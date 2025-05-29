Каждый третий житель многоэтажки в России не понимает, из чего складываются суммы в квитанциях за коммуналку, показало исследование онлайн-платформы Doma.ai. В каких строках платежки может крыться обман, и как снизить траты на коммунальные услуги, RTVI узнал у экспертов.

Как происходит завышение платежей за коммунальные услуги

Итоговая сумма коммунальных платежей может быть необоснованно завышена из-за ряда нарушений в подсчетах, рассказал RTVI Станислав Гужов, руководитель проекта Дирекции развития Президентской академии. Так происходит, когда:

Показания исправного общедомового счетчика игнорируют, а плату начисляют по нормативу.

В расчетах используют неверные данные о площади жилых, нежилых помещений и общего имущества дома.

Не корректируют плату за отопление при ежемесячных начислениях в течение года.

Применяют завышенный тариф на тепловую энергию.

Плату за отопление меняют из месяца в месяц (при ежемесячной оплате), хотя она должна быть стабильной за исключением периода корректировки.

Очень часто завышение происходит в графе «Общедомовые нужды», рассказал RTVI Алексей Головченко, управляющий партнер юркомпании «ЭНСО». Это плата за ресурсы — воду, электричество, отопление — которые потребляются не самими жильцами, а используются на общедомовой территории.

“Рассчитывается этот показатель так: из совокупных затрат вычитаются затраты жильцов, а полученная сумма распределяется на всех проживающих. Таким образом зачастую на людей возлагают траты за неисправное общедомовое имущество. Лимит начислений на общедомовые нужды устанавливается региональными нормативами. Для того, чтобы понять, что выставленная сумма не завышена, нужно как минимум сравнить ее с нормативом”, — сказал он.

Но и это не панацея. Иногда показатель специально подгоняют под норматив, хотя по факту он ниже, добавил эксперт. По его словам, доказать завышение сложно — зачастую расчеты непрозрачны.

“Подозрения могут возникнуть в том случае, если показатель значительно отличается от того, который был указан несколько месяцев назад. Иными словами, чтобы обнаружить обман, нужно сравнить квитанции за несколько месяцев. Оспорить завышенные показатели можно, подав претензию в управляющую компанию. Если не поможет — идти в суд”, — сказал Головченко.

Также нередко с жильцов пытаются собрать деньги за услуги, которые фактически не были оказаны: например, в квитанции включают плату за услуги консьержа и охранника, которых нет, добавил эксперт.

Что делать, если обман подтвердился

Если в начислениях за коммунальные услуги нашлась ошибка, важно действовать последовательно, советует Гужов:

Cначала внимательно проверьте данные в платежке: сравните их с показаниями ваших счетчиков и начислениями за предыдущие месяцы.

Далее обратитесь в управляющую компанию с просьбой предоставить письменный расчет: по закону они обязаны выдать детализацию, которая в дальнейшем станет основой для дальнейшего разбирательства.

“Если проблема подтвердилась, напишите заявление в управляющую компанию. Если она не реагирует или отказывается решать вопрос, вы можете обратиться за помощью в контролирующие органы: Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), Роспотребнадзор или прокуратуру. Эти организации имеют полномочия проверить действия управляющей компании и обязать ее устранить нарушения”, — рекомендует Гужов.

Сами владельцы тоже могут случайно ошибиться — и это скажется на сумме в платежке, предупреждает Гужов. Вот к чему, по его словам, это может привести:

Неверные показания счетчиков: владельцы могут передавать заниженные данные или забывать учитывать весь объём потреблённых ресурсов (вода, электроэнергия), что приводит к ошибочным суммам в квитанциях и возможным долгам или пеням. Ошибки в площади помещения: в документах указана площадь, например, 50 м² вместо фактических 40 м². Тогда плата за отопление и прочие услуги будет завышена, так как расчеты зависят от метража. Неучтенные льготы и перерасчеты: жильцы забывают сообщить о положенных льготах или не запрашивают перерасчёт за период отсутствия — это приводит к лишним начислениям. Неправильное количество проживающих: в квартире зарегистрирован один человек, но в квитанции указано двое — плата за некоторые услуги будет выше.

Три «красных флага» в платежке

Опрошенные RTVI эксперты назвали три признака, увидев которые в квитанции, стоит насторожиться:

Резкий скачок суммы без объяснения: сумма в квитанции значительно выше обычной, а вы не меняли потребление ресурсов и не получали уведомлений о повышении тарифов, это сигнал возможной ошибки в расчётах; Неверные данные о площади или жильцах: указана завышенная площадь или большее число проживающих, чем есть на самом деле, это напрямую увеличивает начисления. Начисления за неоказанные услуги: в квитанции есть плата за услуги, которые не предоставлялись.

Обезопасить себя просто, достаточно следовать инструкции, советует Головченко:

Внимательно проверять квитанции, если показатели странные — обратиться в управляющую за перерасчетом. Также перерасчет возможен в том случае, если услуги были оказаны некачественно. Подать заявление на перерасчет, если длительно не жил в квартире. Этот факт нужно подтвердить документально (билеты, командировочное удостоверение, туристическая путевка). Своевременно перечислять коммунальные платежи — это позволит избежать начисления пеней и судебных расходов.

В каждом случае напишите заявление с указанием проблемы, адреса и ваших контактов, приложив подтверждающие документы, добавляет Гужов.

Чтобы снизить платежи за коммуналку и не нарушить закон, необходимо следовать следующей стратегии, указывает Гужов: