В мае 2024 года в соцсетях завирусилась игра Hamster Kombat, суть которой заключается в том, чтобы нажимать (тапать) на хомяка и зарабатывать монетки. Игрокам обещали, что внутриигровую валюту выведут на биржу. 11 июня создатели приложения Hamster Kombat заявили, что скоро начнется премаркет — предварительный сбор заявок на покупку/продажу токенов игры. Эксперты в разговоре с RTVI выразили сомнения в том, что на игре можно разбогатеть, но не исключают, что токен все же выйдет на биржу.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat— это приложение внутри мессенджера Telegram, которое представляет собой модель криптобиржи. Пользователь играет за генерального директора биржи. Чтобы заработать деньги, ему нужно нажимать (тапать) на пузико маскота игры — хомячка-трейдера. Чем больше тапов, тем больше заработанных монет.

Монеты также можно зарабатывать, приглашая друзей в приложение, а также с помощью подписки на официальный телеграм-канал игры. На данный момент он насчитывает более 33 млн подписчиков.

Игра полюбилась многим пользователям не столько за милый образ хомячка, сколько за «возможность заработать». Как утверждают создатели, заработанный в игре монетки могут превратиться в реальные деньги после листинга (процедуры вывода криптовалюты на биржу). Вывести ее обещают на блокчейн TON, созданный командой Telegram.

«Хомяком» на слэнге криптотрейдеров называют неопытных игроков биржи, которые покупают токены на пиках роста, но быстро проигрывают с падением валюты.

В чем подвох?

Хотя игра и не требует никаких вложений, метод «заработка» с помощью нажатий хомяка не кажется убедительным. Возникает логичный вопрос: зачем создателям приложения «раздавать» монеты за тапание. Технологический предприниматель Алексей Брагин считает, что создатели приложения зарабатывают на популярности игры.

«В наше время главное, что цена криптовалют, да и настоящих валют тоже, вторична по отношению к популярности этих самых валют. Например, нет дорогих никому неизвестных валют. А популярность среди пользователей, особенно настолько лояльных игре, можно монетизировать сотнями разных способов и получить внушительный доход», — отметил эксперт.

Рост популярности приложения может отразиться на будущей валюте, если она будет выведена на биржу, поделился эксперт в области web3.0 Алексей Благирев. «Я думаю, что идет фаза накопления активной аудитории, а заработок будет впереди, когда торги начнутся на крупнейших биржевых площадках», — поделился он. Благирев полагает, что «хомячные» токены все же залистят.

Биржевой игрок под ником Skitovich полагает, что в случае листинга стоимость токенов не будет оправдывать время, которое проводят люди, «тапая на хомяка». «Если рассуждать на тему обмана, то тут не все так однозначно, с одной стороны у людей есть яркий пример с Notcoin, который уже залистился, они ожидают как минимум идентичной прибыли, если не больше. Однако сами разработчики не говорят о цене монеты», — отметил он. Skitovich считает, что возможны два варианта развития событий, учитывая, что пользователи натапали миллионы монет: либо количество «хомячьих» коинов пользователей урежут, либо на них выставят «смехотворную цену».

«Мое позитивное предположение состоит в том, что ранние участники „сообщества хомяка“ смогут получить $100-1000, как это было с Notcoin, однако я не считаю, что подобные цифры будут ожидать тех, кто попал в эту кашу в последние 2-3 недели», — полагает Skitovich.

Не дать себя обмануть

Игра не призывает в нее донатить, но пользователи могут часами тапать на хомяка в ожидании заработка. «Обман применим больше к экономической теории. То есть если вы вложите деньги и потеряете их, так как кто-то заведомо не раскрыл важные аспекты. Здесь вы вкладываете самое ценное, что есть у вас, — ваше время», — заявил Благирев. Он также подчеркнул, что опасность представляет деанонимизация пользователя в Hamster Kombat, так как игрок заходит в приложение через свой личный профиль, таким образом предоставляя доступ к личным данным.

«У меня мера предосторожности одна: на всех устройствах, которые так или иначе связаны с делами, не запускаю никакие сомнительные приложения и тем более непонятные игры. Хотя именно эта игра выглядит довольно безобидно», — отметил Брагин.

Skitovich также предупредил о том, что может произойти, если привязать кошелек TON к подобным «тапалкам». «Доверяясь приложению, люди „подписывают контракт с ним“, следовательно недобросовестные разработчики получают карт бланш на распоряжение этим кошельком, поэтому, если выбирать проект неосторожно, то есть огромная вероятность потерять деньги в TON», — предостерегает Skitovich.