Российские военные провели еще одну уникальную операцию на Украине — дрон, управляемый компьютерной мышью из офиса в Москва-сити, уничтожил цель в Часовом Яре. Причем управлял БПЛА человек, который не является профессиональным оператором. Операцию подготовили и координировали специалисты 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», а первые опыты по запуску и управлению дроном провел лично командир подразделения Станислав Орлов («Испанец»). Спецкор RTVI Денис Волин поговорил со всеми участниками этой операции и рассказывает об ее особенностях, о том, что такое система «Орбита», и почему уже в ближайшем будущем дроны «Овод» смогут бить по целям в любой точке мира.

Операция с использованием системы «Орбита» отечественной разработки и дрона «Овод», созданного в Тульской области, была проведена на днях в Часовом Яре. На опубликованных «Эспаньолой» кадрах военнослужащий в Артёмовске устанавливает дрон на место взлета. После чего Испанец, находящийся в Москве за пультом управления, подключает его к «Орбите» и с помощью компьютерной мыши и монитора начинает взлет. Дистанция полета 14 километров. Оператора от дрона отделяет вся тысяча. Спустя несколько минут Испанец обнаруживает цель — огневая точка противника в Часовом Яре, за которой бойцы «Эспаньолы» некоторое время вели наблюдение — и бьет по ней «Оводом». Спустя считанные секунды — опорник ВСУ уничтожен.

«Нам хотелось, чтобы эта операция была не только эффективной, но и по-своему эффектной, — сказал RTVI Испанец. — Очевидно, этого мы сумели добиться».

По словам командира «Эспаньолы», операция проводилась сразу в двух точках — в Донбассе, и в Москве. По московской части технически все было просто, говорит он. «Был снят офис в Москва-Сити, откуда и велось управление дроном. Здесь же осуществлялась установка цели, аналитика, а также достигалась точность удара по этой цели», — отметил Испанец.

Он также высказался и по поводу некоторого возмущения в интернете. «Определенная паника возникла со стороны неких лиц, дескать, засветили [в видеоролике] Москва-Сити. Очень странный упрек, — говорит командир „Эспаньолы“. — До этого противник не знал, что ли, о ее существовании? ПВО свои задачи в столице решает, поэтому опасность Москве не грозит».

О тонкостях проведения операции RTVI рассказал еще один ее участник, — той самой донбасской части, — командир боевого расчета «Овод» бригады «Эспаньола» Виталий Биркин.

«Фактически — это первое на планете удаленное применение боевого дрона непрофессиональным пилотом на таком удалении», — сказал он. «Обучение пилота [то есть Испанца] заняло не недели, а пять-десять минут», — добавил Биркин.

По словам собеседника RTVI, конечно же, такие БПЛА, как, например, «Герани», тоже управляются удаленно. Однако это громадные и очень дорогие беспилотники, в которые вшито «много мозгов». Кроме того, обучения для работы с такими БПЛА занимает большое количество времени — только на базовую подготовку уходит порядка шести недель. Здесь же, в случае с «Оводом», речь идет о небольшом FPV-дроне стоимостью от 82 тысяч рублей, который управлялся удаленно, а подготовка оператора, как уже было сказано, исчисляется в минутах.

Что такое «Орбита» и «Овод»

Система «Орбита» была создана группой энтузиастов, собравшихся для оперативного решения задач, возникающих перед подразделениями, принимающими участие в СВО. Для якорной платформы ими был выбран выбран надёжный, технологичный и проверенный в зоне СВО дрон «Овод».

«Орбита» — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет использовать разработанную нейросеть, повышающую эффективность применения ударных FPV-дронов«, — рассказал RTVI Андрей Иванов, инженер-конструктор, создатель ударного дрона «Овод». — Аналогов мы не знаем«.

По его словам, «Орбита» расширяет возможности расчетов ударных беспилотников, увеличивает интенсивность и эффективность их применения за счет автоматизации и интуитивно-простого интерфейса управления. К особенностям применения системы Иванов относит не только задействованный ИИ. Благодаря системе, говорит он, снижаются требования к подготовке операторов, а система донаведения, или сопровождения, цели позволяет поражать объекты в автоматическом режиме после подтверждения оператором, в т.ч. в условиях полной потери связи после выбора цели. Кроме того, «Орбита» выявляет и подсвечивает цели за счет использования специально обученных нейросетей, снижая нагрузку на оператора. Система удалённого управления из любой точки через защищенный цифровой канал при минимальных задержках обеспечивает точность выбора цели и ее поражение.

Управление «Орбитой», отмечает Иванов, простое и интуитивное. Максимальный срок обучения час, но, как показал опыт Испанца, можно уложиться и в несколько минут. Детекция цели — автоматическая. Алгоритм поражения цели — на выбор, включая — автоматическое. Для связи используется защищенный канал.

В перспективе, говорит Иванов, он хочет добиться полностью автономного полета в отсутствие связи с автоматическим поиском и уничтожением целей в заданном районе. Если смотреть еще дальше — добиться боевого взаимодействия сразу нескольких ударных дронов, которые бы поражали цель, выбранную одним оператором.

Что показал опыт «Овода»

По словам бойца «Эспаньолы» Виталия Биркина, подготовка к использованию «Орбиты» и «Овода» велась на полигоне «Эспаньолы». В самой же операции в Часовом Яре были задействованы сразу несколько групп военнослужащих: кто-то налаживал удаленную связь с Москвой, кто-то занимался вопросами ретрансляции — устанавливал антенны и организовывал прием видео. Еще одна группа снаряжала дрон. Все они в целях безопасности были разбросаны по разным местам.

«Система „Орбита“ и дрон „Овод“ эффективны против РЭБ, — отмечает Биркин. — Управление ведется из ноутбука. А любой ноутбук — это вычислительные способности. И вычислительные способности системы „Орбита“ позволяют заранее прогнозировать обвал и обрыв связи. Оператор постоянно может отслеживать все важные параметры, и в случае необходимости, кликнуть мышкой по экрану, изменив траекторию полета [чтобы обойти помехи]».

Безусловное преимущество использования системы «Орбита», продолжает Биркин, в существенной экономии и перераспределении времени, которое требуется на подготовку пилота. Он приводит пример боевой задачи, когда 100% выполнения цели будет уничтожение блиндажа.

«Мастерство управления пилотирования в этих 100% составляет всего 5%. Остальное время отводится на тактику, стратегию, работу с боевой частью, выставление антенн и много других нюансов, которые нужно учесть для успешного поражения цели, — рассказывает Биркин. — Но при этом в период обучения порядка 80% времени тратится как раз на то, чтобы научить пилота вообще летать. И по итогу 80% учебного времени потом превращаются всего в 5% эффективности боевой задачи. И теперь вот это высвободившееся время мы можем потратить на то, чтобы более качественно подготовить пилота по саперно-инженерной работе, по тактической медицине, по куче других важных и нужных факторов, которые важны и нужны в современной войне».

Кроме того, добил Биркин, вторым не менее важным преимуществом применения системы «Орбита» и дрона «Овод», является нахождение ценного специалиста в безопасном месте, а не за пять-семь километрах от цели. «Он должен сидеть в Москва-Сити, в Ростове, Хабаровске, на Камчанке — словом, где-то там, где он будет максимально защищен. Система дает такую возможность», — сказал командир боевого расчета «Овод».

Когда использование «Орбиты» и «Овода» приобретут массовый характер, в «Эспаньоле» пока судить не берутся — слишком много нюансов. Многое будет зависеть от тех, кто принимает решение в больших министерских кабинетах. Бойцы добровольческой бригады, после успешной экспериментальной операции, лишь скромно говорят: хорошо бы, чтобы эта система заработала повсеместно уже завтра. А еще лучше — вчера или позавчера.