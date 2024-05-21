21 мая стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, который руководил обороной ВС России на Запорожском направлении. По данным источников ТАСС, его подозревают в мошенничестве. RTVI рассказывает, что известно о конфликте генерал-майора Попова с военным руководством.

Генерал-майор Попов был арестован по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) решением 235-го гарнизонного суда. По данным следствия, Попов продал около 2000 тонн металлоизделий, которые были получены в рамках гуманитарной помощи и предназначались для строительства укреплений в Запорожской области.

Попову 49 лет. Он родился родился 30 января 1975 года в Волгоградской области. Свою карьеру Попов начал в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях. В 2015 году окончил академию Генштаба, позже указом президента России был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады. В 2018 году был назначен на должность начальника штаба 22-го армейского корпуса в Крыму, а в мае 2022 года стал начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области.

Уже летом 2022 года командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область). В сентябре на этом направлении ВСУ провели успешное контрнаступление, после которого российская армия провела «перегруппировку» и покинула практически всю Харьковскую область.

Летом 2023 года в качестве командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито. Об успехах Попова начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщал лично Владимиру Путину.

В начале июля того же года Попов был снят с должности. Аудиосообщение, в котором он попрощался с сослуживцами и рассказал о причинах увольнения, он выложил в закрытый чат. Позже его опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев.

В обращении Попов утверждал, что был отстранен «за правду». Со слов Попова, он доложил Герасимову, что находящиеся на передовой (в Пологовском районе) подразделения из-за потерь нуждаются в ротации, сообщил о проблемах со снабжением, с контрбатарейной борьбой и станциями артиллерийской разведки. В ответ на это Герасимов якобы обвинил Попова в паникерстве и шантаже. Под последним Герасимов, со слов Попова, подразумевал угрозу генерал-майора передать всю информацию лично Владимиру Путину.

«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Во имя вас и во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самое главное — трагедии современной войны», — говорил в аудио Попов.

По его словам, именно из-за «откровенной и предельно жесткой» риторики он и был отстранен от должности.

«Старшие начальники почувствовали опасность. И стремительно, за один день световой, состряпали приказ и от меня избавились. Как сказали сегодня командиры многих дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта вооруженные силы Украины, но нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент» — добавил Попов.

В течение суток после разговора с Герасимовым Попов был снят с должности решением тогда еще министра обороны Сергея Шойгу и отправлен в расположение объединенной группировки войск «Хмеймим» в Сирии.