Ужесточение миграционного законодательства и усиление контроля за иностранными гражданами ожидалось сразу после теракта в «Крокус Сити Холле». Со своими предложениями выступили МВД и депутаты. Прошло почти три месяца, и кажется, что принятие новых законов в этой сфере откладывается, и все может закончится очередным «пшиком», однако, не все так просто. В ситуации разбиралась специальный корреспондент RTVI Ольга Зенькович.

Что хотело МВД

Хотя работа над ужесточением миграционного законодательства велась и до теракта, трагедия стала триггером — от МВД срочно ждали результатов, запрос на «закручивание гаек» в миграционной сфере был, по стране прошла серия проверок соблюдения требований существующего законодательства.

И вот уже 29 марта, через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле», МВД представило в правительство законопроект «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации», который предусматривал расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в стране иностранных граждан.

Представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале перечислила основные изменения. Так, документ устанавливал правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращал срок временного пребывания иностранцев с полугода до 90 дней в течение календарного года, вводил цифровой профиль иностранца, устанавливал контролируемый режим пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан.

Поправки усиливали контроль в отношении работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, вводилось внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юрлицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг.

Предполагалось также «соглашение о лояльности» — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в Россию, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения законодательства.

Устанавливалась такая форма воздействия, как высылка в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности, а также вводилась нежелательность въезда и пребывания в РФ в отношении создающих угрозу безопасности, но находящихся за пределами России либо нахождение которых не известно.

Планировался административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России как одна из форм деятельности полиции.

«Комплексный законопроект в сфере миграции создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей. Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России», — отметила Волк.

Предполагалось, что такое подтверждение будет являться основанием для предоставления гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы, говорила Волк.

Полная версия законопроекта так и не была обнародована, однако некоторые положения перекликаются с предложениями ведомства 2021 года, тогда, например, в числе основных изменений предполагался «единый документ» для трудовых мигрантов в виде ID-карты с электронным носителем.

Новая редакция законопроекта правкомиссию по законопроектной деятельности не проходила до сих пор, сообщил RTVI источник в комиссии, при этом отмечается, что «некоторые его положения пока не находят поддержки среди других ведомств по ряду технических моментов».

Версия депутатов Госдумы

Уже в апреле 2024 года депутаты Госдумы всех фракций во главе с Дмитрием Вяткиным и Константином Затулиным внесли пакет своих поправок в миграционное законодательство. Как выяснил RTVI, поправки фактически повторяют и конкретизируют предложения МВД.

Прежде всего, предполагается ввести новый миграционный режим высылки и создание в связи с этим реестра контролируемых лиц, который ведет МВД. Предполагается, что режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в России, это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния. Режим будет прекращаться при урегулировании мигрантом своего правового положения — отмены решения, которое стало основанием для применения этого режима, либо смерти иностранного гражданина.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, «суть названного режима заключается в ограничении возможности реализации незаконно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином отдельных прав, а также в существенном расширении применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России». Цель — «исключить возможность использования ими фиктивных механизмов легализации своего статуса, а также обеспечить безусловное удаление с территории Российской Федерации иностранных граждан, не желающих соблюдать законодательство Российской Федерации», отмечается в документах.

Мигрантам в режиме высылки запрещается, например, вступать в брак, покупать недвижимость, регистрировать автомобили, открывать счета в банках и вообще осуществлять банковские операции за исключением переводов для приобретения товаров и услуг из расчета 30 тыс. рублей в месяц и проездных документов для выезда из Российской Федерации, следует из текста законопроекта.

Кроме того, как и в МВД, предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан до 90 суток в течение года.

Что касается «соглашения о лояльности», то законодатели предложили прописать на уровне закона условия пребывания мигрантов в России. Для сохранения права на въезд, пребывание (проживание) в стране «иностранный гражданин обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам Российской Федерации, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации». В том числе бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям Российской Федерации; уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения; не препятствовать реализации прав и свобод граждан Российской Федерации, деятельности органов публичной власти Российской Федерации и их должностных лиц; не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику Российской Федерации, в том числе не осуществлять действий направленных на побуждение к принятию, изменению, отмене законов или иных нормативных правовых актов; уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом”.

Конкуренция законов

В парламентской практике довольно часто встречаются ситуации, когда какое-то министерство, наткнувшись на сопротивление со стороны других ведомств, предлагает инициировать законопроекты через депутатов или сенаторов, сказал RTVI руководитель центра мониторинга правоприменения законодательства, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.

«Таким путем, вероятно, пошло и МВД, учитывая, что на недавней коллегии министерства в мае президент РФ Владимир Путин давал указание — прямое — министерству пересмотреть подходы к миграционной политике», — отметил он.

В Думе знают, что в правительстве готовится «всеобъемлющий закон» в сфере миграции, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Мы о нем слышали давно, но этот законопроект станет законопроектом с того момента, как он будет внесен (в Госдуму) правительством, если он им будет одобрен. До этого момента это всякого рода законодательные предположения. В этом разница между нашим законопроектом, который зарегистрирован как законопроект, и предложениями МВД, которые пока не прошли «рецензию» правительства», — сказал RTVI Затулин.

Есть еще предложения

Этот законопроект правительства — не единственный, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, «несмотря на то, что комплексный законопроект по ужесточению условий деятельности, связанной с выдачей разрешения для мигрантов, по всей видимости, еще находится на этапе согласования, некоторые положения сейчас будут реализовываться через депутатскую инициативу».

Вообще после теракта в «Крокус Сити Холле» появился целый вал предложений в сфере миграции. Свои предложения подготовил и комитет Госдумы по делам национальностей. В частности, на заседании комитета в апреле глава комитета Геннадий Семигин предложил провести правовую ревизию всех мигрантов, получивших российское гражданство за последние пять лет. Ряд предложений касался социально-культурной адаптации мигрантов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов уточнил RTVI, что ведется работа над проектом закона о национальных культурных объединениях и автономиях. «Есть желание их как-то систематизировать, попробовать добиться прозрачности финансирования», — сказал он, отметив, что в ближайшее время на эту тему состоится очередное заседание рабочей группы комитета по разработке проекта закона с участием ФАДН.

Кроме того, в Госдуме с конца марта действует межфракционная рабочая группа по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики. Однако официально о заседаниях этой группы не объявлялось, при этом как минимум одно — установочное заседание было.

В группе есть большое количество разных предложений, сказал RTVI член рабочей группы депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

«В работе предложений много, есть и депутатские, и сенаторские, есть предложения и в администрации президента», — обрисовал он, отказавшись уточнить подробности.

Кроме того, различные предложения звучат и на других площадках. Так, предлагается введение запрета трудовым мигрантам привозить в Россию родственников, ведь они приехали в Россию работать. Об этом, в частности, говорил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин 4 июня на заседании Совета по правам человека. Также он настаивает на пересмотре законодательства, которым устанавливается ответственность за фиктивную регистрацию трудовых мигрантов.

Вместе с тем источник в Госдуме пояснил RTVI, что работа над миграционными поправками сконцентрировалась в правительстве.

Перспективы

Комитет Госдумы по делам СНГ предлагал Совету Думы включить пакет законопроектов депутатов во главе с Вяткиным и Затулиным в примерную программу работы на июнь, чтобы обсудить в первом чтении. Однако в календаре работы палаты парламента на июнь их нет.

«Отзыв правительства мы получили, он положительный, при этом высказаны замечания, которые могут быть учтены, а могут быть не учтены ко второму чтению. Это позволяет рассматривать законопроект в первом чтении», — сказал RTVI соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Перспективы у законопроекта есть, также заявил RTVI соавтор законопроекта депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП). «Если не в июне, так на июль — рассмотрим точно весеннюю сессию. Никакого конфликта тут нет, никакой конспирологии здесь не вижу, это рабочий процесс», — сказал Новичков.

Дату обсуждения пакета поправок на пленарном заседании в первом чтении Совет Думы может установить уже 10 июня. Одновременно, по данным источника RTVI в Госдуме, «нет информации, что правительство отказалось от «большого миграционного законопроекта», он еще может быть внесен в Госдуму.

Тематика ужесточения миграционного законодательства сейчас прошла свою острую фазу, считает Павел Склянчук.

«Уже нет такого большого накала страстей, и принятые законодательные изменения будут во многом запоздалым ответом на возникший общественный запрос после теракта в «Крокус Сити Холле», когда эта тематика обострилась. Но, тем не менее я думаю, что это всего лишь один из этапов, и новые подходы к миграционной политике будут формироваться сейчас в правительстве, которое было недавно утверждено», — отметил эксперт.