4 августа МИД России объявил, что Москва снимает с себя добровольные ограничения на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В 2019 году обе стороны вышли из Договора РСМД, однако российская сторона ввела для себя односторонний мораторий — при условии, что его будут соблюдать и США. Теперь на Смоленской площади заявили об «исчезновении условий» для его сохранения. RTVI опросил экспертов о том, что останется от режима контроля над вооружениями и чего ждать дальше.

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов:

Это некое приведение международно-правовых реалий в соответствие с фактическим состоянием дел.

Уже очевидно, что старый Договор РСМД 1987 года не может быть возрожден в той или иной форме. Я допускаю, что после того, как в 2019 году Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из договора, были надежды, что какая-то новая администрация сможет вернуться к этому договору. В частности, когда в Белый дом пришел Джо Байден, он довольно оперативно провел решение о продлении СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений).

То есть отношение к стратегическому контролю над вооружениями у администрации демократов было несколько иным, чем у республиканцев. По всей видимости, оставались определенные надежды, что и к ДРСМД можно будет вернуться.

Однако последующие события показали, что США возвращаться к этому договору не собираются. А уже после начала СВО стало ясно, что Россия должна защищать свою безопасность преимущественно военно-техническими, а не политико-дипломатическими средствами. Наверное, поэтому и было принято решение признать сложившуюся ситуацию и формально отказаться от договора, который фактически уже шесть лет как не действует.

Если говорить о реакции администрации Трампа, то она, возможно, и будет, но очень ограниченной. Не думаю, что он придает такое большое значение сохранению российской части ДРСМД.

Если говорить об экспертном сообществе, о политиках в США и в Европе, легко предсказать, что они опять будут шуметь, что Россия якобы разваливает стратегическую стабильность и разрушает то, что осталось от режима контроля над вооружениями. При этом большинство этих комментаторов не склонны вспоминать, что именно США сделали первый шаг в 2019 году и что Россия пыталась сохранить договор. Позиция Соединенных Штатов сделала это невозможным. Но объективно все уже понимали, что этот договор обречен.

Тем не менее окончательное разрушение ДРСМД — это то, что будет генерировать новые риски и угрозы и для европейской, и для глобальной стратегической стабильности. На фоне того, что сейчас происходит в мире, радоваться нечему.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он стал первым в истории соглашением между двумя государствами о ликвидации целого класса вооружений. СССР и США взяли на себя обязательство не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. К июню 1991 года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 против 846), а также почти в три раза больше пусковых установок и почти в семь раз больше ракетных баз. США вышли из ДРСМД в 2019 году — во время первого президентского срока Дональда Трампа. 1 февраля в Белом доме объявили, что со следующего дня Штаты приостанавливают выполнение своих обязательств, а со 2 августа перестанут быть участником договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Главная претензия была к созданию крылатой ракеты 9М729. Москва отрицала, что ее дальность превышает 500 км, и предлагала американцам ознакомиться с ее параметрами в закрытом режиме, но получила отказ. В свою очередь, Москва назвала нарушением развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия в ДРСМД, а 3 июля подписал закон, одобренный обеими палатами парламента. 2 августа 2019 года МИД РФ официально сообщил о прекращении действия ДРСМД «по инициативе американской стороны».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов:

После развала по инициативе США этого договора в 2019 году Россия последовательно транслировала идею одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в надежде, что США последуют их примеру. У российской инициативы был большой потенциал с точки зрения поддержания региональной стабильности и безопасности, однако шаг Москвы так и не стал «добрым примером» для руководства США.

Решение об отказе от одностороннего моратория весьма уместно и обосновано — Россия приняла такое решение в ответ на развитие и развертывание США вооружений этого класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на существующие планы размещения на территории Германии в 2026 году.

Отмена моратория приведет к интенсификации гонки вооружений уже по линии РСМД, которые, в свою очередь, создадут стимул для развития оборонительных систем, так как появляется объект перехвата для соответствующих систем ПРО/ПВО.

Вероятность ликвидации или даже количественного ограничения целого класса вооружений, как это было в 1987-м, крайне мала. Однако при наличии сильной политической воли и благоприятного климата в будущем возможно достижение мер доверия и прозрачности, которые снизят вероятность прямого военного столкновения.