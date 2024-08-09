Курская АЭС — один из значимых объектов энергосистемы России. Она расположена чуть больше чем в часе езды от города Суджа, в районе которого продолжаются бои с частями ВСУ. RTVI узнал у эксперта, чем может грозить остановка реакторов.

На Курскую АЭС приходится больше половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. Она входит в тройку крупнейших атомных станций в России. Всего на станции четыре энергоблока, но в режиме генерации работают только №3 и № 4 общей мощностью 2 тыс. МВт.

На фоне атаки ВСУ жителям Курчатова, где находится АЭС, начали звонить с сообщениями о якобы скором захвате электростанции. Власти оценили это как провокацию. В МАГАТЭ также не видят причин для беспокойства по поводу ядерной безопасности на Курской АЭС.

В случае потери контроля со стороны России над Курской атомной станцией, может случиться масштабный блэкаут, рассказал RTVI инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский:

“Если те, кто получит над ней контроль, каким-то образом остановят выработку электроэнергии, то вполне возможно повторение ситуации, которая была при аварийном отключении одного из реакторов на Ростовской атомной станции, когда был масштабный блэкаут, и миллионы людей остались без электроэнергии”.

Энергосистема в целом может быть восстановлена за счет ввода резерва и за счет сетевого маневра, то есть переброса электроэнергии из других регионов, считает Ожаровский. Но на это, по его словам, потребуется время.

“Плюс надо учитывать, что пока атомная станция не находится под угрозой, но достаточно серьезно потрепана энергосистема Российской Федерации на юге России. И это может усугубить ситуацию”, — подытожил Ожаровский.

Осенью 2022 года президент Владимир Путин говорил, что Курская АЭС стала мишенью для спецслужб Украины. «Киевские власти не останавливаются перед атомным терроризмом. Имею в виду обстрелы Запорожской атомной электростанции и совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя»