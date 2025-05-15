С приближением сезона отпусков, те, кто собираются отдыхать за границей, отправились покупать доллары. Слухи о том, что зарубежные банки отказываются принимать старые купюры, подстегнули ажиотажный спрос на новые купюры в российских обменниках. Корреспондент RTVI убедился, что, во всяком случае, в Москве дефицита не наблюдается, но купить их можно лишь с доплатой. Опрошенные эксперты также говорят о том, что сложности с валютой есть, но это не массовое явление.

В российских банках нет долларов нового образца, пишет телеграм-канал Shot. По его данным, якобы их не привозят централизованно, а продают только то, что приносят клиенты. В нескольких московских банках, которые предлагали лучший курс по версии Банки.ру, сообщили RTVI, что в ряде отделений деньги есть — и можно приехать и приобрести новые доллары.

Корреспондент RTVI убедился в доступности валюты, купив сумму, достаточную для зарубежной поездки, в одном из банков в Сокольниках. Однако за новые доллары пришлось доплатить: за саму банковскую операцию взяли комиссию в 200 рублей, а с каждого нового доллара — доплату 1,90 руб.

Откуда берутся слухи о повсеместном дефиците новых долларов и насколько они обоснованы, RTVI узнал у экспертов.

Алексей Войлуков

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии

Говорить о том, что новых купюр нет нигде, было бы неправильно. Если бы проблема носила массовый характер, о ней говорили бы на всех уровнях, появился бы второй индикатор — так называемые «двойные курсы»: отдельный курс на новые доллары, связанный с повышенным спросом и ограниченным предложением. Этого не наблюдается, что, впрочем, не исключает того, что определенные трудности есть.

Доллар — законное платежное средство на территории США, но в других странах банки не обязаны его принимать. Они вправе решать самостоятельно, какие валюты и номиналы покупать и продавать, а также определять условия приема купюр, включая модификации и качество банкнот.

Многие финансовые учреждения в разных странах отказываются от приема старых купюр, поскольку высок риск фальсификаций. Причём подделки часто настолько высокого качества, что не все банки могут выявить их в обычных кассовых отделениях, и в итоге банк несет убытки самостоятельно.

Есть и техническая причина: не все точки оснащены оборудованием для работы с устаревшими модификациями, особенно если банк решил централизовать операции с наличностью. Кроме того, старые купюры обычно находятся в обороте дольше, ветшают, бывают с надписями, пятнами, механическими повреждениями. Это также усложняет их прием.

Сегодня приток новых долларов затруднен. Речь не только о банкнотах нового дизайна, но и вообще о поступлении свежих купюр с фабрики. Ранее крупные российские банки заключали прямые соглашения с американскими контрагентами по поставке наличной валюты. После введения санкций эти цепочки оказались разорваны. В результате крупные банки не завозят новые банкноты массово. Мелкие же участники рынка, не подпадающие под санкции, физически не в состоянии выполнять такие операции в прежнем объеме — они не интересны зарубежным поставщикам.

Таким образом, централизованный приток новых долларов действительно прекратился. Вместе с тем купюры по-прежнему поступают в страну небольшими партиями по другим каналам — через мелких посредников, частный бизнес, или в рамках сделок, которые совершают небольшие финансовые организации с аналогичными участниками за рубежом.

Хотя после начала СВО и введения санкций доллары действительно не доставляют централизованно, у банков по-прежнему есть значительные запасы. Тот факт, что с 2022 года в стране не наблюдалось критических проблем с наличной валютой, подтверждает это. Спрос при этом снизился, так как снизились и объемы международных поездок, и потребность в наличной валюте как средстве расчета.

Сейчас ажиотажный спрос на новые банкноты вызван не столько дефицитом, сколько информационным фоном — частными случаями отказов в приеме старых купюр и реакцией на них со стороны СМИ. Граждане, столкнувшиеся с отказом в приеме старых долларов, начинают требовать исключительно новые банкноты, что дополнительно стимулирует спрос, не всегда оправданный реальной ситуацией.

Таким образом, проблема не в дефиците наличной валюты, а в сложности логистики и ограниченном доступе к новым поставкам. Но если в одном отделении банка нет нужных купюр, это не означает, что их нет повсеместно. При необходимости валюту можно заказать в банке заранее. Сделку проведут по курсу на день исполнения заявки.

Олег Скапенкер

доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Рынок наличной валюты преимущественно децентрализован. Банки не раскрывают свои каналы получения наличности. Но те из них, кто действительно зарабатывает на конверсии, давно наладили процесс и получают необходимый объем купюр популярных валют. Конечно, эти поставки весьма витиеваты и в конкретном отделении в конкретный момент купюр может быть недостаточно.

Информация о том, что старые доллары во многих странах не принимаются к обмену, активно тиражировалась в СМИ, как результат — спрос на новые купюры значительно вырос, возник дефицит. Но в большинстве городов купюры эти найти можно, правда, действительно, заплатить придется подороже — отказываться от заработка участники рынка, конечно, не будут.

Следует понимать, что для многих стран подойдут и старые доллары, и евро. В крупных городах можно купить и нацвалюту других стран, зачастую курсы будут не столько уж и плохими. Также во многих странах есть возможность получить перевод через платежные системы сразу в местной валюте. Если же есть желание поехать именно с новыми долларами — их приобретением нужно озаботиться заранее. Но если потребуется обратно обменять новые доллары на рубли, выручить удастся практически столько же, сколько и за купюры старого образца.