Начало 2024 года ознаменовалось обострением вокруг Йемена. В ночь на 12 января США с союзниками нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов, которые ранее атаковали суда в Красном море. До сих пор о них знали только специалисты по региону, а теперь заговорили все мировые СМИ. Кто такие хуситы, какую власть они имеют в Йемене и кто выступает их союзниками — в материале RTVI.

Хуситы — это военно-политическая группировка c севера Йемена. Она появилась в конце 1990-х и получила название в честь своего основателя Хусейна Бадруддина аль-Хуси — политика, проповедника и полевого командира. Хуситы называют свое движение «Ансар Аллах», что означает «Партизаны Бога».

Хуситы происходят из союза горных племен на самой границе с Саудовской Аравией. Они относятся к зейдитам — мусульманскому шиитскому меньшинству. Впрочем, зейдиты составляют около 10 миллионов человек — это примерно треть населения страны. В отличие от «традиционных» шиитов, секта зейдитов не верит в «скрытого имама Махди», который должен явиться перед концом света.

Основатель движения хуситов выступал за «религиозное возрождение» и «возвращение к истокам ислама» через Коран, не требующий толкований. При этом хуситы не принимают ваххабизм — консервативное течение в суннитском исламе, которое исповедуют их соседи — Саудовская Аравия.

Хуситы называют себя частью «оси сопротивления» Израилю, США и вообще Западу — заодно с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской шиитской «Хезболлой». Во главе «оси» стоит Иран — он считается главным военным союзником йеменских хуситов.

Девиз хуситов: «Аллах велик! Смерть США! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа исламу!».

В начале 2000-х хуситы воевали с президентом Йемена Али Абдаллой Салехом, который был союзником Саудовской Аравии в регионе. В 2009 году саудовцы помогли йеменским властям подавить мятеж хуситов. Соглашение о прекращении огня было подписано в 2010 году. Впоследствии правительство Саны признало, что кровопролитная борьба с хуситами обернулась гуманитарной катастрофой для жителей севера Йемена.

В 2012 году Салех ушел в отставку, а в 2017-м был убит. При этом хуситы тактически объединялись с Салехом — это помогло им захватить столицу Сану в конце 2014 года. Позже они свергли и нового президента — Абд аль-Рахмана Мансура аль-Хади, который был заключен под домашний арест, а затем бежал из страны.

Правительство Йемена в изгнании обратилось к союзникам в регионе — Саудовской Аравии и ОАЭ — с просьбой начать военную операцию против повстанцев. Интервенция арабской коалиции (в нее также вошли Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан, Сенегал, Египет, Катар и Марокко) при поддержке США, Великобритании и Пакистана шла фактически с марта 2015-го по апрель 2022 года. За это время, по данным ООН, погибли почти 400 тысяч человек, 4 миллиона стали беженцами. Сейчас гражданский конфликт считается «замороженным».

Сегодня хуситы контролируют 14 из 22 провинций Йемена (в основном на севере и западе), побережье Красного моря и крупные города, удерживают Сану. А вот признанное международным сообществом правительство Йемена до последнего находилось за границей — в Эр-Рияде. Но с недавних пор члены правительства и депутаты начали возвращаться в Аден — временную столицу на юге Йемена. Официальная власть в стране передана Президентскому руководящему совету (хуситы его не признают).

Основатель движения хуситов Хусейн Бадруддин аль-Хуси был убит йеменской армией в 2004 году. Повстанцев возглавил его брат Абдель-Малик аль-Хуси.

В рядах хуситов, по данным The Guardian, состоят около 20 тысяч вооруженных ополченцев. Точного подтверждения нет.

В войне Израиля и с ХАМАС в секторе Газа хуситы однозначно поддержали палестинцев. Абдель-Малик аль-Хуси заявил, что его силы «готовы двинуться сотнями тысяч, чтобы присоединиться к палестинскому народу и противостоять врагу».

О военном потенциале хуситов — читайте в материале RTVI.