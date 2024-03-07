В одном из салонов красоты в подмосковном Щелково скрытые видеокамеры снимали клиенток в обнаженном виде во время процедуры лазерной эпиляции, сообщил телеграм-канал Baza. По данным его источника, речь может идти о десятках записей. Какая ответственность может грозить владельцу салона в случае, если проверка подтвердит факт скрытой съемки, рассказал RTVI кандидат юридических наук, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил Мануков.

Устанавливать системы видеонаблюдения в салонах красоты, а тем более в салонах, где человеку приходится раздеваться догола, можно при условии, что съемка будет производиться в целях, установленных законодательством.

К таким целям относится обеспечение сохранности имущества собственника бизнеса, работодателя и безопасности на рабочих местах, предотвращение нарушений (например, при взаимодействии сотрудников с деньгами, с кассовым аппаратом).

Имеются ограничения при установке видеонаблюдения:

Во-первых, не допускается установка наблюдения, нарушающего право человека на личную тайну. Право человека на личную тайну и неприкосновенность частной жизни, а также на защиту чести и доброго имени установлено статьей 23 Конституции России. Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Таким образом, нельзя устанавливать видеокамеры, например, в медпунктах, туалетах, раздевалках, душевых и иных аналогичных помещениях, как в данном случае — салонах красоты, где человек раздет полностью или частично.

Во-вторых, от клиентов необходимо получить письменное согласие на осуществление видео или фотофиксации, если согласия нет, видео- или фото-регистрацию осуществлять запрещено.

Поскольку видеозапись позволяет идентифицировать конкретного человека, то для установки соответствующей аппаратуры письменное согласие клиента необходимо.

Сбор, обработка, передача, хранение и иные действия с данной информацией должны выполняться в строгом соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон № 152-ФЗ).

В-третьих, факт установки видеоаппаратуры должен быть зафиксирован в локальном нормативном акте организации.

К персональным данным относятся сведения, которые характеризуют человека и позволяют достаточно точно идентифицировать его (п. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ). При этом, обработка персональных данных (за некоторым исключением) осуществляется с согласия субъекта персональных данных (ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ).

Отдельный вопрос — это установка «скрытой» камеры. Установка «скрытых» камер наблюдения не допускается. Такой запрет содержит статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Установка «скрытых камер» видеонаблюдения на местах, где осуществляется оказание косметических услуг квалифицируется как незаконное собирание сведений о частной жизни, что самостоятельно образует состав преступления, предусмотренного ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также ст. 152.2 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Наблюдение за частной жизнью, осуществляемое с использованием технических средств, предназначенных для скрытого получения информации» (штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет, — прим. RTVI). Такое преступление осуществляется только с прямым умыслом, который предстоит доказать Следственному комитету.