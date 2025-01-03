Новогодние праздники — не только хорошая возможность отдохнуть, набраться сил, провести время с семьей, но и время активных трат: на подарки, развлечения и угощения. Экономист и автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков поделился пятью советами, которые могут пригодиться тем, кто хочет и приятно провести каникулы, и не потеряться в новогодних тратах.

Покупать вкусную еду

Самое главное: не надо покупать много дешёвой гадости на новогодний стол. Имитация икры — зачем? Чтобы имитировать удовольствие? Лучше и полезнее съесть один вкусный бутерброд и запить его одним бокалом нормального игристого (отечественный брют вполне достоин вашего внимания), чем сожрать гору какой-то дряни и запить дешёвым итальянским Просекко, которое будет в два раза дороже и одновременно в два раза хуже, чем Шато Тамань и Абрау-Дюрсо. Купите килограмм мандаринов, вкусный хлеб, вкусное масло и баночку икры. Это гораздо лучше, дешевле (и для здоровья полезнее), чем когда стол ломится от тонны невкусной еды, которая имитирует вкусную.

Не дарить подарочные карты

Не надо дарить дорогим вам людям подарочные карты. Порядка 10% подарочных карт не используется вообще и пропадает, значительная часть используется за несколько дней до истечения срока действия — то есть люди не хотят их применять до последнего и тратят лишь когда могут потерять деньги. Кроме того, люди часто тратят больше, чем номинал карты — как будто вы вместо подарка человека вынуждаете потратить дополнительные деньги. Такая себе радость.

Выбирать качественные подарки

Не надо дарить дешевую дребедень. Люди купят ее сами. Понизьте «категорию» подарка и выберите что-то качественное. Вместо дешевого тормозного планшета (9000₽) подарите хороший фитнес-браслет (4000₽). Вместо устаревшей приставки (12000₽) — крутую настолку (7000₽). Вместо дурацкого портмоне (5000₽) — красивую ручку (3000₽). Вместо ненужного набора стеклянной посуды (7000₽) — одну красивую фарфоровую кружку (2000₽). Вместо дешевого постельного белья (3000₽) подарите человеческую подушку (2000₽). А гитаристу вместо очередной ненужной примочки (8000₽) упаковку струн Elixir (2500₽). Вместо ящика пива (1500₽) — бутылку хорошего вина (1500₽). Кстати, кто-то знает, что делать с горой подаренных полотенец и термосов?

Не сидеть без дела

Не надо сидеть без дела. Если за 10 дней у вас основное достижение — это «помылся», значит, что-то идет не так. Сходите в музей (лучше в два), покатайтесь с детьми с горки, слепите снеговика или другое животное. Ходите в гости и играйте в настольные игры. Катайтесь на лыжах и на коньках, играйте в снежки — это бесплатно! Повесьте, наконец, полку, разберите кипу бумаг на столе — и в новом году жизнь станет чуть лучше.

Подумать о жизни

Если уж вам действительно некуда выйти (во что я не верю), новогодние каникулы — прекрасное время, чтобы подумать о жизни. Что получилось в прошлом году? Что не получилось и почему? Чему вы научились, что узнали? Какие прочитали книги? Что вы думали, что точно произойдет, а оно не случилось? Чего вы совсем не ожидали, а оно произошло? Почему? Подобные размышления приведут ваши мысли в порядок и даже помогут вырасти над собой. Ответы лучше каждый год записывать и просматривать предыдущие. Это бесплатно!

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