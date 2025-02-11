Дональд Трамп решил избавиться от мелочи: выпуск монеты в один цент скоро прекратят. «Слишком долго США чеканили пенни, которые буквально стоят нам дороже двух центов. Это так расточительно!» — написал президент США в Truth Social. В России чеканку копеек остановили больше 10 лет назад, но они по-прежнему в обороте. Полностью отказаться от них — плохая идея, уверены эксперты, опрошенные RTVI. Это может подстегнуть инфляцию и лишить россиян важной части культурного наследия.

Банк России прекратил выпуск мелких монет еще в 2010-х. Одно- и пятикопеечные перестали чеканить в 2012 году, последние выпустили в 2014-м. Среди нумизматов ходили предположения, что эти монеты отчеканили специально для Крыма — якобы после вхождения полуострова в состав России именно там чаще всего встречались новые копейки.

10- и 50-копеечные монеты выпускали до 2015 года, после чего их производство тоже свернули, напомнил Михаил Косов, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

“То, что Трамп предложил делать сейчас, Центральный банк начал осуществлять давно. При этом из обращения эти монеты не изымались, потому что в этом нет необходимости”, — говорит Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской Академии.

Сколько стоит выпустить копейку

Себестоимость чеканки мелких монет в России, как и в США, выше их номинала. Точные затраты не раскрывались, но, по данным на 2011 год, чеканка копейки обходилась почти в 50 раз дороже номинальной стоимости, пятикопеечной монеты — в 12 раз, десятикопеечной — в 7 раз.

“Сколько стоит изготовление монеты — закрытая информация. Однако есть данные, совпадающие с тем, что озвучил Трамп: выпуск монет малым номиналом обходится как минимум в два раза дороже номинала. Это тоже одна из причин, почему Центральный банк в свое время отказался от заказа чеканки этих монет”, — соглашается Войлуков.

А вот с рублевыми монетами ситуация спорная. Монеты номиналом 1 рубль и выше остаются в обороте, потому что их себестоимость ниже номинала — их выпуск экономически обоснован, считает Войлуков.

Но с этим не согласен Юрий Эйдинов, директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк».

“Чеканка монет номиналом 2 рубля и ниже для государства убыточна, поэтому последние несколько лет в основном вводятся в обращение монеты номиналом 5 и 10 рублей”, — объясняет он.

Производство банкнот дешевле, но они быстро изнашиваются — в среднем за 2,5 года, добавляет Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

“Монеты же могут оставаться в обороте десятилетиями. Однако значительная часть мелочи ежегодно «исчезает»: люди складывают копейки в копилки, теряют или оставляют в коллекциях”, — обращает внимание он.

Почему копейки все еще с нами

По данным ЦБ на начало 2025 года, монеты составляют всего 1% “налички”, а копейки — лишь 5% от общего объема монет. Логично было бы убрать их из оборота, но процесс тормозится.

Причины объясняет Михаил Косов:

Копейка — официальное платежное средство. Чтобы вывести ее из оборота, нужно менять законодательство — это сложный бюрократический процесс.

Опасения инфляции. Если копейки исчезнут, придется округлять цены. Обычно это делают в большую сторону, что может подстегнуть рост цен.

Культурное значение. Выражение «копейка рубль бережёт» знают все, а само слово «копейка» укоренилось в языке. Ее исчезновение для многих будет символической потерей.

Дополнительные расходы. Магазинам, банкам и бизнесу пришлось бы менять кассовые аппараты, обновлять софт, пересчитывать ценники и перестраивать учет.

К тому же некоторые товары и услуги, особенно социально значимые, вроде лекарств, часто оцениваются в копейках, обращает внимание Александр Шепелев. Поэтому финансовые власти следят за тем, чтобы монеты оставались в обороте. Важно и сохранить у людей выбор: платить наличными или безналично.

“Хотя копейки практически не используются, официальное их изъятие потребует затрат и административных решений. Поэтому они остаются в обороте номинально — но в реальной жизни россияне с ними сталкиваются все реже”, — считает Михаил Косов.

Основная причина сохранения копеек — точность наличных расчетов, добавляет Эйдинов: “С момента ввода копеек в 1998 г. (после деноминации рубля), цены выросли почти в 25 раз. Детализация цены до 1 рубля кажется вполне достаточной”.