Банк России сформулировал сценарии развития российской экономики на ближайшие три года. Самый негативный из них предполагает исчерпание ФНБ, усиление санкционного давления, падение цен на нефть и рост инфляции до 15%. RTVI разбирался, какие варианты развития событий видит регулятор и как их оценивают эксперты.

Сценарий «Глобальный кризис»

Ухудшение внешних условий и кризис на мировых финансовых рынках приведут к масштабной рецессии, сопоставимой с кризисом 2007—2008 годов.

Деглобализация и усиление санкций усугубят ситуацию для российской экономики, а падение мирового спроса снизит цены на нефть ниже прогнозных.

Длительное снижение сырьевых цен создает риски исчерпания средств ФНБ и приводит к необходимости изменения бюджетного правила.

В 2025 году инфляция вырастет до 13—15%, требуя жесткой ключевой ставки в 22—25%.

Восстановление экономики России начнется в 2027 году и вернется к сбалансированному уровню значительно позже.

Проинфляционный сценарий (“Выше спрос”)

Устойчивый рост спроса и жесткий рынок труда усилят инфляционное давление.

Увеличенный бюджет на программы льготного кредитования простимулирует спрос.

Протекционистские меры, ввод тарифов на импорт для импортозамещения вызовет рост цен на иностранные товары, что повысит цены и на российские аналоги.

В ответ Банк России будет держать высокую ключевую ставку, которая в 2025 году составит 20—23%, в 2026 году — 15—16%, и к 2027 году — 8,5—9,5%.

Базовый сценарий

Введенные против России санкции сохранятся до 2027 года.

Из-за перегрева российской экономики ВВП в 2024 году вырастет на 3,5—4%, к 2027 году экономика выйдет на сбалансированный рост 1,5—2,5%.

Высокая ключевая ставка — это надолго: в 2025 году средний “ключ” будет в диапазоне 17—20% годовых, в 2026 году — 12—13% годовых.

Нейтральная ставка в 7,5—8,5% годовых вернется только к 2027-му.

Дезинфляционный сценарий (“Выше потенциал”)

Расширятся инвестиции в основной капитал и вырастет производительность труда, что увеличит потенциал экономики.

Высокий внутренний спрос будет удовлетворен, что поспособствует более высоким темпам роста ВВП и конечного потребления по сравнению с базовым сценарием.

Повышение производительности снизит проинфляционное давление от роста зарплат. Это позволит Банку России снизить ключевую ставку до 15—18% в 2025 году и 10—11% в 2026 году, с возвращением к нейтральному диапазону в 2027 году.

Есть и другие сценарии

В сложившихся условиях лучше всего подходят предпосылки базового сценария, отметил Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

“Вторым по вероятности сценарием мы считаем проинфляционный. Его отдельные предпосылки, к сожалению, уже реализовались. Это рост таможенных тарифов. Сценарии «Позитивный» и «Глобальный кризис» остаются маловероятными, хотя и потенциально возможны”, — сказал он.

На вопрос о возможности смешанного сценария Сафонов пояснил, что макроэкономический прогноз — это целостный документ с внутренней согласованностью, поэтому произвольно комбинировать параметры разных сценариев неверно.

«Тем не менее, мы допускаем, что в первой половине прогнозного периода 2025—2027 годов ситуация может развиваться ближе к проинфляционному сценарию, а во второй половине, напротив, скорее тяготеть к сценарию «Выше потенциал»», — добавил он.

Рассчитывать на полную реализацию какого-либо сценария в чистом виде не приходится, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». По ее мнению, наиболее вероятно, что это будет некоторая комбинация из них.

“Наш прогноз и последний макроопрос аналитиков, который проводил Банк России, предполагают, что инфляция к концу 2025 г будет несколько выше 5% (базовый прогноз ЦБ 4,5-5%). Сохраняется жесткий рынок труда, планируются повышенные темпы роста тарифов, растут оборонные расходы, продолжаются трудности с внешними платежами, приводящие к удорожанию импортных поставок. Также принимаются протекционистские меры: один из последних примеров — резкое повышение утильсбора на иностранную автотехнику, по данным “Ведомостей”, депутаты Госдумы предложили распространить утильсбор на вагоны и локомотивы. Все это сдвигает прогноз ближе к проинфляционному сценарию”, — сказала она.

Беленькая также указывает на факторы, которые позволяют надеяться, что проинфляционный сценарий не реализуется полностью. Среди них — план Минфина с 2025 года соблюдать бюджетное правило и поддерживать структурный первичный баланс, а также отсутствие значительного расширения льготного кредитования в бюджете.

Что касается глобального кризиса, он непредсказуем и связан с геополитическими конфликтами и мировой долговой нагрузкой, полагает Беленькая. Она также допускает сценарии, которые пока не представлены в проекте Банка России:

стагфляция, когда экономика почти не растет, у бизнеса возникают проблемы с обслуживанием кредитов, а инфляция остается высокой из-за ограничений предложения;

рецессия, не связанная с внешним шоком в отличие от рискового сценария.

Однако следует учитывать, что российская экономика находится в ситуации, которая не имела аналогов в прошлом, подытожил Владимир Любецкий, доцент кафедры национальной экономики Президентской академии.