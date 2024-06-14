13 июня ЦБ впервые установил курс доллара и евро без биржевых торгов. За день до этого США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра. На волне паники некоторые банки расширили спреды (разницу между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя) на покупку и продажу валюты, в единичных случаях финансовые организации покупали доллар по 50 руб., а продавали за 200 руб. Что советуют делать с валютой экономисты и эксперты рынка, — в материале RTVI.

Николай Кульбака, экономист

Я бы сейчас категорически не рекомендовал ни покупать, ни продавать доллары, потому что курс должен успокоиться, и ситуация должна прийти в норму. На это понадобится какое-то время, чтобы отработались новые алгоритмы. До этого лучше не пробовать покупать или продавать валюту, потому что курс может отличаться как в ту, так и в другую сторону. То есть по крайней мере еще неделю я бы рекомендовал ничего не делать с долларами.

Андрей Бархота, эксперт финансового рынка

Вчера население не могло не обратить внимание на расширенные спреды, они составляли до 10-15 рублей в некоторых обменных пунктах. Это отражает нездоровый спрос, потому что я напомню, что доллары не являются законным платежным средством. Более того, их оборот на территории России сейчас ограничен, купить на них ничего нельзя, услуга долларовых переводов практически везде вышла из оборота. Получается, что доллар сейчас де-факто просто спекулятивный инструмент, который вы покупаете, надеясь на рост курса. Из-за этого возникает ситуация нездорового ажиотажа.

Но мне кажется, что расширенный спред — это временное явление, потому что оно вызвано действительно значимыми событиями, как санкции для Московской биржи и Национального клинингового центра, но впоследствии ситуация должна как-то устаканиться.

Скорее всего, мы получим некую девальвацию, то есть ослабления рубля, курс станет повыше, будет ближе к 100 рублям, а может быть, 105-110 рублей за доллар. И какое-то плато будет сохраняться с минимальными колебаниями длительное время, то есть желание краткосрочной спекуляции со стороны населения может не оправдаться.

Алексей Кречетов, трейдер, автор телеграм-канала ProfitGate

Дергаться с валютой не стоит, особенно во времена волатильности, когда увеличиваются спреды. Люди не смогут поймать «хаи» и «лои» по валюте, но спреды покупки и продажи скорее всего оставят их в минусе.

13 июня стало известно, что сохраняется обязательная продажа части выручки экспортерами до апреля следующего года. Наша прошлая аналитика еще с прошлого года сводилась к тому, что при сохранении текущих мер никакой девальвации не будет. Пока эти прогнозы полностью подтверждаются.

Возможное ослабление рубля компенсируется высокими ставками и доходностями рубля по депозитам и рублевым инструментам, которые при негативных сценариях способны компенсировать вероятное ослабление национальной валюты.

Риски для российской валюты заключаются не в новых санкциях, где введено уже все, что можно ввести, а в начале нового мирового кризиса с падением цен на нефть. Но в нефти сейчас действует ОПЕК+ который постарается не допустить слишком сильного обвала.

Так что весь расклад по рискам — то, что я называю палитрой вероятностей, — говорит о том, что в рублевых инструментах находиться на сегодняшний день выгодней, чем в валютных.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

Мы считаем, что сейчас не стоит делать резких движений с валютой. Сейчас временно условия покупки и продажи валюты ухудшились, особенно наличной валюты. Однако, на наш взгляд, эта ситуация временная. Поэтому, если есть возможность подождать неделю или две с покупкой или продажей валюты, то лучше это сделать.

Накануне банки стали дороже продавать наличный доллар в ожидании возможного всплеска спроса на наличную валюту и из-за того, что вследствие санкций возросла неопределенность. Банки теперь будут перестраивать работу валютных отделов с учетом прекращения биржевых торгов долларом и перехода на внебиржевой межбанковский рынок.

Мы полагаем, что в первые дни вероятно умеренное ослабление рубля к доллару в обменниках, как это обычно бывает в моменты геополитических шоков и новых санкций. Однако затем, когда первоначальный шок на валютном рынке пройдет и участники рынка выстроят новые схемы работы, полагаем, что наличный доллар вернется в диапазон 88-93.

Россия, которая на протяжении многих лет продаёт много сырья за границу, традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты.

Поэтому доллары и евро (как и другие валюты) продолжат поступать в страну от торговли. Вследствие санкций роль доллара и евро в России продолжит снижаться, а роль других валют (в первую очередь, юаня и рубля) — возрастать.

Не исключаем, что в какой-то момент российские граждане и компании могут начать избавляться от токсичных долларов и евро, что может привести к временному укреплению курса рубля. Мы полагаем, что значимость доллара и евро в российской финансовой системе продолжит быстро снижаться, а роль юаня и рубля возрастать.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Прогнозирование курса валют — сложная задача, которая зависит от различных факторов, таких как экономическая политика страны, мировые тенденции, политическая обстановка и другие. На мой взгляд, введение санкций США к Московской бирже подтолкнет интерес к дружественным валютам: юань, дирхам и другие валюты. Также возможно ожидать краткосрочный ажиотажный спрос на доллары и евро и, как следствие, возможно повышение их курса на 5-10%. Ажиотаж может закончиться через неделю.

Принятие решения о покупке или продаже валюты должно быть основано на собственной финансовой стратегии и целях. Не стоит совершать поспешных действий на валютном рынке. Особенно, когда цены на пике.

Необходимо отметить, российские банки продолжают осуществлять операции с долларами, продавая их по обычным курсам. Таким образом, гражданам не следует паниковать и совершать спонтанные покупки долларов по завышенному курсу. Вместо этого разумнее рассмотреть возможность открытия депозита под высокую ключевую ставку ЦБ РФ.

В основном иностранная валюта гражданам нужна для совершения туристических поездок. Для туристических поездок рекомендую рассмотреть вариант приобретения юаней и дирхам и другие дружественных валют. Если вы планируете поездку в будущем и у вас остались 300-500 долларов, не стоит торопиться их менять.

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»

Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся. А именно — официальный курс рубля к доллару США будет рассчитываться ЦБ не по данным Мосбиржи, а по внебиржевым сделкам. Физлица могут и дальше осуществлять операции с евро и долларами США через российские банки, эти операции и до новой порции санкций имели определенные ограничения, поэтому глобально обстановка не меняется. В контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем инвесторов воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий.

Необходимо на дней 10 взять гроссмейстерскую паузу и не покупать доллары. За это время ЦБ разъяснит ситуацию. На первом этапе доллар «полезет» ближе к 100 рублям. Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль.

Я бы не рекомендовал сейчас скупать доллары по безумным ценам, как многие делают, а наоборот советовал как можно быстрее продавать. Подобная паника возникает при любых переменах. Но уже через несколько недель все отыграется назад. 200 рублей доллар стоить не будет.