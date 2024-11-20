Российские власти всерьез озаботились проблемой незаконной миграции. В городах устраиваются рейды, создаются народные дружины, мигрантов массово высылают из страны. А в качестве аргументации часто приводятся цифры о росте преступности со стороны иностранцев. Одно из преступлений, по которому, по утверждению властей, фиксируется всплеск — изнасилования. RTVI попытался разобраться, так ли это.

Статистика

По данным МВД, с января по сентябрь 2024 года в России было зарегистрировано 2 411 случаев изнасилований или покушений на изнасилование. Если верить статистике МВД, то с каждым годом в России регистрируется все меньше таких преступлений. При этом данные МВД совпадают и с аналитическими отчетами Генпрокуратуры. Например, в 2023 году эта цифра составляла — 3 096, в 2022 году — 3 311, в 2021 году — 3 457.

Вместе с тем, в августе 2024 года группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает возможность лишения приобретенного иностранцами гражданства РФ за совершения преступлений, связанных с сексуализированным насилием. В обоснование этого законопроекта его авторы приводят статистические данные Следственного комитета. «В 2024 году число изнасилований мигрантами в России выросло на 40%», — говорится в пояснительной записке. При этом в июле прошло года председатель СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что на тот момент рост числа изнасилований мигрантами составлял 9%, а насильственных действий сексуального характера — на 18%.

Статистика МВД за январь-сентябрь 2024 года, которую изучил RTVI, говорит о том, что всего в стране иностранцами совершено 30,2 тыс. преступлений, и это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть из них (84,5%) совершили граждане СНГ, уточняет ведомство. При этом в том же аналитическом отчете полиции говорится, что количество изнасилований в этом периоде составило 2 411, что на 2,3% меньше, чем в 2023 году. Однако из данных МВД невозможно понять, сколько из этих изнасилований совершено иностранцами.

Косвенно на то, что число изнасилований или действий сексуального характера, совершаемых иностранцами, немного выросло, указывают изученные RTVI данные Судебного департамента Верховного суда РФ о количестве осужденных по данным статьям. Так, например, в 2022 году за изнасилования (ст.131 УК РФ) в России осудили 1641 человека, из них мигранты — 155 человек, то есть около 10%. В 2023 году это число составило 1749 человек, мигранты из них — 187 человек, или чуть более 10%. В первом полугодии 2024 года по статье об изнасиловании в России осужден 751 человек, из них иностранных граждан — 90, или около 12%.

Есть ли действительно всплеск

Опрошенные RTVI эксперты не видят реального всплеска изнасилований со стороны мигрантов, а к резонансным заявлениям со стороны официальных лиц призывают относиться со скепсисом. «В нашей работе мы не замечаем такого всплеска. К подобным заявлениям важно относится критически и с большой осторожностью», — рассказала RTVI Анна Богомолова, специалистка центра «Сестры», который работает с пострадавшими от сексуализированного насилия.

В петербургском кризисном центре для женщина «ПОЛИНА» RTVI сообщили, что хотя к ним время от времени и обращаются женщины, которые подверглись сексуализированному насилию со стороны мигрантов — преимущественно в такси Москвы и Санкт-Петербурга, — это едва ли может свидетельствовать о том, что рост числа таких преступлений иностранцами происходит именно сейчас.

«Это не всплеск последних лет, а скорее последних лет 10, с тех пор как наиболее активно стали развиваться агрегаторы такси», — сказала Елена Болюбах, руководитель центра «ПОЛИНА».

Что касается статистики, то, как отмечают эксперты, ее слишком мало для того, чтобы судить о реальном положении дел. По словам Анны Богомоловой, статистические данные правоохранительных органов не отражают фактическое количество криминализованного сексуализированного насилия. Как и у других видов преступлений, говорит собеседница RTVI, у преступлений сексуализированного насилия есть латентность, то есть регистрируются лишь часть фактически совершенных преступлений, латентная часть остается невидимой для правоохранителей и их учета.

«Криминологи рассчитали коэффициент латентности, он разный для каждого преступления. Например, для изнасилования коэффициент латентности составляет 7.5. То есть, чтобы узнать фактическое количество совершённых в России изнасилований, нужно умножить число зарегистрированных заявлений о преступлении по меньшей мере на 7,5», — говорит Анна Богомолова из «Сестер». Она уточняет, что коэффициент рассчитан по состоянию на 2009 год: «Более позднего коэффициента нет, поэтому мы используем этот коэффициент».

Почему так

Как объясняют криминологи и подтверждает опыт центра «Сёстры», огромная часть переживших сексуализированное насилие не заявляет о случившемся. Причины нежелания писать заявление самые разные. Например:

— страх того, что случившееся не будет принято всерьёз;

— страх унижающего обращения;

— отсутствие сил и ресурсов для прохождения следственных и судебных процедур, в том числе отсутствие денег для найма адвокатов;

— угрозы и принуждение не подавать заявление со стороны насильника;

— страх мести со стороны насильника и его друзей и родственников,

— желание, чтобы никто не узнал о том, что произошло;

— стремление поскорее забыть о случившемся;

— отсутствие поддержки в решении обратиться в полицию и другие.

«Бывает, что пострадавшие сами обвиняют себя в том, что случилось, и сами не считают пережитое насилие преступлением, хотя испытывают физические и психологические последствия насилия», — говорит Богомолова.

При этом бывают и обратные ситуации, рассказал RTVI действующий руководитель одного из подразделений Следственного комитета России на условиях анонимности: «В практике бывают такие случаи, когда изнасилование налицо, ДНК-экспертиза все подтверждает, подозреваемый уже в СИЗО. Но проходит две недели, приходит потерпевшая и заявляет, что на самом деле все было добровольно, а она просто вспылила». Впрочем, уточняет он, даже в таком случае насильник будет привлечен к ответственности.

«Очень важно деконструировать миф о том, что следователи, якобы, категорически не хотят принимать заявления о сексуализированном насилии, — говорит в свою очередь руководитель центра «ПОЛИНА» Елена Болюбах. — В нашей практике сопровождения пострадавших много случаев, когда, напротив, заявления принимались и расследовались максимально этично и бережно по отношению к пострадавшей».

В любом случае, эксперты сходятся в том, что самое сложное для пострадавшей от насильника женщины, найти в себе силы, чтобы пойти и написать заявление. В кризисных центрах это понимают и пытаются создать для них ощущение того, что они не одни. «Для нас важно, с одной стороны, информировать наших клиенток о том, что подача заявления и последующие стадии досудебного и судебного процесса потребуют от них много сил и включенности в дело. Увы, это так. С другой стороны, для нас очень важно поддержать их в решении защитить свои права, в том, что совершенное по отношению к ним — противоправно и недопустимо», — добавляет Болюбах.

Опрошенные RTVI эксперты отмечают, что в последнее время фиксируется увеличение сексуализированных преступлений в интернете. К ним относятся онлайн-домогательства и харассмент, вымогательство и шантаж интимными фотографиями, принуждение к сексуальной активности должностным лицом (сексторшн) в интернете, порноместь, сексуальная эксплуатация через игровые платформы, дикпики и прочее. Кроме того, согласно исследованию компании Home Security Heroes, с 2022 по 2023 год количество созданной дипфейковой порнографии выросло на 464%. В центре «Сестры» отмечают, что дипфейковая порнография — новый вид сексуализированного насилия. Эта практика не только ставит под угрозу частную жизнь людей, но и может влиять на психологическое состояние пострадавших, стать оружием для травли и даже шантажа. Также эксперты указывают на ужесточение форм сексуализированного насилия, связанное, в частности, с тенденцией того, что производимый с коммерческой целью сексуализированный контент (порно, вебкам, специализированные онлайн-платформы для размещения так называемого «эротического» контента) становится все более жестким, уничижительным по отношению к женщинам, обесценивающим их чувства и эмоции, задавая определенную модель поведения, которая может реализовываться как с незнакомой женщиной, так и со своей партнершей без ее согласия.

Что с раскрываемостью?

Статистика раскрываемости преступлений, связанных с сексуализированным насилием (если не учитывать коэффициент латентности), выглядит довольно позитивной. Если взять все те же данные МВД за 2023 год, то из 3 096 преступлений этой категории было раскрыто 3 024, то есть почти 98%. А если взять Москву, которая во многом превосходит регионы по уровню оснащенности видеокамерами системы «Безопасный город», то, по заявлению все того же Следственного комитета, здесь раскрываемость за январь-сентябрь 2024 года составила все 100%.

«Проблем с раскрытием, как правило, не бывает ввиду того, что жертва прямо указывает на преступника, с которым либо была знакома, либо познакомилась незадолго до изнасилования», — рассказал RTVI собеседник в СК России.

Чаще всего, по его словам, потерпевшая на момент изнасилования находится в состоянии алкогольного опьянения, сам насильник — зачастую тоже. Изнасилование чаще всего комбинированное — то есть не только вагинальное (ст.131 УК РФ), но и оральное или имеющее иные формы, исключающие вагинальное проникновение (то, что в УК РФ квалифицируется по ст.132). В той же Москве нередки случаи нападения на девушек и женщин на улицах, как это произошло с групповым изнасилованием сотрудницы «Матч ТВ» летом 2024 года, или чуть раньше, в мае, на улице Дыбенко, когда мигрант затащил девушку в кусты прямо под камерами видеонаблюдения.

С доказыванием вины, рассказывает RTVI работник СК, сегодня особых сложностей тоже нет. «Из методов доказывания главенствующий — генетическая экспертиза смывов с полового члена и спермы», — отмечает он. Причем даже если преступник использует презерватив, следователи смогут доказать его вину, уточняет собеседник RTVI. «Он его все-таки руками надевает», — добавляет следователь.

Можно ли женщинам обезопасить себя?

По словам руководителя центра «ПОЛИНА» Елены Болюбах, на 100 процентов обезопаситься от изнасилования невозможно — ведь решение о насилии всегда принимает тот, кто его совершает.

«В идеальном мире именно перед ними должен стоять вопрос: как вовремя распознать в себе желание совершить насильственные действия, и как работать с этим. Мы часто слышим рекомендации: не ходить в определенные места, не вступать в коммуникацию с незнакомцами, иметь при себе средства самообороны. Но реальность такова, что серьезный процент насильственных действий совершают не незнакомцы, а лица, знакомые пострадавшим, а средства самообороны могут быть направлены ими против нее», — говорит Болюбах.

Что касается преступлений сексуализированного характера, продолжает эксперт, часто не имеет решающего значения ни манера одеваться, ни поведение, ни количество действий, совершаемых в целях превенции. «Имеет значение то, что автор насилия, что называется, увидел цель и не увидел препятствий, оценил риски как минимальные: в моменте понял, что у него больше власти и контроля, чем у нее», — сказала Болюбах.

Анна Богомолова из центра «Сестры» считает, что различные меры безопасности не смогут предотвратить сами преступления, которые совершает другой человек. Поэтому прежде всего необходимо профилактировать сами преступления и не смещать фокус на пострадавших и их действия.