефть ниже прогнозных.
- Длительное снижение сырьевых цен создает риски исчерпания средств ФНБ и приводит к необходимости изменения бюджетного правила.
- В 2025 году инфляция вырастет до 13—15%, требуя жесткой ключевой ставки в 22—25%.
- Восстановление экономики России начнется в 2027 году и вернется к сбалансированному уровню значительно позже.
Проинфляционный сценарий (“Выше спрос”)
- Устойчивый рост спроса и жесткий рынок труда усилят инфляционное давление.
- Увеличенный бюджет на программы льготного кредитования простимулирует спрос.
- Протекционистские меры, ввод тарифов на импорт для импортозамещения вызовет рост цен на иностранные товары, что повысит цены и на российские аналоги.
- В ответ Банк России будет держать высокую ключевую ставку, которая в 2025 году составит 20—23%, в 2026 году — 15—16%, и к 2027 году — 8,5—9,5%.
Базовый сценарий
- Введенные против России санкции сохранятся до 2027 года.
- Из-за перегрева российской экономики ВВП в 2024 году вырастет на 3,5—4%, к 2027 году экономика выйдет на сбалансированный рост 1,5—2,5%.
- Высокая ключевая ставка — это надолго: в 2025 году средний “ключ” будет в диапазоне 17—20% годовых, в 2026 году — 12—13% годовых.
- Нейтральная ставка в 7,5—8,5% годовых вернется только к 2027-му.
Дезинфляционный сценарий (“Выше потенциал”)
- Расширятся инвестиции в основной капитал и вырастет производительность труда, что увеличит потенциал экономики.
- Высокий внутренний спрос будет удовлетворен, что поспособствует более высоким темпам роста ВВП и конечного потребления по сравнению с базовым сценарием.
- Повышение производительности снизит проинфляционное давление от роста зарплат. Это позволит Банку России снизить ключевую ставку до 15—18% в 2025 году и 10—11% в 2026 году, с возвращением к нейтральному диапазону в 2027 году.
Есть и другие сценарии
В сложившихся условиях лучше всего подходят предпосылки базового сценария, отметил Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
“Вторым по вероятности сценарием мы считаем проинфляционный. Его отдельные предпосылки, к сожалению, уже реализовались. Это рост таможенных тарифов. Сценарии «Позитивный» и «Глобальный кризис» остаются маловероятными, хотя и потенциально возможны”, — сказал он.
На вопрос о возможности смешанного сценария Сафонов пояснил, что макроэкономический прогноз — это целостный документ с внутренней согласованностью, поэтому произвольно комбинировать параметры разных сценариев неверно.
«Тем не менее, мы допускаем, что в первой половине прогнозного периода 2025—2027 годов ситуация может развиваться ближе к проинфляционному сценарию, а во второй половине, напротив, скорее тяготеть к сценарию «Выше потенциал»», — добавил он.
Рассчитывать на полную реализацию какого-либо сценария в чистом виде не приходится, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». По ее мнению, наиболее вероятно, что это будет некоторая комбинация из них.
“Наш прогноз и последний макроопрос аналитиков, который проводил Банк России, предполагают, что инфляция к концу 2025 г будет несколько выше 5% (базовый прогноз ЦБ 4,5-5%). Сохраняется жесткий рынок труда, планируются повышенные темпы роста тарифов, растут оборонные расходы, продолжаются трудности с внешними платежами, приводящие к удорожанию импортных поставок. Также принимаются протекционистские меры: один из последних примеров — резкое повышение утильсбора на иностранную автотехнику, по данным “Ведомостей”, депутаты Госдумы предложили распространить утильсбор на вагоны и локомотивы. Все это сдвигает прогноз ближе к проинфляционному сценарию”, — сказала она.
Беленькая также указывает на факторы, которые позволяют надеяться, что проинфляционный сценарий не реализуется полностью. Среди них — план Минфина с 2025 года соблюдать бюджетное правило и поддерживать структурный первичный баланс, а также отсутствие значительного расширения льготного кредитования в бюджете.
Что касается глобального кризиса, он непредсказуем и связан с геополитическими конфликтами и мировой долговой нагрузкой, полагает Беленькая. Она также допускает сценарии, которые пока не представлены в проекте Банка России:
- стагфляция, когда экономика почти не растет, у бизнеса возникают проблемы с обслуживанием кредитов, а инфляция остается высокой из-за ограничений предложения;
- рецессия, не связанная с внешним шоком в отличие от рискового сценария.
Однако следует учитывать, что российская экономика находится в ситуации, которая не имела аналогов в прошлом, подытожил Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии.
«Необходимость структурной перестройки экономики, переориентация внешнеторговых потоков страны, столь низкая безработица, — эти и другие факторы снижают возможности среднесрочного прогнозирования, — сказал он. — Ни у Банка России, ни у правительства РФ пока нет точного понимания, какой будет экономика страны в среднесрочной перспективе. Наконец, сейчас ситуация в мире повышает вероятность того, что внешнеполитические события перечеркнут все сценарии развития».