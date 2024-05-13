В России впервые с 2012 года сменится глава Министерства обороны. На пост главы военного ведомства Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. По новым правилам, его кандидатуру обсудят в Совете Федерации. Сергей Шойгу сменит место работы и станет секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. RTVI рассказывает, чем известен кандидат в министры обороны.

Андрей Белоусов пока находится в статусе исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства. Должность первого вице-премьера он занял в 2020 году и курировал нацпроекты, в том числе «Беспилотные авиационные системы», а также Минэкономразвития, ФАС, Минтранс и Росаккредитацию. В его обязанности также входила разработка политики в области социально-экономического развития, единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также госрегулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, иностранные инвестиции и некоторые другие направления.

В мае 2020-го он также поработал исполняющим обязанности председателя правительства, когда Михаил Мишустин болел ковидом.

До этого Андрей Белоусов был помощником президента по экономическим вопросам (2013-2020), входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014-2020). В 2012-2013 годах был министром экономического развития, а в 2006-2008 годах — заместителем министра, им тогда был нынешний глава Сбербанка Герман Греф. С 2008 по 2012 год Белоусов возглавлял департамент экономики и финансов аппарата правительства России.

С марта 2020 года Белоусов занимает пост председателя совета директоров ОАО «РЖД».

с 2000 по 2006 год Белоусов был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на базе которого в 2005 году опубликовал доклад о развитии российской экономики до 2020 года. В нем Белоусов спрогнозировал экономический кризис 2008 года, а также возможный спад экономики в 2011-2012 годах и сбой системы госуправления в 2015-2017 годах. Расследовательский проект «Система» обнаружил, что одним из источников финансирования Центра было Агентство США по международному развитию (UDAID), Андрей Белоусов был указан грантополучателем от этой организации за 2001 год.

Белоусов окончил Вторую физико-математическую школу и экономический факультет МГУ по специальности «экономическая кибернетика». В 2006 году защитил докторскую диссертацию по экономике. С 1986 по 2006 год занимался научной работой, после чего перешел на государственную службу. В 1999 году Белоусов вошел в состав коллегии Министерства экономики и был консультантом у глав правительства Евгения Примакова и Сергея Степашина, а затем внештатным консультантом у Михаила Касьянова* и Михаила Фрадкова. С 1991 года Белоусов был членом группы Внешнеполитической ассоциации (или «Группы Бессмертных»), основу которой формировали методологи Александр Бессмертных, Андрей Белоусов, Вячеслав Глазычев, Симон Кордонский, Глеб Павловский, Сергей Чернышев и Петр Щедровицкий. Приглашенными членами были Вадим Цымбурский, Андрей Клепач, Теодор Шанин и Андрей Фадин. Группа называла себя «институтом конвергенции». В 1995 году Белоусов опубликовал статью «Структурный кризис советской индустриальной системы» в сборнике «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания», издателем сборника был Глеб Павловский, а авторами — Петр Щедровицкий, Симон Кордонский, Вячеслав Глазычев и Сергей Кургинян.

В 2022 году Андрей Белоусов попал под санкции Евросоюза, США и других стран.

Экономические взгляды

На посту первого вице-премьера Белоусов последовательно выступал за усиление роли государства в экономике и стимулирование ее роста за счет государственных инвестиций, низких процентных ставок и мягкой налогово-бюджетной и кредитной политики.

Белоусов последовательно выступал за введение дополнительных налогов на сверхдоходы для российских миллиардеров.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в разговоре с RTVI подчеркнул, что Белоусов является «ярко выраженным государственником». «При этом для многих внешних наблюдателей он может выглядеть «экономическим либералом». На самом деле — он не экономический либерал, он принадлежит к академическим экономистам», — считает Косой.

«Его взгляды в наибольшей степени соответствуют идеям, условно говоря, внедрения Госплана СССР, но на новом уровне — с использованием цифровизации, современным управлением экономикой. То есть он придерживается взглядов об очень серьезной роли государства в управлении экономикой», — подчеркнул Владимир Косой.

Автор телеграм-канала Fairdaily Максим Товкайло называет Белоусова сторонником кейнсианской экономической теории. «Ее суть в активном участии государства в управлении совокупным спросом , в том числе через рост госраходов. Принцип «больше денег из бюджета и как можно более дешевый кредит» Белоусов отстаивает на протяжении всей карьеры», — пишет Товкайло.

Financial Times называет Белоусова «поборником этатистской промышленной политики» и «технократом». Его назначение на пост министра обороны, по мнению издания, указывает на то, что Владимир Путин хочет усилить контроль за рекордными оборонными расходами.

Политический телеграм-канал «Незыгарь» предполагает, что основной задачей Белоусова во главе Минобороны станет «оптимизация расходов и реализация своих концептуальных планов», но не в масштабе всей экономики, а в масштабе <…> военно-промышленного комплекса».

«Белоусов, имеющий огромный опыт в управлении экономикой страны, является сторонником усиления госрегулирования: очевидно, что учитывая текущее положение в зоне СВО, предлагаемые им неокейнсианские методы могут быть успешны и позволят дать мультипликативный эффект в плане развития ВПК, в том числе и в металлургии, а также и в других секторах гособоронзаказа», — пишет «Незыгарь».

«Человек Путина»

Репутация «человека Путина» закрепилась за Андреем Белоусовым в 2008 году, когда он попал в аппарат правительства, пишет The Bell*. По словам одного из собеседников издания, в 2014 году Белоусов якобы был единственным человеком из экономического окружения Путина, кто поддержал присоединение Крыма к России.

В 2008-2012 годах Белоусов работал в аппарате правительства под руководством Сергея Собянина, а затем Вячеслава Володина, пишет телеграм-канал Fairdaily (Максим Товкайло). С обоими у будущего министра обороны якобы сохранились хорошие отношения.

В 2011 году Белоусов якобы помогал Владимиру Путину переизбираться на третий срок — именно Белоусову, по информации Fairdaily, принадлежала идея создания Агентства стратегических инициатив, которое стало частью предвыборной программы Путина. После переизбрания Путин назначил Белоусова своим помощником по экономике.

Также Белоусова называют «одним из самых воцерковленных людей среди высшего чиновничества». Как и Михаила Мишустина и Сергея Кириенко Белоусова называют членом Дивеевского братства. Кроме того, Белоусов входит в попечительский совет фонда «Со-Единение», который помогает людям с нарушениями слуха и зрения.

На посту министра обороны

Андрей Белоусов, как и его предшественники Сергей Шойгу и Анатолий Сердюков, пришел в Министерство обороны, не служив в армии и не имея опыта работы в военном министерстве. В последний раз кадровый военный , Игорь Сергеев, становился главой Минобороны еще при Борисе Ельцине.

Во время выступления в Совете Федерации Белоусов сделал упор на работу с социальным обеспечением военнослужащих. Он отметил, что нужно работать над обеспечением участников военной операции жильем, выплатами гражданскому персоналу в воинских частях и медицинским обслуживанием. Он подчеркнул, что в Минобороны необходимо решать проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот военнослужащих.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов