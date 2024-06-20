Курс рубля укрепился до максимума за последний год. Причина — в турбулентности после введения санкций против Мосбиржи. Какие плюсы и минусы несет эта коррекция и стоит ли ждать доллар по 50, RTVI узнал у экспертов.

Банк России опустил курсы доллара и евро 20 июня на четыре рубля. Теперь доллар стоит 82,63 руб, евро — 89,09 руб. На этом фоне снизился и курс продажи наличной валюты. Так, купить доллары в банках можно по 86-87 рублей, свидетельствуют данные Банки.ру.

Плюсы и минусы сильного рубля

Для людей это позитивный сигнал, потому что импорт становится дешевле, сказал RTVI Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. “Чем сильнее рубль, тем дешевле импортный товар. У людей в корзине потребления продуктов питания 20-25% — это импортные продукты. И 40% у людей в корзине потребления непродовольственных товаров это тоже импорт. Телевизоры, утюги, машинки швейные”, — сказал он.

Укрепление рубля влечет за собой снижение импортных цен, соглашается Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер». По ее словам, это играет на руку Банку России, который старается сдержать инфляционное давление на экономику.

“Если укрепление рубля в той или иной степени приведет к замедлению инфляции, это может создать предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Это благоприятно отразится на деловой активности и настроениях инвесторов. Хотя рассуждать об этом пока несколько преждевременно”, — сказала Пырьева.

В то же время непредсказуемость курса плохо влияет на настроения бизнеса, сказал Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». “Для бизнеса лучший курс — это как можно более стабильный и предсказуемый курс. Что касается плюсов, ревальвация способствует охлаждению роста цен и снижению инфляционных ожиданий”, — сказал он.

Для экспортеров и бюджета сильный рубль — это плохой сигнал. “Мы свою нефть будем продавать и менять не на сто рублей, условно говоря, а на 88 или на 82. Значит бюджет будет пополняться меньшими деньгами и меньшими налогами”, — пояснил Остапкович.

О том, что укрепление рубля может плохо отразиться на доходах бюджета, говорит и Пырьева. Она обращает внимание на то, что бюджет сверстан на 2024 год исходя из курса 90 руб. за доллар.

“Средний курс доллара с начала года составил 91 руб. Устойчивое падение ниже 89 руб. во втором полугодии может привести к сокращению доходов бюджета. Это обернется дополнительной эмиссией суверенного долга. При таком сценарии процентные ставки будут высокими на протяжении более длительного времени. Это охладит настроения инвесторов на фондовом рынке и окажет сдерживающее влияние на показатели деловой активности”, — сказала она.

Почему укрепился рубль и надолго ли это

Рубль укрепляется на фоне повышенной турбулентности и неопределенности, потому что Мосбиржа попала под санкции, объяснил Остапкович. США ввели ограничения против площадки, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), 12 июня. В ответ Мосбиржа приостановила торги долларами и евро.

“Как сейчас строится курс, это одному Центробанку известно, и то, наверное, пяти-шести людям. Раньше это все формировалось на бирже, и дневные отклонения были небольшие. Что сейчас происходит на межбанковском рынке? Начали измерять относительно китайского юаня, и юань начал проседать. А мы проводим торги по юаню, а потом по результатам торгов переводим юань в доллар по мировому курсу, и он сейчас куда-то там к 82 подъехал”, — пояснил Остапкович.

Впрочем, говорить о долгосрочном укреплении рубля пока что рано, полагает Остапкович. “Я вам напомню, что 25 лет назад доллар стоил 6 ₽, в 1998 году, в 2014 году он стоил 30 руб. Поэтому 82 руб по сравнению с теми датами [не то чтобы укрепление]. Да, по сравнению со 100 руб он укрепился. Но про то, что это тенденция, я бы пока говорить не стал. Давайте еще пару недель подождем. Наверняка должно быть какое-то разъяснение Центрального банка”, — пояснил он.

Фундаментальных факторов для укрепление рубля сегодня нет, добавил Остапкович. “Почему оно произошло? Во-первых, из-за турбулентности на бирже. Во-вторых, просел импорт: первый квартал 24-го к первому кварталу 23-го по импорту минус 10%. А раз импорт падает, то, значит, валюта особо не нужна. Поэтому валюта выходит из стадии дефицита, и она начинает падать. На Луне, например, доллар стоит 0 ₽, потому что там вообще доллар не нужен, понимаете?” — сказал он.

Экспертного консенсус-прогноза о том, что укрепление рубля будет продолжаться, нет, сказал Остапкович.

“До тех же 51, как было два года назад, мы не дойдем”, — подытожил он.

Какой рубль нужен России

России не нужен ни сильный рубль, ни слабый рубль — ей нужен постоянный рубль, сказал Остапкович. По его словам, главный смысл валюты — это стабильность.

“Почему американский доллар ходит по миру и на нем делают все проплаты, держат все долги? Потому что он отклоняется максимум 1,5-2%. А у нас сейчас упал на восемь процентов за месяц. А два года назад у нас был доллар по 51 руб — ровно в июне 2022 года, потом заехал на 110. Понимаете, такие скачки никому не нужны. Пускай он будет высокий, но стабильный. И тогда все и люди, и экономические агенты подстроятся под него”, — сказал Остапкович.

По его словам, даже если доллар будет по 90 или 95 — это нормально. Главное, чтобы курс был устойчивым год, два, а то и два с половиной. “Тогда будет ясность и у людей, что происходит с валютой, и, главное, у экономических агентов. Будет ясно, как им расплачиваться с поставщиками, как продавать свою продукцию для заказчиков”, — сказал он.

Стоит ли вкладываться в доллар

В каждой стране есть процентов 20-30 людей, которые, когда видят “перемещения” в долларах или еще в чем-то, тут же бегут в магазин и что-нибудь или покупают, или что-нибудь продают, или начинают скупать доллары, сказал Остапкович.