В Праге проходит судебный процесс над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, который воевал в Вооруженных силах Украины. Его обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве в Ирпене, Буче и Гостомеле весной 2022 года. Это уникальный судебный процесс — до этого не было случаев суда над мародерами-иностранцами в рядах ВСУ.

Дело Филиппа Симана рассматривает Пражский городской суд. На заседания молодого человека в наручниках доставляет вооруженная охрана. На время следствия он находится под арестом, так как прокурор Мартин Билехо считает, что Симан может скрыться. Несмотря на серьезные обвинения, Симан держится уверенно и считает себя невиновным. На последнее заседание молодой человек пришел в черной рубашке и с модной прической.

Согласно законодательству Чехии за службу в иностранных вооруженных силах без особого разрешения президента — такой документ необходим всем гражданам Чехии, которые хотят отправиться на военную службу за границу — Симану грозит до пяти лет лишения свободы, а за преступления связанные с мародерством в районе боевых действий — наказание ужесточается и колеблется от восьми до двадцати лет.

По словам прокурора, Симан присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская сечь» в конце марта 2022 года. На тот момент в Стамбуле шли переговоры между украинской и российской делегацией, в результате которых Россия вывела войска из Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Пока шли бои в Ирпене Симан проходил базовую военную подготовку в Киеве. После нее он получил оружие и, так как имел за плечами службу в армии (артиллерист) был назначен командиром группы из одиннадцати добровольцев, в основном таких же как он иностранцев.

В дни отступления российской армии из Киевской области «Карпатская сечь», со слов Симана, была переброшена в Бучанский район для «зачистки» и «патрулирования». Однако, согласно материалам дела, озвученным в суде, группа Симана в основном занималась грабежом имущества мирных жителей и павших солдат. В одном из интервью до ареста Симан описал маршрут его группы зачистки: село Стоянка, затем Романовка, потом группа вошла в Ирпень, следом Буча и завершила свой путь в Гостомеле.

В суде Симан отрицал, что он занимался мародерством, он настаивает, что выполнял приказ командования. По словам обвиняемого, сбор ценностей, на оставленных российскими войсками территориях, был в его батальоне «в порядке вещей». Всё ценное, найденное добровольцами в ходе обследования улиц и домов, рассказывал Симан, было передано специальным сотрудникам.

«Там были ценные вещи, деньги, золото, серебро, мотоциклы, автомобили. А что касается мелких вещей, мы их отвезли в штаб», — рассказал суду Симан, — «Мне сказали, что если русские отобьют наши позиции, то лучше, чтобы украинские вещи остались у украинцев, чем попадут в руки россиян», — добавил Симан, отвечая на вопрос судьи, почему они вообще забрали вещи мирных жителей.

В суде прокурор рассказал, что из ворованного в Киевской области в Чехию Симан привез с собой золотые и серебряные слитки, кольца павших военных, береты погибших украинских спецназовцев, солнцезащитные очки Gucci и дыхательную маску из самолета Ан-225 «Мрия» — легендарного крупнейшего самолета в мире, который сгорел во время боев в Гостомеле.

В случае с найденными инвестиционными слитками Симан утверждает, что, когда они сдали всё ценное, что нашли, в штаб батальона, командир сказал, ему, что он может оставить слитки себе.

«Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал там любой другой. Оглядываясь назад, признаю, что, наверное, это было глупо», — утверждал во время следствия Симан. Эту же версию он озвучил в суде. Что касается дыхательной маски с «Мрии», то он сказал, что сохранил ее на память о Гостомеле, а кольца и береты погибших — оставил на память о соратниках.

Среди доказательств в деле имеется видеосъемки мародерства, которые нашли у Симана. Одну из записей продемонстрировали на последнем заседании — на нее попал момент кражи солнцезащитных очков. На видео видно, как группа Симана обыскивает пустые дома и в какой-то момент звучит голос: «Я не хочу здесь воровать, но что, если…» После чего создатель видео берет очки Gucci. «Ты мне нравишься», — продолжает говорить человек в видео. На той же записи также видно, что обвиняемый взял из дома электронную книгу.

В суде выступил свидетель обвинения, чье имя не разглашается, он рассказал, что еще на Украине сослуживцы из «Карпатской сечи» обвинили Симана в краже и избили его.

«За то, что сделал Филипп, другие люди, если их ловили, обычно кончали с собой», — рассказал свидетель. По его словам, он был свидетелем, когда солдаты обогащались различными предметами, которые называли «военными трофеями». «Они конфисковали все. Автомобили, мотоциклы», — рассказал свидетель.

По данным издания Seznam Prava, Филиппа Симона действительно избили сослуживцы, после того, как им стало известно, что он снимал украшения и береты с убитых товарищей. Это произошло в начале апреля 2022 года, когда Симон со своим сослуживцем по «Карпатской сечи» Даниэлем планировал покинуть расположение батальона и вернуться в Чехию.

После задержания их избили, Симону сломали нос, доставили в подвал здания посольства Индии в Киеве, которое использовалось для арестованных. После суток ареста и допросов военные передали их полиции, те в свою очередь не захотели связываться с иностранцами и отпустили чехов на свободу. Сразу после освобождения Симон с частью украденного вернулся в Чехию.

«Нас чертовски избили, сломали нос, это было безумие. Но я справился», — описал допрос Филипп. На вопрос, в чем их обвинил батальон, он ответил: «Меня обвинили в воровстве, какой-то контрабанде гранат… Пришлось увольняться».

В своих показаниях в суде Симан так описал деятельность «Карпатской сечи» в Бучанском районе: «Мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой, когда дошло до дела».

На вопрос судьи, участвовал ли он в расстрелах пленных россиян, Симан ответил: «Их дальнейшая судьба стала результатом судьбы, которую они уготовили своим жертвам. Дальше по этому вопросу я бы воспользовался своим правом хранить молчание».

Другие мародёры



Дело Симана первое дошедшее до суда дело против чехов, которые поехали на Украину воевать в составе ВСУ. В стадии расследования находятся дела двух соратников Симана, их также обвиняют в мародерстве.

«Это грабежи в местах боевых действий, то есть действия, подпадающие под категорию военных преступлений. На данный момент есть три случая по которым обвиняются три человека. По двум из них проходят расследования» — сообщила газете Právo глава генпрокуратуры Праги Ленка Брадачова.

В боевых действиях на Украине приняли участие граждане многих стран мира, в каких-то странах это было разрешено официально, но не во всех. Однако ни один человек, воевавший на стороне ВСУ, не был осужден за наемничество или другие военные преступления. Об этом RTVI рассказал администратор проекта TrackANaziMerc, который занимается отслеживанием иностранцев, участвующих в военном конфликте на Украине

«Мы не знаем случаев осуждения на реальный срок даже по более серьезным преступлениям чем наемничество, наркотики или торговля оружием. Мы фиксировали, что бывшие украинские наемники продавали военную одежду и другие вещи российских военных, вероятно снятые с убитых или пленных. Но никакой реакции со стороны правоохранительных органов не было», — говорит админ TrackANaziMerc.

В российских СМИ и провоенных пабликах много писали про уголовное преследование южнокорейского блогера Ли Гына, воевавшего на стороне ВСУ. Однако он был осужден на полтора года условно не за наемничество, а за незаконный въезд на территорию Украины и за то, что скрылся с места ДТП, когда наехал на мотоциклиста.

В интервью сайту Jauns.lv воевавший на стороне ВСУ латвиец Кристе Анкас рассказал, что привез много вещей российских солдат, в том числе забрал на память зубы российского танкиста. «Я собирал их как сувениры», — сказал Анкас. Против него также не было возбуждено уголовного дела, напомнили авторы телеграм-канала.

«Среди иностранцев, которые поехали на Украину, очень много криминальных элементов. Осужденных или тех, кто на Украине скрывается от суда в своей стране. Например, Александр Тобиассен — бывший пулеметчик Национальной гвардии США. Его задерживали за ограбление в магазине в Мидлтауне, и вот он уже на Украине. Таких как он в Иностранном легионе, «Карпатской сечи» и других подразделениях с иностранцами — много», — считают админы TrackANaziMerc.