В день России, 12 июня, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр — ее контрагент во всех валютных сделках на бирже — попали под санкции США. Сразу после этого биржа объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня. Что значат эти санкции для российского рынка и как гражданам обезопасить свои накопления — в материале RTVI.

Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Попадание в него означает изоляцию компании от мировой долларовой системы. Биржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами будут проходить на внебиржевом рынке. На этом фоне обменный курс в нескольких российских банках взлетел до 120, а в одном — даже 200 рублей за доллар.

Сделки с валютами продолжатся на внебиржевом рынке, сообщил Банк России. «Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — говорится в сообщении регулятора.

П

Как устанавливается курс доллара Схема формирования курса описана в Указании Банка России «О порядке установления и опубликования <…> официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». В документе указано, что официальный курс доллара устанавливается “на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю по сделкам, заключенным на организованных торгах Мосбиржи <…> со сроком расчетов на следующий рабочий день после даты заключения сделки”. Если данных от Мосбиржи нет, то курс устанавливают на основе данных, полученных Банком России “в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов”.

Готов ли был Банк России

Банк России готовился к возможным санкциям против Мосбиржи. В ноябре 2023-го, после того как американские ограничения ударили по бизнесу СПБ Биржи, тему того, как Мосбиржа будет работать в случае введения санкций поднимала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ сообщила, что регулятор принимает меры, чтобы превентивно снизить риск влияния новых санкций на финансовый рынок, но если вдруг они появятся, он знает, как действовать. Никаких подробностей тогда Эльвира Набиуллина не сообщила. Не сообщила она их и на мартовской пресс-конференции.

«Безусловно, мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей — с тем, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры», — говорила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов.

О том, что регулятор особо обращал внимание на роль внебиржевого рынка в валютных торгах, говорят косвенные признаки. Так, его долю в валютных торгах начали отдельно указывать в ежемесячных обзорах рисков финансовых рынков начиная с сентября 2023 года и по сей день. Все это время показатель находится в коридоре от 56 до 59%.

В апреле 2024-го “для повышения информирования пользователей об операциях на внутреннем внебиржевом рынке” Банк России начал публиковать ежедневную информацию об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра». Так, исходя данных на 10 июня объем торгов в паре доллар-евро составил 77 млрд рублей, евро-рубль — 18,4 млрд и юань-рубль — 44 млрд.

Что ждет россиян: “широкий диапазон” курсов и рост цен

“Сделки, которые касаются доллара и евро, можно будет проводить только на внебиржевом рынке. Диапазон курсов, которые будут иметь место на рынке, будет шире, чем раньше — это повлияет в том числе на средний размер курса”, — публикует ответы «Осторожно медиа» в своем телеграм-канале экономист и преподаватель ВШЭ Григорий Баженов.

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки, указал Банк России. По словам Баженова, санкции на Мосбиржу, НКЦ и НРД сместят выгоды в пользу банков, которые смогу “греть физиков” на валютных спредах.

Но во всем этом не стоит поддаваться панике, поскольку курс со временем стабилизируется, полагает инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.

“Я вижу, что на внебиржевых торгах ряд банков котируют доллар уже очень высоко. У кого-то там 95, у кого-то это 110, у кого-то какие-то космические цифры. Не торопитесь бежать покупать доллары. <…> Я очень хорошо помню эти внебиржевые торги на РТС, Российской торговой системы. <…> Да, мы так торговали акциями, ничего страшного. Никакой трагедии в этом не было. Ну, неудобно, но реально. <…> Не торопитесь бежать и срочно продавать свои доллары. Опять же, мы многого не знаем сейчас”, — посоветовал он.

Новые ограничения в отношении операций с долларом могут сократить доходы от экспорта и увеличить издержки на импорт, отмечают в авторском канале экономист Дмитрий Прокофьев и финансист Никита Демидов. Это в свою очередь может повлиять на цены.

“Возможное сокращение предложения валюты будет означать рост курса доллара, то есть рост расходов импортеров, который «перейдет» в цены (ну, это совсем уж очевидно). Да, нажим будет в первую очередь на потребление, это тоже понятно, издержки политики правительства будут оплачивать люди”, — полагают они.

Непреднамеренные последствия санкционного давления — то, что капитал будет заперт внутри нашей экономики, указывает Баженов.

“Выводить и вывозить доллары и евро из страны будет сложнее и дороже. В целом, это достаточно странная история, потому что с самого начала введения санкций политика направлена на то, чтобы запереть российский капитал внутри страны. Это на самом деле работает в пользу стабилизации экономики России”, — пишет он.

В том, что экономика останется по-прежнему устойчивой, уверены Демидов и Прокофьев.

“Краеугольный камень, обеспечивающий устойчивость РФ-экономики и позволяющий правительству проводить свою политику — это профицит торгового баланса — превышение выручки от экспорта, над расходами на импорт. Пока валюты в РФ-экономику вливается больше, чем выливается, у хозяев этой экономики будет возможность поддерживать и «критический импорт для обрабатывающей промышленности» и «потребительскую витрину»”, — пишут они.

Экономический аналитик Александр Коляндр в статье на The Bell* отмечает, что торговлю другими валютами, в первую очередь юанем, Мосбиржа пока может продолжить — но дальнейший ее исход будет зависеть от того, как крупные китайские банки отреагируют на санкции США. «Если они откажутся работать с попавшими под санкции Мосбиржей, НКЦ и НРД, биржевая торговля юанем тоже станет невозможной», — говорит эксперт. С ним согласен и глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук: «Что будет с торгами юанем в перспективе — не ясно. Захотят ли китайские банки продолжать обслуживать НКЦ — это вопрос. Скорее нет, чем да».

*Издание The Bell признано иноагентом Минюстом РФ