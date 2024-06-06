Пользователи социальных сетей и журналисты обратили внимание на новый молодежный тренд — квадробику. Квадроберы называют свое увлечение видом спорта, в основе которого лежит подражание животным, включающее в себя передвижение на четырех конечностях. Одним из внешних атрибутов квадроберов также стали маски зверей. RTVI рассказывает, как зародилась квадробика, что думают о ней профессиональные тренеры, как оценивают новый подростковый тренд психиатры и что беспокоит взрослых.

Как появилась квадробика

Основателем квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито. По его словам, в детстве его называли «обезьяной» из-за специфической внешности. Вдохновляясь движениями обычных обезьян, он разработал свою собственную методику передвижения на четырех конечностях. Столкнувшись с жителем Токио, который передвигается подобным образом, отряд полиции поместил его в изолятор на несколько дней.

«Поэтому я отправился в горы примерно на месяц, чтобы организовать своего рода четвероногий тренировочный лагерь. Но в первый же день охотник принял меня за дикого кабана и попытался меня подстрелить», — рассказывал Ито.

Ему удалось «легитимизировать» свое увлечение в 2008 году, когда представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали мировой рекорд — 18,58 секунд — по скорости передвижения таким необычным образом. Позднее другие японцы решили бросить вызов Ито, а в последующие годы его увлечение набрало популярность и в других странах.

Околоспортивное происхождение квадробики — основное отличие, на которое указывают сами квадроберы, чтобы избежать сравнения с другими субкультурами, такими как «терианы» и «фурри», связанными с творческими и духовными аспектами жизни.

Терианы (териантропы) — представители субкультуры, построенной вокруг отождествления людей с другими биологическими видами. Возникновение движения терианов связывают с сетевым сообществом alt.horror.werewolves, которое появилось в 1992 году. По словам участников сообщества, они обратились к териантропии с целью обретения единства с природой. В качестве инструментов достижения этой цели могут использоваться тотемы, толкование сновидений и различные духовные практики. Фурри — субкультура, участники которой используют звериные образы в качестве творческого самовыражения. При создании персонажей фурри придают им антропоморфные черты — прямохождение, речь, стиль одежды и т.д. Важной частью субкультуры также является сочинение художественных текстов, в которых могут быть прописаны биография персонажа, определенные моменты его жизни, характерные особенности поведения и т.д. Точкой отсчета для субкультуры традиционно считается выход первого выпуска журнала Vootie, созданного в среде поклонников научной фантастики. Героями журнала были антропоморфные животные, которые должны были создать противовес более популярным персонажам — Микки Маусу, Багзу Банни и т.д. Новый всплеск популярности движения в начале 1990-х годов исследователи связывают с «ренессансом Диснея» (в частности — с премьерой мультфильма «Король лев» в 1994 году) и распространением доступного интернета.

Квадробика в России

Одной из первых публичных личностей в России, обративших внимание на квадробику, стала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, опубликовавшая в апреле переписку со своими подписчиками, встревоженными распространением этого увлечения. Они выражали озабоченность излишним стремлением подростков к имитации поведения диких зверей.

В частности, один из пользователей высказал опасения в связи с тем, что квадроберы «голыми руками трогают землю <…>, выхватывают телефоны, прыгают сзади на человека и тянут людей постарше за сумки».

«Моя подруга, которая подошла посмотреть, что там происходит, вернулась с царапинами из-за того, что одна восьмилетняя девочка прыгнула на нее, и как раз та девочка, которая ела траву и копалась в земле. Ясно же, что может быть воспаление от грязи, которая у них под ногтями. Это может привести к очень плачевным последствиям, а кто будет нести за это ответственность?» — написал он.

Другая пользовательница сообщила, что сама занимается квадробикой, «но не до такой степени, чтобы мяукать и кусать людей». Подписчики Мизулиной, увлекающиеся квадробикой, подчеркивали, что это занятие является видом спорта, где «гавкать совсем не обязательно», согласились с тем, что «есть неадекватные квадроберы», однако обратили внимание на то, что такие люди составляют малую часть движения, и попросили не запрещать квадробику в России.

«Мне многие писали, что в соцсетях появились посты, в которых призывают квадроберов избивать. Это плохо. Поэтому и обратила внимание. P.S. Ничего не предлагаю запрещать, мне просто стало интересно, вот и спросила вас», — прокомментировала эти заявления сама Мизулина.

В начале июня Мизулина вновь вернулась к этой теме из-за большого количества писем от озабоченных граждан.

«Постоянно приходят письма про квадроберов. Одни письма от тех, кто квадробикой занимается: они пишут о травле и нападениях. Другие письма — от подростков, которые просто гуляют в парках. Они рассказывают, что на них нападают квадроберы. Как с этим быть? Я пока не очень понимаю», — написала она.

Психическое здоровье и квадробика

Детский и подростковый психиатр Антонина Перекрестова связала вовлечение детей в квадробику с нехваткой внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов, проблемами в поиске общего языка со сверстниками, а также отсутствием площадок для комфортного отдыха.

«Подросткам сложно самостоятельно разобраться со своими психологическими проблемами, обратиться к психологу, к психиатру. Им свойственно объединяться «в стаи», ведь принадлежность к группе дает ощущение безопасности, значимости, крутости, возможность выразить протестные настроения, субъективно поднять себе самооценку», — отметила она.

Перекрестова также призвала различать нормальное детское поведение, когда ребенок бегает в маске по парку, и отклонение от нормы, когда дети старшего возраста проводят досуг в масках животных, объединяясь в группы. В случае, если такое поведение наблюдается на протяжении нескольких месяцев, родителям «стоит обратить внимание, есть ли у ребенка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учебе, обсудить с детским психологом и психиатром психологической состояние ребенка», отметила она.

Физическая культура и квадробика

Фитнес-эксперт Алена Богданова обратила внимание на то, что тренировки, включающие в себя «естественные движения», включающие в себя и перемещение на четырех конечностях, уже на протяжении долгого времени пользуются спросом в фитнес-индустрии. Тем не менее, подчеркнула, она, нельзя смешивать запатентованные методики со стихийным подражанием без учета особенностей анатомии.

Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева также отметила важность соблюдения правил безопасности для достижения позитивного эффекта от физических нагрузок.

«Не стоит забывать, что скелет человека со всеми физиологическими изгибами и особенностями строения создан для вертикальной нагрузки в положении стоя», — пояснила Григорьева.

Основным риском для ребенка, увлекающегося квадробикой, она назвала стандартные опасности, с которыми сталкиваются дети на открытом воздухе, — ржавые гвозди, битое стекло и заражение столбняком.

«Играть можно только вдали от проезжей части, железнодорожных путей, заброшенных зданий. Категорически запрещается „штурмовать“ деревья, вагоны, провода, заборы. Важно не забывать, что ладошки ребенка нежнее, чем лапы животных, их обязательно нужно защищать плотными перчатками во время подобной игры на улице <…> Плановая вакцинация от столбняка поможет снизить риски при повреждении кожного покрова», — сказала она.

Кто несет ответственность

Юрист Алла Георгиева пояснила, что сама по себе квадробика не входит в конфликт с законодательством до тех пор, пока сами квадроберы соблюдают общественный порядок. В случае конфликтов с другими людьми ответственность ложится либо на родителей ребенка (штраф от 100 до 500 рублей, а также возмещение нанесенного ущерба), либо на самого подростка, если ему исполнилось 16 лет (штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток). В случае повторного нарушения может также рассматриваться постановка нарушителя на полицейский учет.