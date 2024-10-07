В 2023 году в России родилось 1,26 млн детей, это минимум с 1999 года. На этом фоне власти заговорили о мерах, которые, по их мнению, должны исправить ситуацию: запрете идеологии чайлдфри, продлении программы материнского капитала, которую активно критикуют многие демографы, и предоставлении различных льгот матерям, например, при поступлении в вузы. RTVI разбирался, влияют ли предлагаемые меры на рождаемость и что в действительности может побудить россиянок рожать больше.

Демографическое эхо девяностых

Согласно данным Росстата, в 2023 году в России родилось минимальное количество детей с 1999 года — 1,26 млн. Меньше было только в 1999 году, когда родилось 1,214 млн детей.

Демографы утверждают, что это — “демографическое эхо девяностых”, когда Россия столкнулась с демографической ямой. По словам демографа Алексея Ракши, с 1987 по 1999 год число родившихся в России сократилось вдвое — с 2,5 млн до 1,25 млн. “Соответственно, сейчас мы имеем очень малое и продолжающее сокращаться число молодых женщин и мужчин, в результате у нас число родившихся бьет антирекорды на фоне того, что рождаемость на одну женщину почти не падает и стала даже выше, чем в среднем по Евросоюзу, и, видимо, чуть выше, чем в богатых странах”, — в разговоре с RTVI объясняет Ракша.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число рождений на одну женщину детородного возраста — в 2023 году составил 1,41, это не самый низкий показатель в истории наблюдений современной России, отмечает в интервью RTVI демограф Игорь Ефремов.

Как власти “стимулируют” рождаемость

Российские власти все чаще высказывают опасения относительно сокращающегося числа новых рождений. Законодатели выдвигают различные предложения, которые, по их мнению, должны решить проблему — стимулировать россиянок рожать чаще и больше.

Одним из главных инструментов повышения рождаемости в России называют материнский капитал, который ввели в 2007 году. Он оказывал определенное влияние на количество рождений в стране, однако после того, как в 2020 году выплату перенесли на первого ребенка, эффект практически исчез. “После переноса маткапитала на первого ребенка, он перестает работать как стимулирующая мера, потому что рождаемость первых детей стимулированию не поддается. Мы это видим по многим странам мира и по разным регионам России”, — утверждает Алексей Ракша.

В бюджете на 2025-2027 год законодатели также закладывают средства на выплаты материнского капитала — 1,7 трлн руб.

В последние годы в российском медиапространстве активно поднимается вопрос отказа от абортов. В 2023 году заксобрание Нижегородской области “для улучшения демографической ситуации” даже внесло в Госдуму законопроект, запрещающий проведение процедуры абортов в частных клиниках, однако до первого чтения он так и не дошел.

Летом 2024 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву изучить возможность сокращения допустимого срока для проведения аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщали, что такая инициатива продвигается представителями РПЦ.

Однако на практике запреты абортов могут привести лишь к кратковременному росту рождаемости, а после этого показатели возвращаются на прежние значения, рассказал RTVI демограф, дата-аналитик проекта “Если быть точным” Абы Шукюров. При этом запреты абортов чреваты другими последствиями — повышением материнской смертности и осложнениями после подпольных абортов, развитием абортного туризма.

Есть и другие предложения, которые, по мнению властей, должны переломить демографический кризис. Одна из таких инициатив — запрет пропаганды отказа от деторождения, или чайлдфри. В Госдуме уже приступили к рассмотрению двух законопроектов: первый вводит запрет непосредственно на «пропаганду отказа от деторождения» в рекламе, медиа и кино, а второй — административную ответственность за “пропаганду чайлдфри” по аналогии с пропагандой ЛГБТ* и смены пола.

Однако и эти меры не могут положительно повлиять на рождаемость, считает старший научный сотрудник Международной лаборатории исследования населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

“Если мы посмотрим на опросы общественного мнения про социальную норму детности, то мы увидим, что буквально 2−3% россиянок репродуктивного возраста говорят о том, что не хотят иметь детей. Это очень малая доля, и надо понимать, что часть из них — это те женщины, которые просто столкнулись с проблемами, например, им не удалось вступить в брак, или найти партнера, или у них есть проблемы со здоровьем, они не могут выносить и родить ребенка, поэтому они для себя точно знают, что они не смогут обзавестись детьми, как бы они этого ни хотели. Жесткого неприятия детности в России просто не существует”, — сказала в интервью RTVI эксперт.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручал Минтруду к 1 сентября 2024 года проработать новый нацпроект “Семья” и внести его на рассмотрение правительства, однако пока информации о состоянии проекта нет. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что нацпроект должен вступить в силу с 1 января 2025 года, однако депутаты его до сих пор не видели. “На выставке “Россия” Татьяна Голикова давала презентацию, говоря о параметрах, но сам нацпроект никто еще не видел. И в комитете его еще нет. Мы в Госдуме хотели по вопросу нацпроекта “Семья” провести большие парламентские слушания до конца года”, — объяснила она.

Что на самом деле может поднять рождаемость

В обсуждениях демографической ситуации в России депутаты и чиновники часто говорят о необходимости “стимулировать” рождаемость, а также о стимулирующих мерах. “Само слово “стимулирование” создает впечатление, что можно как-то кого-то уговорить родить нежеланного ребенка, а это не так”, — говорит Игорь Ефремов.

По его словам, даже в самой развитой стране с самой эффективной демографической политикой рождаемость никогда в среднем не достигает уровня желаемого числа детей. “То есть сделать что-то, чтобы женщины в развитой стране стали рожать больше, чем хотят, невозможно ни при каких обстоятельствах. Можно только [демографическими] мерами максимально приблизиться к желаемому числу детей”, — уверен он.

“Демографическая политика по рождаемости в развитой стране наиболее эффективна тогда, когда цель ее мер — создать семьям возможность рожать столько детей, сколько они хотят, и тогда, когда они хотят”, — добавляет Ефремов.

При этом поддержать семьи в их желании иметь детей может комплекс факторов. Опросы общественного мнения показывают, что идеальное и желаемое число детей в России стабильно — двое или чуть больше. Реализоваться этому желанию не дают нехватка доходов, проблемы с жильем и так называемая неуверенность в завтрашнем дне, объясняет Игорь Ефремов.

В странах с эффективной демографической политикой эти проблемы пытаются решить за счет высоких пособий, гибкого рынка труда, который позволяет совмещать работу и материнство, доступность детских садов и нянь. Но это очень большие траты для государства — до 4% ВВП. В России затраты бюджета на подобные меры куда скромнее — от одного до двух процентов ВВП по разным оценкам, говорит Ефремов.

При этом нефинансовые меры тоже могут играть значительную роль. Хороший пример повышения рождаемости без дополнительных финансовых вложений со стороны государства показала Грузия, где в 2008 году патриарх Илия II пообещал лично крестить всех третьих и последующих детей. “На следующий год рождаемость третьих и последующих, а затем даже вторых и, как следствие, всех детей подскочила, и в течении 13 лет Грузия была лидером по рождаемости среди всех соседей”, — говорит Алексей Ракша.

Маткапитал по цене дополнительной комнаты

По мнению демографов, реальное влияние на уровень рождаемости может оказать модернизация материнского капитала, так как в нынешнем виде он перестал работать. Причем демографы сходятся во мнении, что существенные выплаты должны начинаться именно с рождения второго ребенка и увеличиваться с каждым последующим.

“Выплаты должны быть солидными и выплачиваться на уровне средней зарплаты в течение всего периода взросления ребенка. С демографической точки зрения, лучше это делать со второго ребенка”, — предлагает Абы Шукюров.

Игорь Ефремов добавляет, что размер материнского капитала было бы разумно привязать к стоимости 8-10 квадратных метров жилья в каждом регионе, поскольку чаще всего эта мера используется именно для улучшения жилищных условий.

“Маткапитал был наиболее эффективным, когда на него можно было приобрести в среднем 8−9 квадратных метров жилья — это минимальный размер жилой комнаты. В такой схеме это эффективно работает”, — объясняет Ефремов.

С этим согласен и Алексей Ракша: по его мнению, поднять рождаемость могло бы введение двух маткапиталов на второго и третьего ребенка без критериев нуждаемости и адресности по 1,5-2 млн руб. каждый, что было бы примерным эквивалентом среднероссийской цены одной дополнительной комнаты. При этом такие маткапиталы должны индексироваться по цене недвижимости. “Рождаемость в России сразу бы подпрыгнула минимум на 12-15%, и Россия сразу бы вошла в тройку лидеров по рождаемости на одну женщину в Европе или даже среди всех развитых стран по классификации ООН, то есть без Израиля и Казахстана”, — говорит он.

При этом цены на жилье в регионах сильно разнятся. Чтобы решить эту проблему, по мнению Игоря Ефремова, сами регионы могли бы софинансировать выплату там, где цены на жилье выше, чем в среднем по стране. “То есть, чтобы регионы из своих бюджетов дофинансировали материнский капитал до того размера, который позволит местным семьям приобрести жилье. Потому что даже если увеличить маткапитал до двух миллионов, в Москве семья не сможет улучшить жилищные условия без дополнительных средств”, — говорит он.

Многодетным — субсидия на аренду

Проблема невозможности улучшить жилищные условия с рождением нового ребенка — одна из ключевых проблем российских семей, считают демографы. При этом многие не могут позволить себе ипотеку даже с учетом материнского капитала и пособий из-за ситуации на рынке недвижимости. В таких условиях государство могло бы субсидировать аренду для многодетных семей, считает Игорь Ефремов.

“Но мы тут упираемся в то, что у нас рынок аренды совершенно дикий. Он никак государством не контролируется, ни арендатор, ни арендодатель не защищены. Решить это просто мерами софинансирования будет сложно, потому что подавляющее большинство арендодателей не соглашаются заключать официальный договор, потому что не платят налоги”, — говорит он.

В такой ситуации муниципалитеты, регионы или федеральный центр должны либо строить новые дома, либо выкупать жилье, однако это очень сложный процесс и колоссальные затраты бюджета. По мнению Игоря Ефремова, таких средств у государства, а тем более у муниципалитетов, нет.

“40% от зарплаты — это слишком мало”

При этом, по словам демографов, далеко не все семьи могут позволить себе покупку нового жилья даже с материнским капиталом, однако российские меры поддержки рождаемости не учитывают этого. Для таких категорий граждан нужно предлагать другие варианты поддержки, например, более высокие ежемесячные выплаты и пособия.

“Исследования, которые проводила Общественная палата и другие группы исследователей, показывают, что многим семьям, которые хотели бы стать многодетными, не нужны какие-то огромные деньги. Даже небольшое пособие на каждого члена семьи позволит этим семьям родить следующего желанного ребенка”, — утверждает Игорь Ефремов.

Другая проблема — оплата отпуска по уходу за ребенком. В России родителю, ушедшему в декретный отпуск, выплачивают 40% от его средней зарплаты за предыдущие два года работы, при этом есть лимит — в 2024 году максимальный размер выплаты чуть превышает 49 тыс. руб. Такой низкий потолок выплат, по мнению демографов, может сказываться на решении завести детей.

“40% от зарплаты — это слишком мало. И родители, которые планировали бы в теории уйти в отпуск по уходу за ребенком, просто этого не делают, потому что даже потолок выплаты не покрывает значительную часть потери дохода”, — считает Игорь Ефремов.

“Если бы у нас довели эту сумму до 100% от зарплаты и планку подняли бы еще раза в два, это помогло бы рождаемости. На цифрах мы могли бы этого сразу и не увидеть, и невозможно было бы доказать, что именно это помогло, но это работало бы”, — добавляет Алексей Ракша.

Введение пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере прожиточного минимума, по мнению демографа, могло бы изменить ситуацию, но такие расходы “не под силу не только российскому бюджету, но и большинству развитых стран”.

Позитивная дискриминация женщин с детьми

Другой важный вопрос для семей с детьми или тех, кто только планирует ребенка, это возможность в будущем обеспечить уход за ним. По данным Росстата, острой нехватки мест в детских садах в России нет, в среднем по стране на 1000 детей приходится 795 мест в учреждениях детского дошкольного образования (ДДО). Однако, по словам демографов, ситуация очень разнится от региона к региону и даже от города к городу — где-то детские сады могут стоять пустыми, некоторые даже закрываются из-за того, что не могут набрать группы дошкольников, в других населенных пунктах мест не хватает и родителям приходится стоять в очередях годами. При этом сейчас многие родители хотят раньше отдавать детей в детский сад, чтобы быстрее выйти на работу и восстановить уровень достатка, но пока ситуация с яслями обстоит хуже, чем с детскими садами в целом.

“У нас сейчас проблема с яслями, люди хотят детей отдавать в детский сад не с трех-четырех лет, а в ясли с двух лет или даже с года, и выходить на работу. Когда система яслей будет такая же обширная и всеобщая, как с детскими садами, тогда мы можем сказать, что у нас эта проблема закрыта”, — считает Алексей Ракша.

Отчасти решить проблему могло бы и создание института государственных сертифицированных нянь, считает Елена Чурилова. “Возможно, подобные няни требовались не на полный день, а, например, вечером, чтобы забирать ребенка из школы, из детского сада, то есть их занятость была бы частичной, а услуги — более доступными”, — говорит Чурилова.

Помощь государства в вопросах ухода за ребенком — то есть в наличии доступных детских садов или социальных нянь — прямо связана с рождаемостью следующих детей. По словам Игоря Ефремова, в странах, где родители имеют возможность рано вернуться на рынок труда, рождаемость выше. “У семьи быстрее восстанавливается прежний уровень дохода, и быстрее появляется возможность родить следующего ребенка”, — объясняет он.

Здесь также важен и сам рынок труда — чтобы люди могли совмещать родительство и работу, рынок труда должен быть гибким и позволять вовремя забирать ребенка из сада или школы, оставаться на больничном с ребенком и так далее. “Не секрет, что молодые женщины с детьми, особенно если детей много, дискриминируются на рынке труда и могут претендовать только на наименее привлекательные рабочие места с низкой зарплатой — как раз потому, что работодатели ожидают, что они будут уходить на больничные. Тут нужны какие-то меры, которые будут, с одной стороны, защищать работников, но при этом не будут отбивать желание их принимать на работу”, — говорит Ефремов.

По его словам, исследования по безработице показывают, что даже в больших городах у женщин безработица тем выше, чем больше у них несовершеннолетних детей. Решить проблему нежелания работодателей нанимать матерей могла бы “позитивная дискриминация” женщин — сейчас в России такая существует для IT-специалистов.

“У IT-компаний отчисления в социальный фонд меньше, чтобы работодатель мог им платить более высокую зарплату из экономии пенсионных отчислений, а государство компенсирует эту разницу из бюджета. Точно так же могли бы позитивно дискриминировать женщин с тремя и более детьми, чтобы работодателю было просто финансово выгодно их нанимать”, — объясняет Игорь Ефремов.

Значимую роль в рождаемости — в части “уверенности в завтрашнем дне” — играет и государственная политика в отношении семей и детей. По мнению Елены Чуриловой, государство могло бы гарантировать льготы для матерей и отцов с точки зрения работодателя, в том числе за счет субсидий, сделать детские сады более доступными по времени работы для работающих родителей, организовывать доступный детский летний отдых. “Подобные меры — это то, что могло бы если и не стимулировать, но помочь людям сделать выбор в пользу рождения вторых и третьих детей”, — говорит она.

“Меры поддержки постоянно скачут”

Другой серьезной проблемой российских демографических мер эксперты называют их нестабильность — многие меры продлеваются в последний момент, что плохо сказывается на уверенности родителей в завтрашнем дне.

”Все кросс-исследования показывают, что демографические меры поддержки рождаемости постоянно скачут. Если в стране какой-то кризис, именно эти программы в первую очередь урезаются либо отменяются. В случае России самая характерная проблема, что все меры поддержки рождаемости срочные — они вводятся на два-три-пять лет, и это заранее объявляется, в итоге их обычно продлевают, но в последний момент, и это очень нервирует семьи”, — говорит Игорь Ефремов.

Чтобы семьи могли планировать рождаемости в удобные для них сроки, меры поддержки — такие как материнский капитал, различные льготы и выплаты, субсидии и прочее — должны вводиться на длительный срок, например, на 15-20 лет или вообще бессрочно.

“Когда ситуация меняется, предположим, меру признали неэффективной или изменились обстоятельства в стране так, что она перестала быть эффективной, она не должна отменяться сразу. Она должна отменяться для вновь рожденных детей, а для тех, кто уже родился, она должна продолжать действовать, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Такая стабильная, надежная демографическая политика создает со временем доверие и это увеличивает эффект мер”, — уверен Игорь Ефремов.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России