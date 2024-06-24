Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что численность польской армии превысила 200 тыс. человек. Помимо этого, Польша, будучи одним из главных партнеров Киева, планирует увеличить расходы на оборону до 3-4% от ВВП и стать самой мощной сухопутной силой в Европе, непосредственно на границе с ОДКБ. RTVI рассказывает о том, что из себя представляет армия Польши.

Наращивание численности польских военнослужащих проходит согласно плану довести количество военных до 220 тыс. человек до конца 2024 года. Такими планами в феврале 2024 года поделился министр обороны Косиняк-Камыш. Тогда же он заявил, что численность войск «будет увеличиваться с каждым годом». Такой рост можно обеспечить за счет увеличения резерва.

«Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы», — сказал тогда глава польского оборонного ведомства.

Но и это не предел. Так, почти сразу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон «О защите отечества». В нем обозначено, что армию Польши нужно модернизировать и нарастить до 300 тыс. человек, 250 тыс. из которых должны быть профессиональными солдатами и офицерами, а оставшиеся 50 тыс. — бойцами территориальной обороны (структура, схожая с национальной гвардией).

Среди других предписаний закона «О защите отечества» (пол. — «Ustawa o obronie Ojczyzny»): Увеличить к 2023 году оборонные расходы до 3% ВВП;

Восстановить систему резерва и внедрение курсов молодого бойца;

Сделать воинскую службу популярной и престижной;

Гарантированный прием в профессиональную армию в случае прохождения 11-месячного обучения;

Причислить к вооруженным силам силы защиты киберпространства;

Вхождение службы военной разведки и службы военной контрразведки в состав вооруженных сил в случае начала войны.

При этом, согласно докладу Международного института стратегических исследований The Military Balance 2024, на конец 2023 года вооруженные силы Польши насчитывали только 132 850 человек. Более 70 тыс. из них служили в сухопутных войсках, 6 тысяч во флоте, 15 000 в авиации.

Что касается доли военных расходов в ВВП, в 2024 году Польша планирует потратить на оборону порядка 4,12% от ВВП, следует из отчета НАТО по военных расходам стран альянса. Это вдвое больше установленной нормы расходов в 2% и равняется $35 млрд. Кстати, Польша стала пятой по объемам расходов по всему НАТО. Больше тратят на военные нужды только США ($968 млрд), Германия ($98 млрд), Великобритания ($82 млрд) и Франция ($64 млрд).

Все это делается, чтобы Польша стала обладательницей «самых сильных сухопутных сил в Европе», сказали в 2022 году в оборонном ведомстве страны.

Польша также стала одной из крупнейших европейских стран НАТО по поддержке Украины. Так, в апреле 2024 года правительство заявило, что за два года боевых действий Варшава выделила Киеву порядка $9 млрд, в том числе порядка 300 единиц техники, 14 самолетов. Вдобавок к этому поставляли и вертолеты, системы ПВО и боеприпасы. В начале же конфликта Польша направила ВСУ почти все свои запасы советских танков Т-72.

Организационная структура

Организационно в вооруженных силах Польши (Войско Польское) выделяется четыре вида войск:

Сухопутные войска в составе пяти дивизий и четырех отдельных бригад. Внутри сухопутных войск есть бронетанковые и механизированные войска, аэромобильные войска (две бригады с десантом на вертолетах), ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, инженерные войска, химические войска, войска разведки и радиоэлектронной борьбы, войска связи и информатики и бригада армейской авиации с ударными вертолетами на вооружении.

Военно-воздушные силы, которые помимо одноименного рода войск включают силы ПВО. Состоит из четырех авиационных крыла по 3-4 эскадрильи в каждом (два крыла тактической авиации, одно крыло транспортной и одно учебной авиации), бригады противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами и радиотехнической бригады. ВВС в том числе отвечает за управление крупными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Специальные войска — отдельный вид войск с подразделениями специального назначения. Созданы по американскому образцу, копируя существующие американские подразделения. Состоит из четырех подразделений специального назначения: универсального спецназа (аналог американской «Дельты», специализирующейся на борьбе с терроризмом и восстаниями и выполняющей спецзадания), спецназа воздушного десанта (аналог Зеленых беретов), спецназ военно-морских сил (аналог SEAL), спецназа глубинной разведки (аналог 75-го полка рейнджеров). Также в структуру специальных войск входить часть поддержки управления и обеспечения и подразделение ВВС.

Помимо прочего, у Польши есть и такой вид войск, как военно-морские силы. В 2016 году также создали войска территориальной обороны.

Вдобавок к польским войскам на территории страны размещены американские военные, а именно: — Вертолетная бригада;

— Два формирования спецназа;

— Эскадрилья БПЛА Reaper.

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Войско Польское нацелено на модернизацию, закупая современные виды вооружений у своих партнеров.

Так, весной 2022 года Польша добилась в ходе переговоров с США контракта на закупку целой серии американских вооружений:

250 танков M1 Abrams (вместо 240 советских танков, отправленных Украине) общей стоимостью 4,9 млрд евро;

32 многофункциональных истребителей «пятого поколения» F-35 — $4,6 млрд;

Часть отправленных Украине вооружений предпочли заменить военной техникой из Южной Кореи. В июле 2022 Южная Корея подписала рамочное соглашение по экспорту военной техники на сумму около $12,4 млрд. В пакет вошли покупки 218 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, 48 сверхзвуковых реактивных самолетов KAI T-50 Golden Eagle, 200 единиц 155-мм самоходно-артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder производства компании Samsung и 180 южнокорейских танков K2 Black Panther компании Hyundai.

Впрочем, судьба поставок не ясна до конца — у Варшавы нет на это денег. Изначально планировалось, что закупки произведут за счет кредита от Южной Кореи. Но в декабре 2023 года Анджей Дуда заявил, что выдавать кредит корейцы передумали.

По словам военного аналитика Александра Храмчихина, новое польское правительство, судя по всему, отменяет часть южнокорейских закупок. Но даже если часть из них отменят, Польше все равно останется страной, которая закупает в разы больше, чем все остальные европейские страны НАТО вместе взятые, сказал эксперт в беседе с RTVI.

Всего по состоянию на конец 2023 года на вооружении у Войска Польского было (согласно отчету The Military Balance 2024):

476 основных боевых танков;

396 бронированных машин разведки;

1 271 боевых машин пехоты (более 900 из которых — советские БМП-1);

444 бронетранспортеров;

Более 300 инженерной техники и техники обслуживания;

664 единиц артиллерии, в том числе 140 реактивных систем залпового огня и 133 минометов.

Более 200 вертолетов, среди которых только 16 ударных вертолетов, советские Ми-24Д. По данным портала WarPower, сверх этого у Польши есть 8 американских ударных вертолетов AH-64 Apache;

Более 184 самолетов, из которых 14 многоцелевых истребителей «четвертого поколения» МиГ-29 и 48 многоцелевых легких истребителей «четвертого поколения» F-16 Fighting Falcon. По данным доклада The Military Balance 2024 из всей авиации, стоящей на вооружении польских ВВС, боеспособны только 83 самолета;

Более 180 зенитных ракетных комплексов (ЗРК);

22 крупных БПЛА: 4 американских MQ-9A Reapers (сдаются в аренду и не вооружены) и 18 турецких Bayraktar TB2.

В ходе боевых действий на Украине особую эффективность показали БПЛА, что не могут не учитывать в Варшаве. Но крупногабаритные БПЛА MQ-9A Reaper и Bayraktar TB2 не доказали свою эффективность, считает Александр Храмчихин. «Они элементарно сбиваются без всяких проблем», — отметил он. Вместо них нужно развивать небольшие дроны: барражирующие боеприпасы, БПЛА для ведения разведки и корректирования огня. «Для ведения боевых действий нужны сотни тысяч, если не миллионы маленьких беспилотников. Но сколько их будет у Польши, неизвестно», — сказал эксперт.

Среди прочего, на вооружении Польши стоит и снискавшая особую известность из-за боевых действий на Украине техника. Так, Войско Польское обладает 128 немецкими танками Leopard 2 и 14 американскими M1 Abrams. Есть и дальнобойные РСЗО M142 HIMARS, но только 7 единиц. Среди американских систем ПВО выделяются два ЗРК M903 Patriot. Кстати, судя по докладу, больше половины 155-мм самоходных артиллерийских установок польского производства Krab перешли ВСУ. На момент публикации доклада у Украины их было 53 штуки, а у Польши — только 26.

Если планы министерства обороны Польши по увеличению численности армии и ее переоснащению более современным вооружением будут полностью реализованы, то уже в течение ближайших 10 лет польская армия будет обладать более крупными и боеспособными сухопутными силами, чем бундесвер в Германии.

Сможет ли Польша реализовать свои планы

Потенциально сухопутные войска Польши могут стать самой мощной армией среди стран НАТО в Европе, но только в долгосрочной перспективе. Таким мнением с RTVI поделился директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

«Чтобы стать самой сильной, важны количественные и качественные показатели, а также боевой опыт, развитость инфраструктуры и командной организации, — сказал эксперт. — Это возможно, если они захотят заниматься этим долгосрочно». Помимо прочего, Польше потребуются значительное финансирование, развитие технологий и оборонно-промышленного комплекса, уточнил Тебин.

Если же не учитывать ядерное оружие Великобритании и Франции и не считать Турцию частью Европы, то у Польши уже самая сильная армия в Европе, считает военный аналитик Александр Храмчихин.

Главное препятствие развития сухопутных сил Польши — практически отсутствие собственного оборонно-промышленного комплекса, отметил Прохор Тебин. «Им придется его либо создавать, что нереалистично, либо закупать вооружение у других стран ЕС и за его пределами», — считает он.

С другой стороны, развитие сухопутных войск может сказаться на социально-экономической ситуации. «Военные расходы за десятилетие выросли почти в три раза в постоянных ценах. Военное бремя достигло почти 4% от ВВП. Смогут ли они поддерживать такой уровень? И насколько это скажется на социально-экономической ситуации, особенно если учесть, что Польша проводит масштабные закупки вооружений за рубежом?», — задается вопросом Тебин.

Среди других насущных экономических проблем — инфляция, необходимость развития энергетики, технологий и инноваций, от развития армии и флота могут начать отвлекать социально-экономические вызовы. Из-за этого расходы на оборону могут отойти на второй план из-за внутриполитической борьбы, отмечает эксперт.

Но в больших оборонных расходах, помимо укрепления армии, есть и другой положительный выхлоп. «Хотя военные расходы существенно опережали рост ВВП Польши, в этом же заключаются потенциальные преимущества Варшавы политического характера — в отношениях внутри ЕС и НАТО и в отношениях с США», — отмечает он. По его словам, большие военные расходы делают Варшаву одним из ключевых союзников Вашингтона в Европе. «Вдобавок к этому под предлогом военного развития Польша может укрепить свои интеграционные проекты в Восточной Европе», — сказал эксперт.

В целом же польское развитие сухопутных войск не несет России большой военной угрозы, но повышает напряженность на границе с Калининградом и Белоруссией, считает эксперт. К тому же, если учитывать соотношение сил во всех видах войск, «поляки сами по себе не потянут». «Более того, многое зависит от поддержки США и готовности поставщиков предоставлять комфортные кредиты», — заключил военный эксперт.

Но самая сложная задача Польши — это не просто увеличить сухопутные войска, а сделать их соответствующими новому уровню боевых действий на перспективу 2035-2040 годов, отметил ученый. «Это задача совсем другого масштаба, которая требует внедрения новых подходов в межвидовом взаимодействии, информатизации, нового уровня требования к связи, системам освещения обстановки, скорости обработки информации и принятия решений», — заключил Тебин.