В 2023 году боевики ворвались в подмосковный «Крокус-Сити Холл» и за полчаса расстреляли полторы сотни безоружных людей, включая шестерых детей. В 2024 году в Москве, у своего подъезда был взорван российский генерал Игорь Кириллов. Оба этих теракта объединяют две особенности — их заказчиком, уверено следствие, являются украинские спецслужбы, а в числе организаторов — члены ингушской секты «баталхаджинцев»*. RTVI рассказывает, кто эти люди и через кого СБУ может их вербовать.

В понедельник 2 ноября 2009 года в центре Москвы был убит влиятельный бизнесмен Шабтай Калманович. Киллеры расстреляли его автомобиль в упор. Из тела 61-летнего Калмановича медики извлекли восемь пуль, выпущенных из пистолета-пулемета «К6-92».

«Судя по схеме совершения преступления, его исполнители — профессионалы», — отмечали тогда в правоохранительных органах. На то, чтобы выйти на убийц, силовикам понадобилось 10 лет. В 2019 году по подозрению в убийстве бизнесмена были задержаны трое уроженцев Ингушетии — Батыр Тумгоев, Багаутдин Костоев и Али Белхороев.

В 2022 году их приговорили к 18, 20 и 22 годам лишения свободы. Суд установил, что мотивом убийства стало якобы желание Калмановича закрыть расположенную неподалеку от базы его баскетбольного клуба скотобойню. Там, как рассказывал один из свидетелей по делу, собирались представители криминального мира с Северного Кавказа, которые, в частности, занимались угоном автомобилей.

В материалах дела было упомянуто загадочное религиозное течение Батал-Хаджи Белхароева*, боевое крыло которого в России признают террористическим и запретят. «Баталхаджинцы»* засветятся не только в бытовых преступлениях, они будут фигурировать в делах о коррупции, а также нескольких терактах в Москве.

Кто такие «баталхаджинцы»*

Вирд (религиозная группа) «Батал-Хаджи Белхороева»* был основан в 1870-х годах ингушским религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхороевым и в СМИ его часто называют ингушской мусульманской сектой. Правила вирда, как рассказывали сами «баталхаджинцы»* на допросах, позволяют им в том числе применять насилие по отношению к «людям других национальностей и ингушам, не входящим в секту». По их словам, вирд имеет свою казну, и каждый член группы вносит в нее около десяти процентов от любых доходов.

«Так называемый «общак» формируется с доходов от легальной и преступной деятельности членов секты. Собранные средства тратятся, в том числе на подкуп сотрудников правоохранительных органов и за освобождение «баталхаджинцев»* от уголовной ответственности», — рассказывал на допросе свидетель по одному из дел.

«Баталхаджинцы»*, хотя относят себя к приверженцам ислама, Батал-Хаджи Белхороева почитают как святого. Они поклоняются священной груше, под которой якобы сидел Батал-Хаджи Белхороев. С разной периодичностью лидерами вирда были потомки Белхороева. А основным центром этой организации является село Сурхахи в Ингушетии, рассказывали на допросе «баталхаджинцы»*.

«У каждого руководителя секты есть свои так называемые «бригадиры», у каждого бригадира — своя бригада. В секту может войти человек, которому дают противоправное задание. Если человек выполнит задание, его принимают в секту. Также в секту можно вступить через брак либо поручительство члена секты. За попытку выхода из секты значимого в ней члена убивают», — рассказывали свидетели по делу «баталхаджинцев»*. Они же отмечали, что члены вирда занимаются угоном машин, продажей оружия, наркотиков, выбиванием долгов и прочим криминалом.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская рассказывала СМИ, что «баталхаджинцы»* участвуют в неформальной политике Ингушетии, а в их руках сосредоточены серьезные экономические ресурсы. Члены вирда при этом обладают лоббистскими способностями и властными амбициями. В самом вирде — строгая дисциплина, а отступление от их правил — жестоко карается. Общая численность вирда, следует из материалов дела, с которым ознакомился RTVI, оценивалась на 2020 год примерно в 35 тысяч человек.

Об уровне интеграции в местные элиты Ингушетии наглядно говорит тот факт, что до 2022 года лидером вирда был внук его основателя — экс-глава Фонда соцстрахования Ингушетии Якуб Белхороев. В 2022 году суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о хищении почти 20 млн рублей, также у него отобрали лимузин Maybach.

В октябре 2022 года силовики задержали Мустафу Белхароева, которого считали новым лидером «баталхаджинцев»*. На тот момент он занимал пост председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии. В 2024 году суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о хранении оружия, но позже изменил наказание на три года условного срока.

Убийство начальника Центра «Э»

Пока шел суд над обвиняемыми в убийстве Калмановича, в Москве произошло еще одно резонансное убийство. Как и десять лет назад — это случилось в ноябре. Субботним вечером к припаркованному автомобилю на улице Академика Анохина подошел неизвестный в красной куртке и в упор расстрелял сидевших внутри людей. Затем запрыгнул в Mazda и скрылся. Приехавшие на место происшествия экстренные службы обнаружили там два трупа — 36-летнего начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Обвинения в убийстве выдвинули против Курейша Картоева, который в 2023 году записал видеообращение. В нем он сообщил, что убил Эльджаркиевых «из кровной мести» и пригрозил другим силовикам, которые причастны к преследованию «баталхаджинцев»*. По данным телеграм-канала «Розыск Ингушетия», Картоев успел сбежать из России, улетев из аэропорта Внуково в Турцию по паспорту мужа своей двоюродной сестры. Сейчас Картоев скрывается от следствия и объявлен в международный розыск. Его предполагаемые подельники — всего 11 человек — были задержаны, в 2023 году их начали судить.

В материалах дела говорится, что Картоев застрелил Эльджаркиева из пистолета Glock. Ствол попал в Россию из Таиланда. И здесь тоже оказались замешаны «баталхаджинцы»*. Именно их представители, скрывающиеся за рубежом, много лет назад придумали схему с поставками оружия в Россию для снабжения не только своей организации, но и других преступных группировок.

Посредниками в схеме выступали тайские проститутки, оружие закупалось в Таиланде, затем разбиралось на части и отправлялось в Россию под видом бытовой техники. Организатором схемы силовики считают Ильяса Белхароева, который в 2021 году, по их данным, вступил в украинский батальон Джохара Дудаева*, большую часть которого составляют выходцы с Северного Кавказа.

Что такое батальон им. Джохара Дудаева* Так называемый Миротворческий батальон им. Джохара Дудаева* был создан весной 2014 года в Дании из бывших чеченских боевиков, воевавших против федеральных войск России в двух чеченских войнах, и сторонников «независимой Ичкерии». В него вступили и уроженцы других кавказских республик. Батальон был создан для участия в боевых действиях на стороне Киева против донбасского ополчения на Украине. Первым командиром батальона стал Иса Мунаев, который в 1999 году был комендантом Грозного. В 2015 году Мунаев погиб в результате минометного обстрела в Дебальцево. Первая рота батальона была названа в честь украинского неонациста Сашко Билого, который сам участвовал на стороне «ичкерийцев» в Первой чеченской войне в составе запрещенной в России УНА-УНСО*. После 24 февраля 2022 года “батальон” им. Джохара Дудаева* находится среди подразделений ГУР Украины, но из-за небольшой численности практически не участвует в боях. Командир батальона — Адам Осмаев. Последний раз человек с флагом “батальона” позировал в оккупированной ВСУ Судже.



Учитывая то, что с 2022 года в России «баталхаджинцы»* обвиняются в причастности к двум громким терактам — не исключено, что именно Ильяс Белхароев является посредником украинских спецслужб по рекрутированию «спящих» последователей религиозной группы «баталхаджинцев»* в качестве террористов и диверсантов на местах.

«Крокус-Сити Холл» и убийство Кириллова

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Тогда вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Непосредственными исполнителями теракта оказались уроженцы Таджикистана. Помимо них силовики задержали еще несколько человек, которых обвинили в пособничестве в организации преступления.

В ноябре 2024 года стало известно о новых фигурантах дела. Трое из них 32-летний Хусейн Медов, 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев — являются уроженцам ингушского села Сурхахи, которое, по данным силовиков, является центром вирда Батал-Хаджи Белхороева*, еще один фигурант — 27-летний Батыр Кулаев — родом из Экажево. Медов и Аушев были задержаны силовиками, двое остальных — объявлены в розыск. По данным спецслужб, четверо «баталхаджинцев»* снабжали террористов оружием и знали о том, что те готовят нападение на «Крокус-сити Холл».

Тогда же телеканал «Рен ТВ» сообщал, что российские спецслужбы также проверяют на причастность к теракту двух «баталхаджинцев»*, которые скрываются на Украине и в Турции. Возможно, что речь шла в том числе об Ильясе Белхароеве.

Снова о себе он и «баталхаджинцы»* заставили вспомнить 17 декабря 2024 года, когда на выходе из дома взрывом дистанционной бомбы, закрепленной на электросамокате у подъезда, был убит начальник войск РХБЗ, генерал Игорь Кириллов и его адъютант. Сообщниками обвиняемого в теракте Ахмада Курбанова следствие считает уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По версии СК, они обеспечивали террористу укрытие, в частности, снимали для него жилье, где он должен был отсидеться после убийства.

В середине января Точиев и Падиев были арестованы. Как выяснил RTVI, в 2022 году Точиев уже был судим за грабеж — он заказал в интернет-магазине айфон и при встрече с курьером брызнул ему в лицо перцовым баллончиком, избил и отобрал телефон. Силовики считают, что Точиев и Падиев также являются членами боевого крыла вирда Батал-Хаджи Белхороева*.

Кто такой Ильяс Белхароев

Два года назад правнук Батал-Хаджи Белхороева Ильяс Белхароев записал видеообращение к «баталхаджинцам»*. Он подтвердил, что находится на Украине. «Я живу в Украине. Нахожусь под защитой Украины», — сказал он. Членов вирда он призвал не участвовать в СВО. В противном случае он пригрозил сдать их украинским спецслужбам. «На каждого из вас доложу в СБУ», — сказал он. В другом интервью Белхароев рассказывал, что оказался на Украине в 2015 году и тогда же, по его словам, начал помогать «как волонтер» батальону Джохара Дудаева*.

В мае 2021 года Ильяс Белхароев был арестован СБУ по запросу России в связи с убийством Ибрагима Эльджаркиева. Но через 40 дней его отпустили. А впоследствии украинские власти выдали Белхароеву даже заграничные документы, с которыми он начал путешествовать по Европе. Он, в частности, за последние два года публиковал видео из Милана и Варшавы. В них он сыпал оскорблениями в адрес России и российских граждан. В видео из Милана Белхароев угрожает одному из ингушских силовиков. «Если он думает, что его спасет бронированная машина, то ничего не спасет. Когда я вернусь в Украину, я выложу видео, отчего ты не сможешь защититься даже в танке», — сказал Белхароев.

Летом 2024 года стало известно о том, что в отношении Ильяса Белхароева в России возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). Ему вменили участие в деятельности боевого крыла вирда «баталхаджинцев»* и ресурсную поддержку батальона Джохара Дудаева*. Кроме того, в России Белхароев объявлен в розыск по обвинению в теракте и контрабанде оружия.

“Крыша” в суде

11 января Высшая коллегия конституционного суда России разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии, подозреваемого в связях с “баталхаджинцами”*.

«Коллегия рассмотрела представление А. И. Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Алихана Ярыжева и приняла решение дать согласие», — зачитал решение коллегии ее председатель Николай Тимошин.

Как следует из материалов дела, оглашенных на заседании коллеги, Ярыжева подозревают в связях с «боевым крылом вирда Батал-Хаджи»*. По версии следствия, он вынес заведомо неправосудное решение в их пользу. Проще говоря — отпустил на свободу с условным сроком преступников Адама и Мухажира Картоевых, хотя статья, по которой они были признаны виновными, подразумевала наказание не менее шести лет лишения свободы. Теперь Ярыжеву самому грозит лишение свободы сроком до 4 лет.



В связи с делом Картоевых в 2024 году были задержаны бывший судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук (его в декабре 2023 года квалификационная коллегия судей Ингушетии лишила судейских полномочий) и бывший председатель Магасского райсуда Магомед Аушев. Следствие инкриминирует им получение взятки от Адама Картоева и вынесение приговоров в интересах «боевого крыла».

Приговоры Картоевым были отменены вышестоящим судом, а дело направлено на новое рассмотрение.

*террористическая организация, запрещена в РФ