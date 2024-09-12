12 сентября в силу вступает в силу новый пакет санкций США, направленный против российского IT-сектора. Как минимум 11 популярных в России сервисов сообщили о том, что прекратят работу с российскими пользователями или ограничат ее. RTVI рассказывает, к каким продуктам могут потерять доступ россияне и будет ли уход этих компаний критичным.

В новом пакете санкций американским компаниям и физическим лицам запрещается оказывать российским организациям и гражданам IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачные услуги для ПО.

Notion и Coda

Сервис для совместной работы с документами, таблицами и списками Notion сообщил о новых ограничениях, которые вводятся для российских пользователей, на своем официальном сайте. Уже с 9 сентября 2024 года Notion перестал предоставлять российским пользователям доступ к платформе.

При этом, если пользователь никогда не оплачивал подписку на сервис с российской карты, он сможет восстановить доступ к аккаунту, оказавшись за пределами РФ. В противном случае рабочее пространство будет закрыто без возможности восстановления.

Сервис для совместной работы с документами и таблицами Coda до сих пор не сделал официального заявления по поводу ухода из России, однако компания ограничила доступ к своим сервисам для российских пользователей. Об этом стало известно после того, как сотрудник службы поддержки сообщил одному из российских клиентов, что с 12 сентября 2024 года доступ к сервису российским пользователям будет ограничен.

Чем заменить

Сервисы Notion и Coda можно заменить аналогичными по функционалу российскими или зарубежными приложениями. Например, канадский Obsidian позволяет хранить и структурировать заметки, составлять списки задач, кроме того Obsidian поддерживает множество различных плагинов, которые расширяют функционал. Сервис бесплатный, но при необходимости использовать сервера компании для хранения информации или при коммерческом использовании программы потребуется доплатить от 5 до 50 долларов.

Также в качестве альтернативы можно использовать российский менеджер задач Strive, который позволяет создавать канбан-доски и отслеживать выполнение задач, а также вести заметки. Сервис интегрируется с онлайн-документами Google и макетами в Figma. Strive бесплатен при совместной работе до 10 пользователей с лимитом в три рабочих пространства. Расширенный функционал доступен за 255 рублей в месяц за участника.

Еще один российский аналог Notion и Coda — российский сервис Teamlу. В нем есть ИИ-помощник, возможность создавать базы знаний для команд и аналогичный американскому сервису интерфейс. Помимо бесплатной версии есть тариф для команд за 249 руб. в месяц за участника.

Miro

Сервис Miro, предоставляющий возможность создавать виртуальные доски для визуализации задач и совместной работы, также сообщил о введении ограничений для пользователей из России с 12 сентября 2024 года.

Сначала в официальном заявлении Miro значилось, что сервис полностью уйдет из страны, но затем формулировку уточнили. Теперь виртуальные доски останутся доступны пользователям бесплатной версии сервиса, а все подписки, связанные с российскими картами и платежными системами, будут аннулированы, а рабочие пространства — закрыты.

Чем заменить

Онлайн-доску Miro можно заменить аналогичным по функционалу российским сервисом «Эсборд». В нем схожий с Miro интерфейс и нет ограничений по числу пользователей рабочего пространства. При этом в сервисе отсутствуют таблицы и некоторые другие инструменты. В бесплатной версии доступно три рабочих пространства по 200 объектов, также есть платные версии — персональная за 749 руб. в месяц и командная за 949 руб. в месяц.

Онлайн-доску с возможностью командной работы также предлагает российская компания Pruffme, которая позволяет импортировать данные из Miro. Командный тариф отличается только количеством редакторов, которые могут работать в одном пространстве, он обойдется в 500 руб. в месяц для каждого редактора. В бесплатной версии нет ограничений по количеству досок и набору функций, ограничено только количество редакторов.

BigQuery и Microsoft Azure

Американские санкции также затронули и некоторые сервисы Google, например, облачный сервис для работы с Big Data BigQuery. О том, что сервис ограничит доступ для российских пользователей с 9 сентября 2024 года, сообщила компания Softline в телеграм-канале с информацией об отключении иностранных сервисов. При этом в компании отметили, что Google Workspace и Google Cloud продолжат свою работу в прежнем режиме.

Приняла решение с 12 сентября 2024 года приостановить подписки российских клиентов и облачная платформа для разработки приложений и хранения данных Microsoft Azure. Ограничения распространяются на сервисы Azure Data Explorer, Azure Databricks, Azure Managed Grafana, Azure Operator Insights, Azure Quantum, Azure Synapse Analytics, Microsoft Fabric и Power BI Embedded.

Компания сообщила о том, что запрещает дальнейшее использование этих сервисов на территории России, ограничивает возможность вносить изменения или обновления в документы, “а дальнейшее их использование может повлечь терминацию тенанта”.

Чем заменить

Российской альтернативой BigQuery называют колоночную систему управления базами данных от Яндекса с открытым исходным кодом ClickHouse. Разработчики утверждают, что российский сервис по некоторым параметрам даже превосходит аналог от Google: функции работают быстрее, данные обрабатываются колонками, а не построчно. Более того, ClickHouse масштабируется до десятков триллионов записей, систему можно выстраивать как на собственных серверах, так и через облачные сервисы Яндекса.

Еще одним аналогом BigQuery и Microsoft Azure от Яндекса называют Яндекс.Cloud Data Analytics. Этот сервис предлагает широкий функционал и высокую производительность при работе с Big Data. VK и Сбер также предоставляют собственные продукты для работы с большими данными — облачный сервис VK Cloud Big Data, который позволяет обрабатывать и хранить большие данные, и SberCloud, в котором также есть сервисы для работы с Big Data.

Wix

Платформа для создания сайтов Wix выпустила официальное заявление о том, что с 12 сентября 2024 года “больше не сможет оказывать услуги резидентам России”. Аккаунты пользователей пообещали заблокировать, после этого все сайты, ранее созданные на базе Wix с такого аккаунта, также перестанут быть доступны.

Чем заменить

Альтернативой Wix может стать российский конструктор uKit, внесенный в реестр российского ПО. Сервис предлагает большой выбор готовых шаблонов для различных сайтов, а также поддерживает оплату от российских юридических лиц. Однако в uKit отсутствуют функции импорта/экспорта товаров, доски объявлений и некоторые другие, а оплата осуществляется в иностранной валюте. Дополнительные внешние сервисы предлагается подключать с помощью вставки html-кода. Цена подписки начинается от 4,5 долларов в месяц и достигает 7,5 долларов в месяц.

Более широкий функционал и сложный интерфейс предлагает российский облачный сервис uCoz. Он позволяет создавать любые сайты, включая доски объявлений, форумы, блоки и проч. Здесь адаптированы популярные сервисы, например, платежные системы, форматы импорта/экспорта товаров, рассылки и прочее. Стоимость подписки также начинается от 4 долларов в месяц и доходит до 11,2 долларов в месяц.

Простые сайты и лендинги также по-прежнему можно создавать на WordPress или Tilda. Однако в первом случае потребуется арендовать хостинг и самостоятельно покупать домен, обслуживание сайта в таком случае может обойтись дороже, чем при аренде готовых облачных решений. Во втором случае пользователи могут столкнуться с ограничениями по хостингу даже на самом продвинутом тарифе, а также с отсутствием техподдержки от платформы.

Ecwid

Сервис для создания сайтов — конструктор интернет-магазинов Ecwid — сообщил своим клиентам о том, что прекращает поддержку российских клиентов с 9 сентября 2024 года . Более подробной информации о том, что будет с интернет-магазинами, созданными на базе сервиса, компания не предоставила.

Чем заменить

Альтернативную площадку для создания интернет-магазинов предлагает российская компания Sellty, она подходит для компаний B2B и B2C сегментов малого и среднего бизнеса, поддерживает необходимые для розничной и оптовой торговли функции, включая гибкую настройку цен, управление объемами заказов и интеграцию с различными CRM- и ERP-системами. Цены начинаются от 3990 руб. в месяц.

Также россиянам останется доступна платформа 1С-Битрикс, которая предоставляет комплексные решения для компаний, в том числе и для интернет-магазинов. 1С-Битрикс предоставляет возможность интеграции с различными системами, а также аналитические инструменты и поддержку бизнес-процессов.

Hubspot

Разработчик ПО для маркетологов Hubspot заявил, что прекратит поддержку российских клиентов с 12 сентября 2024 года. По данным информационного письма, разосланного клиентам компании, Hubspot больше не будет оказывать услуги российским клиентам и пользователям, отключит их аккаунты и заблокирует доступ к собственным сервисам на территории России. Также компания пообещала приостановить поддержку приложений в российских версиях магазинов.

Чем заменить

Аналогом HubSpot может стать индийский комплекс для продаж и маркетинга Freshworks, который включает в себя функционал от обслуживания клиентов и чата до CRM-программ и автоматизации маркетинга. Тарифные планы начинаются от 29 долларов в месяц. Существует и бесплатный план, однако он не включает в себя отчеты. Freshworks подойдет в основном для малого бизнеса.

Еще одной альтернативой может стать канадский сервис Wishpond, который предлагает маркетинговые решения «все включено». В нем есть программное обеспечение для автоматизации и встроенная CRM, а также возможности для создания целевых страниц.

Microsoft 365 и Office 365

Сервисы для работы с документами Microsoft 365 и Office 365 приняли решение прекратить подписки российских клиентов со 2 сентября 2024 года. Об этом они сообщили в рассылке корпоративным клиентам, говорится в телеграм-канале Softine. Приостановка коснется всех подписок, кроме отдельных подписок M365 Apps for Enterprise, Exchange Online Plans, SharePoint Online Plans и Teams Enterprise, говорится в письме.

Чем заменить

Заменить продукты Microsoft 365 и Office 365 можно российским офисным пакетом программ Р7-ОФИС, который разрабатывался для российских государственных учреждений. В пакет входят не только редакторы, но и почта, CRM, мессенджер, управление проектами и органайзер. Р7-ОФИС дает возможность совместной работы с любых устройств.

Другая отечественная альтернатива — офисный пакет МойОфис, в который входят текстовый редактор, редактор таблиц, презентаций, почта, календарь, аналитика и некоторые другие программы.

Recraft

Уйти из России решил и ИИ-сервис для дизайнеров Recraft. С 12 сентября сервис закроет доступ к своим программам для пользователей из России, а все подписки аннулирует. Об этом сообщил телеграм-канал “Полезное дизайнеру”.

Чем заменить

Заменить нейросеть для дизайнеров Recraft могут аналогичные иностранные сервисы, например, MidJourney, которая генерирует изображения на основе текстовых описаний, Artbreeder, который генерирует изображения и позволяет создавать новые картинки из готовых изображений, смешивая их параметры, или RunWay ML, представляющая собой многофункциональную платформу по работе не только с изображениями, но и с видео и анимацией.

ClickUp

С 12 сентября из России уйдет и сервис управления проектами ClickUp, сообщило издание “Компьютерра”. Учетные записи российских пользователей пообещали деактивировать. При этом если пользователь больше не находится в России и не имел российских платежных инструментов в истории, он может создать новый аккаунт в сервисе, говорится в публикации.

Чем заменить

Российские разработчики предлагают отечественную альтернативу ClickUp — Аспро.Agile, которая объединяет в себе функции тайм-трекера, доски для постановки и решения задач и корпоративного мессенджера.

Еще один российский аналог — Kaiten, отечественный сервис для управления проектами. Здесь, как и в ClickUp, есть рабочие пространства в виде канбан-досок, таблицы, календари, карточки с заданиями, чаты с комментариями, шаблоны и многое другое.

Что говорят в индустрии?

По словам разработчиков, уход из России сервисов, предоставляющих IT-услуги, не стал неожиданностью. По словам директора по развитию “Труконф” Дмитрия Одинцова, пользователи действительно рискуют потерять доступ к файлам и документам, а также рабочим пространствам и инструментам, но наибольший ущерб это может принести не физическим лицам, а компаниям, для которых потеря доступа к корпоративному сервису может обернуться серьезными убытками.

“Как показывает практика, потеря доступа к налаженным инструментам вполне реальна, доверие к иностранным технологиям может легко превратиться в способ давления, а дальнейшее их использование будет приводить только к большей потере вложенных средств”, — считает он.

Генеральный директор компании IW GROUP Александр Шибаев добавил, что российские компании, которые все еще пользуются иностранным ПО в работе, “стреляют себе в ногу”, потому что доступ к таким сервисам может быть прекращен в любой момент.

При этом список IT-компаний, которые перестали поставлять свои продукты в Россию, значительно шире — часть из них ушла до вступления в силу нового пакета санкций, как, например, корпоративный мессенджер Slack. “ИТ-компании теряют доступ к библиотекам по разработке ПО, которые используются в России. Уже почувствовала влияние закона строительная отрасль, поскольку разработчики систем проектирования домов закрыли доступ к своим продуктам. Пострадало гораздо больше сфер и понятно, что эти ограничения будут косвенно сказываться и на людях”, — добавил Шибаев.

Генеральный директор ЗАО «Распределенные информационные системы» Михаил Простов добавил, что от подобных ограничений чаще всего страдают “обычные пользователи, далекие от IT”.

“В целом, оцениваю ситуацию, как не критическую. По моему ощущению, удар получился размазанным на все отрасли. При этом, как я писал выше, значительного ущерба он не принесет. Скорее ряд неудобств. Я не знаю ни одного кейса, когда западный продукт нельзя было бы заменить на достойный аналог. Да, это занимает время, требуется адаптация, но зачастую «наши» продукты, гораздо более адаптированы к реалиям российского рынка. Как пример Wix и Tilda”, — добавил он.

Уход зарубежных сервисов может стать для российского рынка драйвером роста, уверен Одинцов. “В контексте коммуникационного ПО никаких критических последствий такие ограничения не несут. В первую очередь это связано с тем, что на рынке хватает зрелых отечественных альтернатив, способных полностью заменить решения зарубежных брендов”, — добавил он.

Некоторые российские решения могут заменять сразу несколько иностранных аналогов, считает заместитель коммерческого директора по развитию продуктового бизнеса НОТА (Холдинг Т1) Анна Кузякина. Например, платформа корпоративных коммуникаций DION, по ее словам, представляет собой аналог Miro, а также дает пользователям широкий набор инструментов для совместной работы и обмена файлами, возможности совершать групповые звонки и видеотрансляции. “Функциональность позволяет командам генерировать идеи, выстраивать логику процессов и создавать ментальные карты. Помимо этого, DION оснащен помощником на базе искусственного интеллекта, который автоматизирует расшифровку диалогов в текст и создает краткие конспекты онлайн-встреч”, — подчеркнула она.

По мнению Михаила Простова, все продукты, работающие по подписке с головными офисами в США и Европе рано или поздно станут недоступны в России. Одной из следующих компаний на выход из России он назвал сервис Figma. Анна Кузнецова также напомнила, что ранее Figma уже отключила российским пользователям часть платного функционала, так что нельзя исключать, что сервис действительно может полностью уйти из страны.