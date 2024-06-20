Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала нашествие комаров в Москве и Подмосковье после 20 июня. По ее словам, такое явление будет вызвано теплой и очень влажной погодой, благоприятной для их размножения. Каких людей комары кусают чаще и можно ли чем-то заразиться от укуса — об этом RTVI рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Людей, которых не кусают комары, конечно, нет, если это люди живые. Быть абсолютно непривлекательным для комаров ни у одного живого человека не получится.

Комары ориентируются в первую очередь по запаху. Комар практически не ориентируется по зрению, он, скажем так, близорукое создание. То, что находится в отдалении десяти и более метров, комар вообще не видит. При навигации на свою жертву зрение играет у него вспомогательную роль только в самом конце, когда комар уже сориентировался по запаху и по тепловым рецепторам.

Три принципа привлекательности для комаров

Есть три ключевых параметра, которые делают одних людей более привлекательными для комаров, по сравнению с другими: количество выдыхаемого углекислого газа (чем его больше, тем выше привлекательность), потоотделение (то же самое) и повышенная температура тела.

Дальше идут уже тонкости и нюансы, которые тоже влияют, пусть и не столь значительно. Это обмен веществ, возраст, пол, группа крови, наличие тех или иных заболеваний.

Соответственно, если у человека какие-то нарушения в организме, какие-то заболевания, которые влияют на обмен веществ, — это и кетоны, которые мы выдыхаем вместе с углекислым газом, это ацетон, пропионовая кислота, которую мы выделяем, другие кислоты и обменные продукты, — все эти химические вещества влияют на нашу привлекательность для комаров.

Исследования о привлекательности той или иной группы крови для комаров дают неоднозначные результаты. В 2019 году одно из них показало, что комары-переносчики вируса денге предпочитают людей с I группой крови всем остальным. Однако в научном обзоре 2022 года отмечено, что экспериментальные данные, которые относятся к этому вопросу, противоречивы. Они также не доказали, что какая-либо группа крови наименее привлекательна для комаров. В любом случае, если группа крови и влияет, то именно на уровне нюансов, говорят ученые. Что касается возраста и пола и прочих характеристик, то можно сказать, что при наличии выбора комары будут чаще кусать взрослых, чем детей — потому что они крупнее и выделяют больше углекислоты и пота. По тем же причинам, а также из-за повышенной температуры тела они предпочтут мужчин, спортсменов, беременных женщин, людей с лишним весом. Считается, что части тела, которые комары атакуют особенно часто, — это лодыжки и ступни, потому что там благоприятная среда для роста бактерий, которые тоже могут влиять на привлекательность человека для этого вида насекомых.

О влиянии алкоголя

Если человек, например, злоупотребляет алкоголем, употребляет запрещенные вещества, то его обмен веществ может быть настолько изменен из-за ненужного и лишнего, что он действительно может значительно снизить свою привлекательность для комаров.

Но здесь надо понимать разницу.

Если относительно здоровый среднестатистический человек выпил немножко пива или хорошего вина, немножко коньяку, пару стопок водки или виски (даже стакан), то его привлекательность для комаров в моменте резко увеличится, потому что у него повысится температура тела, расширятся сосуды, участится дыхание, наступит кратковременное возбуждение.

А вот у человека, который злоупотребляет алкоголем, особенно низкокачественным, у которого уже начинает разрушаться печень, поджелудочная железа, имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, у такого человека обмен веществ кардинальным образом нарушился. Он выделяет уже совсем не те вещества на уровне биохимии, — такой человек уже будет непривлекателен для комаров.

Можно ли заразиться через укус

У нас в средней полосе присутствуют комары рода Anopheles («малярийные комары»), они являются переносчиками малярии. Но чтобы они эту малярию нам передали, им нужно перед этим выпить крови зараженного малярией человека. И должно пройти определенное время, чтобы в их организме малярийный плазмодий прошел определенную стадию развития и стал активным при передаче. Вот тогда такой комар рода Anopheles может, вас укусив, передать вам возбудителя малярии.

Другой вопрос, что вероятность этого очень мала, должно вам уж очень «повезти», чтобы это произошло. Но такая вероятность существует, она не исключается.

У нас много сейчас и туристов, и трудовых мигрантов из более теплых регионов, азиатских, африканских стран, где малярия является довольно обычным заболеванием. А комары рода Anopheles в нашей природе присутствуют, они и на Северном Полярном круге есть, поэтому стоит туда одному [зараженному] человеку приехать, и вы получите локальную мини-вспышку малярии.

Но, еще раз говорю, это большая редкость, исключительность. То есть вероятность этого очень низка, но она, по сути, существует, от этого открещиваться нельзя и никто не застрахован.

Другие комары, которые являются переносчиками, скажем, желтой лихорадки, чикунгунья или чего-то еще, они пока закрепились только на крайнем юге нашей страны, то есть Черноморское побережье Кавказа, Крым, Ставропольский край, Краснодарский край. Дальше на север пока их климат не пускает.