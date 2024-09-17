Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев раскритиковал Банк России. По его мнению, из-за повышения ставки до 19% серьезно пострадают малые и средние предприятия, а рост издержек бизнес перенесет на потребителей — в итоге вырастут цены на товары и услуги. RTVI попросил экспертов оценить, к каким еще последствиям приведет жесткая денежно-кредитная политика.

— Одно из последствий повышения ставки — увеличение стоимости кредитов для бизнеса. На ваш взгляд, как это отразится на состоянии бизнеса, а также на ценах и доступности товаров и услуг для потребителей? Могут ли компании в условиях финансовых ограничений сократить инвестиции в качество продукции и обслуживание клиентов, и как это скажется на потребителях?

Александр Чепуренко, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Это в целом верно, но нужно учитывать, что в сегменте малого и среднего бизнеса в России за кредитами в банки обращаются и получают их не более 10%. Остальные пользуются так называемым коммерческим кредитом — т.е. занимают у партнеров по технологической цепочке или постоянных клиентов.

Последние часто готовы дать в долг под процент, более приемлемый, так как свободные деньги обесцениваются в условиях инфляции довольно быстро, и коммерческое кредитование, обычно на короткий и очень короткий период — чтобы покрыть кассовый разрыв, приобрести быстро оптом партию товара и подобные цели — может являться одним из вариантов диверсификации вложений.

На ценах товаров и услуг для потребителей больше сказываются другие обстоятельства: удорожание логистики, снижение курса рубля, увеличивающийся в силу дефицита кадров и роста заработных плат денежный навес в экономике. Но ЦБ тут точно не при чем…

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер»

Не все бизнесы выдерживают ставку 19%, так как при таком уровне ключевой ставки кредиты малому и среднему бизнесу выдаются под 22% и выше. Это приводит к падению инвестиций. Это и является целью Банка России, так как экономика растет темпами, превышающими необходимые.

Андрей Гиринский, кэн, доцент экономического факультета РУДН

Удорожание кредитов в результате увеличения ключевой ставки возможно, однако шаг увеличения составил 1% и в целом ситуация изменилась незначительно.

— Часто после роста ставки наблюдается падение продаж, вследствие чего предпринимателям приходится снижать деловую активность. Какие еще последствия могут ожидать малый и средний бизнес из-за повышения ставки (например, снижение темпов развития бизнеса, etc)? Какие изменения могут почувствовать обычные люди из-за сокращения деловой активности предпринимателей?

Александр Чепуренко, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Значительная часть владельцев малого и среднего бизнеса, во-первых, придерживается консервативной стратегии сохранения, а не развития бизнеса, а потому не очень нуждается в заемных средствах и не очень стремится к увеличению продаж (по данным лонгитюдного исследования малого бизнеса России ФОМ).

Во-вторых, малый бизнес — как Ванька-встанька, он очень адаптивен. К тому же, в связи с уходом некоторых зарубежных производителей и торговых сетей на рынке возникают незанятые ниши, куда устремляется в том числе и отечественный малый бизнес. Общего сокращения деловой активности пока не наблюдается. Как будут развиваться эти процессы в долговременной перспективе — пока сказать трудно.

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер»

Часто представители МСБ просто закрываются: так, по итогам первого полугодия 2024 года в Российской Федерации банкротами были признаны 4363 юридических лица. Это на 40% больше, чем за тот же период 2023 года, когда банкротами объявили себя 3115 компаний. Происходит консолидация рынка.

Крупный бизнес может пережить период высоких ставок, параллельно покупая мелкий бизнес. То есть закрытие большого количества бизнесов не скажется на конечном потребителе

Андрей Гиринский, кэн, доцент экономического факультета РУДН

Малый и средний бизнес чувствителен к увеличению рыночных ставок по кредитным ресурсам. Вместе с тем кредитоспособность малого и среднего бизнеса относительно невелика по сравнению с крупным. Это в определенном смысле уравновешивает некоторые виды рисков, так как невозврат кредита, это риск как для банка, так и для клиента. Высокая ставка не дает реализоваться такому сценарию развития событий. Затрудненность по привлечению кредитных ресурсов сказывается на деловой активности и на объеме производства. Сокращение же производства приведет к высвобождению рабочей силы и может увеличить количество безработных.

— Рост ставки опосредованно влияет и на доходы компаний-экспортеров и компаний-импортеров. Какой расклад ожидаете, исходя из нынешней ставки и курса рубля, и как это повлияет на обычных людей? Какой бизнес больше всего выиграет и проиграет от повышения ставки?

Александр Чепуренко, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Экспортно-импортные операции в больших масштабах — удел крупного бизнеса, и отечественные производители инвестиционных товаров уже ощутили на себе последствия ножниц между снижающимся курсом рубля и ростом цены экспорта в силу сложностей логистики и проведения расчетов.

Для крупного бизнеса рост ставки — это еще более дорогие заемные ресурсы, т.е. дальнейшее сокращение прибыльности. А малый бизнес стремится вести преимущественно импортную деятельность, причем всё чаще через крупные платформы-агрегаторы.

У него обычно нишевые клиенты, на которых перекладываются сложности с поставками товаров. Например, через систему частичной предоплаты и через быстро обновляемые прейскуранты.

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер»

Скорее не рост ставки, а курс валют влияет на импортеров и экспортеров. С закрытием свободной торговли валютой ставка перестала влиять на курс.

Андрей Гиринский кэн, доцент экономического факультета РУДН

Рост ставки может опосредованно влиять на доходы экспортеров и импортеров в части флуктуаций величины расходов за счет удорожания ресурсной базы. Однако курс национальной валюты может разнонаправленно влиять на экспортеров и импортеров. В случае падения национальной валюты такая линия тренда будет выгодна экспортерам. В случае усиления позиций национальной валюты по отношению к иностранной ситуация будет более благоприятна импортерам.

— Как рост доходности депозитов для владельцев бизнеса может повлиять на их решение инвестировать в развитие, создавая новые рабочие места и улучшая экономические условия?

Александр Чепуренко, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Надо понимать, что депозиты никогда не догонят инфляцию, да у малого бизнеса обычно и не бывает много резервных средств на длительное время. Полагаю, что скорее временно свободные денежные средства уйдут в коммерческий кредит — на короткий срок и по привлекательным ставкам, при этом, правда, высоки риски, но и издержки в партнерском кредитовании ниже, чем у банков. Никакой дорогостоящей проверки платежеспособности клиента, никакого страхования сделок и прочее.

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер» Многим бизнесам просто нет смысла инвестировать, так как возврат на инвестиции не достигнет уровня текущей безрисковой ставки (19-20%), поэтому многие владельцы бизнеса предпочитают держать деньги на депозитах и ждать падения ставок для начала инвестиционного цикла

Андрей Гиринский, кэн, доцент экономического факультета РУДН

Рост ставок по депозитам может мотивировать потенциальных инвесторов включаться в процесс пассивного инвестирования, передоверяя тем самым ресурсы и инициативу банку в обмен на определенный процент. Однако, сумма направлений и объем активного инвестирования может сужаться.

— Какие долгосрочные последствия для повседневной жизни граждан вы прогнозируете в связи с адаптацией бизнеса к повышенной ключевой ставке? Какие меры государственной поддержки могут смягчить негативное влияние повышения ставки на предпринимателей и, следовательно, на жизнь обычных людей?

Александр Чепуренко, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

В общем, продолжится деформализация рынка кредитования малого бизнеса (в 1990-е годы он успешно занимал временно свободные средства у населения и партнеров), еще меньше станет желания вкладываться в инвестиционные проекты, да и вообще что-то прогнозировать вдолгую.

Меры государственной поддержки тут большого эффекта не дадут: это как при проливном дожде пытаться спастись под зонтиком. Нужны такие изменения макроэкономического характера, которые создадут стимулы для владельцев малого бизнеса вкладываться в рост бизнеса.

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер»

Рост ставки нужен для замедления роста экономики и инфляции, соответственно. На предпринимателях это сказывается через удорожание фондирования и отсутствие экономической выгоды в инвестировании в расширение производственных мощностей. Для потребителя высокая ставка также выражается в повышенной стоимости кредитов и сокращает потребление. То есть цель — замедление экономики. Долгосрочные последствия — возврат к нормальной ставке для российской экономики (менее 10%), поэтому текущие значения можно считать экстремальными.

Андрей Гиринский -кэн, доцент экономического факультета РУДН

⁠Адаптация бизнеса к новым ставкам с высокой вероятностью будет включать положительную динамику цен. Следовательно доступность многих товаров для потребителя может быть ограничена. Относительная стабильность останется на тех сегментах рынка, где эластичность спроса по предложению будет относительно невелика.

Оценивая долгосрочную перспективу надо иметь ввиду значимое влияние фактора неопределенности. В этом контексте такой вид прогноза в общем случае не свободен от существенной величины погрешности и искажений, что одновременно не исключает его необходимости и актуальности с учетом дальнейшей коррекции. Меры протекционизма могут быть различны, включая государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии

Процентные ставки по кредитам и депозитам останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. Это связано с тем, что банки уже подготовились к возможному повышению ключевой ставки Центрального банка и скорректировали свою кредитно-депозитную политику. Следовательно, после недавнего решения ЦБ увеличения стоимости потребительских кредитов или повышения доходности по депозитам не следует ожидать.

Банк России при принятии решения по ключевой ставке учитывал уровень инфляции в августе, который с учетом сезонных факторов стал расти быстрее. Также в ЦБ по-прежнему не наблюдают значительного замедления экономической активности, стремясь стимулировать производство товаров и услуг без роста цен.

Если финансовые власти успешно реализуют свои планы, то ключевая ставка ЦБ и ставки на финансовом рынке начнут снижаться в первой половине 2025 года.

Владимир Еремкин, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии

Повышение ставки оказывает отложенный эффект на кредитование, который станет заметен только через несколько месяцев. Кроме того, многие крупные игроки рынка не сильно реагируют на изменения ставок, так как принимают решения исходя из политических, а не экономических факторов.

Безусловно, высокие ставки по кредитам могут ограничить кредитование в среднесрочной перспективе, но судя по данным Центрального банка, в среднем предприятия нефинансового сектора получают кредиты под процентные ставки ниже ключевой. Это говорит о том, что государство предоставляет им субсидии на проценты.

Можно предположить, что дальнейшее увеличение корпоративного кредитования станет заметным инфляционным фактором. Однако, прогнозируется, что второе полугодие и начало следующего года приведут к замедлению экономического роста, что также скажется на спросе на корпоративные кредиты.