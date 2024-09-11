«Блинкен едет в Киев, чтобы разрешить наносить удары с помощью ATACMS по России», — пишут практически все военные блогеры. В Кремле уверены, что разрешение уже получено, а публикации в СМИ — это подготовка общества к таким ударам. Докуда в России могут долететь американские ракеты с Украины — в материале RTVI.

О том, что Блинкен намерен разрешить Киеву применение американских дальнобойных ракет вглубь российской территории, сообщил корреспондент Axios в Белом доме Джулигрейс Бруфке. По ее словам, ей об этом во время интервью рассказал председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

«Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им нанести удар по России с помощью ATACMS», — сообщила журналистка.

В Кремле допустили, что решение о снятии ограничений для ударов ATACMS вглубь России уже принято.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас в СМИ «ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения»

Киев больше года на всех международных площадках просит западных партнеров разрешить применение дальнобойного оружия по территории «старой» России. Практически все партнеры согласились, однако, США перед выборами президента выдерживают паузу и такого разрешения не дают. Однако ситуация на фронте, с провалом обороны ВСУ на Покровском направлении, возможно, подтолкнула военное и политическое руководство США к более решительным действиям.

Киеву необходимо переломить ситуацию и такую возможность на Банковой видят в ударах ракетами вглубь России. Специалист по стратегическим вооружениям, научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков считает, что под удар американских тактических ракет ATACMS (дальность стрельбы до 300 км.) попадут в первую очередь военные аэродромы, логистические ключевые узлы, военные штабы. Об этом эксперт рассказал в интервью RTVI.

Дальность ракет ATACMS

Существует два варианта этих ракет — модификация M39А1 с максимальной дальностью полета 300 км.и модификация M39 с максимальной дальностью 165 км. Курс M39А1 может корректироваться с помощью спутниковой навигации. Более старая M39 оснащена только инерциальной навигационной системой, поэтому менее точна при поражении цели.

Под удар могут попасть объекты в Смоленске, Калуге, Липецке и Волгодонске. До Москвы ATACMS не долетят, но если Франция и Великобританий последуют примеру США, угроза ракетных ударов по столице России будет неизбежна, так как у ВСУ на вооружении есть ракеты Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французские малозаметные крылатые ракеты с дальностью до 560 км).

Боевое применение

ATACMS неоднократно применялся ВСУ по объектам в ДНР и ЛНР, как по зданиям, так и по аэродромам. В массированных ракетно-дроновых атаках на Крым, которые проходили весной 2024 года также были задействованы американские ракеты с кассетным боеприпасом.

Пуск этих ракет можно осуществить с установок М142 HIMARS или M270 MLRS. К сегодняшнему дню у ВСУ их осталось немного, так как большая часть уничтожена или проходит плановый ремонт, — рассказал RTVI один из авторов проекта «Одетые в броню», который занимается подсчетом подтвержденных потерь техники ВСУ.

Из-за того, что пусковых установок мало, близко к фронту их подтягивать не будут, а значит применять скорее всего будут только дорогостоящие ракеты большей дальности — M39А1.

Количество ракет у ВСУ

Сколько ракет имеет в своем арсенале ВСУ доподлинно не известно. 22 сентября 2023 года американские СМИ сообщили, что в ходе визита Владимира Зеленского в США Джо Байден пообещал ему скорую поставку «небольшой» партии ATACMS. Позже появилась информация, что Украина получила 30 ракет с кассетной боевой частью.

С мая 2024 года официальные сообщения Минобороны России о применении ATACMS со стороны ВСУ стали появляться регулярно. Что свидетельствует о гораздо большем пакете боеприпасов, чем сообщалось официально.

«Речь идёт о десятках, но практически наверняка не о сотнях ракет», — считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Противодействие ракетам

Для современных российских ПВО ракеты ATACMS являются типовой целью зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Дальность обнаружения целей до 600 км, а количество одновременно сопровождаемых трасс целей до 300. Их так же способен уничтожать войсковой ЗРК «Бук-М3» на дальности до 25 км.

В ходе военного конфликта на Украине сложной целью для российского ПВО некоторое время была американская РСЗО М142 HIMARS, но судя по последним данным с фронта об успешных перехватах ракет, с этой проблемой справились путем доработки ЗРК «Панцирь-С1». Открытым остается вопрос, сможет ли он поражать ракеты ATACMS и насколько быстро его смогут доработать.