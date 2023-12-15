В конце октября на фоне обострившегося конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС дипломатические представительства Израиля во всех странах бывшего СССР приостанавливали прием посетителей на выдачу виз желающим вернуться на историческую родину. Позднее работа отделов репатриации была возобновлена, однако в правила получения документов внесли коррективы. О том, как сейчас проходит процесс репатриации, RTVI узнал у председателя комиссии по связям со странами постсоветского пространства Палаты адвокатов Израиля, управляющий партнер “Коваленко и партнеры” адвокат Алексея Коваленко.

«Несмотря на военные действия, процесс репатриации возобновился. На сегодняшний день консульские отделы в посольствах Израиля в странах-бывших республиках Советского Союза возобновили свою работу. Очередь в Москве на получение гражданства, разумеется, не уменьшилась — сейчас записи на прием к консулу нужно ждать не менее восьми месяцев», — рассказал Коваленко.

При этом, по его словам, ужесточились правила в некоторых странах СНГ, где был полностью прекращен прием не проживающих там официально россиян.

«Были случаи, когда россиян, которые хотели пройти процесс консульской проверки на территории Молдовы, разворачивали и депортировали обратно в Россию. В Баку, допустим, принимают только людей, которые заранее прошли консульскую проверку и ждут получения визы репатрианта», — пояснил адвокат.

Вместе с этим, обратил внимание Коваленко, упростилась процедура получения репатриантской визы непосредственно в Израиле.

«Время ожидания сократилось примерно вдвое, так как туризм уменьшился, а многие люди, которые находились на территории Израиля, уже успели пройти консульскую проверку и получить гражданство. Поэтому люди, которые решают переехать на ПМЖ в Израиль, приезжая в страну могут быстро пройти консульскую проверку и получить гражданство», — отметил он.

Говоря об экстренной репатриации, адвокат отметил, что сейчас нельзя говорить о возобновлении этого процесса, но сотрудники консульской службы стали работать быстрее, принимая людей в Израиле.

«В экстренных случаях, если человек хочет пройти консульскую проверку на территории Российской Федерации — если у него есть из ряда вон выходящие причины, состояние здоровья или гуманитарная ситуация — нужно заранее обращаться в посольство, сообщать об этом, и тогда таких людей высылают раньше установленного срока. Кого-то могут принять за считанные недели», — добавил Коваленко.

Он затруднился дать точную оценку тому, насколько увеличился объем репатриантов за последнее время, однако предположил, что речь идет как минимум о двукратном росте количества просьб на репатриацию с октября-ноября.

«Если после 7 октября многие люди ждали и хотели понять, что будет дальше происходить на территории Израиля, закончатся военные действия или нет, то сегодня они уже понимают, что ситуация более-менее стабилизировалась, и поэтому вновь обращаются в посольства Израиля за получением очереди на консульскую проверку», — заключил он.