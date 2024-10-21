Украинского продюсера Александра Роднянского* в Москве заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию. Он критиковал действия российских властей и просил международное сообщество не бойкотировать простых россиян. RTVI вспоминает, чем известен Роднянский*, и что он делал после февраля 2022 года. Дело против Роднянского* Уголовное дело на Роднянского* возбудили из-за его постов в соцсетях, которые он опубликовал в марте и октябре 2022 года. В них речь шла об обстрелах Мариуполя, Киева, Днепра и Запорожья. По версии обвинения, Роднянский* «распространил для просмотра неограниченного числа пользователей» две публикации, «содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Сам Роднянский* прокомментировал приговор в Instagram**: «Посты о ***** [военных действиях] я пишу почти ежедневно с 24-го февраля 2022 года. И продолжу писать». Как писала Financial Times, Роднянский* сыграл существенную роль в привлечении миллиардера Романа Абрамовича к обсуждению мирных переговоров между Россией и Украиной. А в своей колонке для издания продюсер призывал международную общественность и западные правительства не бойкотировать россиян, выступающих против боевых действий на Украине. Чем известен Александр Роднянский*

Роднянский* родился в Киеве, имеет украинское гражданство. Он начинал работать в 1990 году продюсером и режиссером одного из основных немецких телеканалов ZDF, после чего вернулся на Украину, где создал независимый телеканал «1+1».

В 2004 году Роднянский* возглавил российский медиахолдинг «СТС Медиа». В 2010 году стал председателем экспертного совета «Национальной МедиаГруппы», под его руководством проходил перезапуск «РЕН ТВ» и «Пятого канала».

За свою карьеру Роднянский* спродюсировал более 30 художественных фильмов и 20 сериалов: в их числе «9-я рота», «Сталинград» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, «Дылда» Кантемира Балагова, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Нелюбовь», «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева. Четыре фильма, спродюсированных Роднянским*, были номинированы на «Оскар» как лучшие иностранные фильмы — «1001 рецепт влюбленного кулинара», «Восток-Запад», «Левиафан» и «Нелюбовь».

В 2004 году Роднянский* возглавил российскую кинопремию «Кинотавр», он также является членом Европейской киноакадемии, российской киноакадемии «Ника» и других престижных российских и международных организаций, связанных с киноискусством. Неоднократный лауреат премий «Ника», «ТЭФИ», «Золотой Орел» и других.

Роднянский* после России

После февраля 2022 года Роднянский* уехал из России и публично осудил действия Кремля, призвав к скорейшей остановке огня и установлению мира. Чуть позже в интервью «Би-Би-Си» он объявил о приостановке или закрытии всех своих российских проектов.

Фестиваль «Кинотавр», возглавляемый Роднянским*, с 2022 года не проводится. Сам продюсер заявлял, что фестиваль «будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами».

В августе 2022 года Роднянский* передал 99,8% кинокомпании «Нон-стоп продакшн» генеральному директору студии Александру Чуканову. После отъезда из России продюсер говорил, что хочет сосредоточиться на развитии своей американской компании AR Content, занимающейся художественными и документальными фильмами и сериалами на иностранных языках.

«Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — цитировал Роднянского* РБК.

С октября 2022 года Роднянский* внесен в реестр иноагентов.

В мае 2023 года телеграм-канал «Небожена» сообщал о том, что Александр Роднянский* выставил на продажу свой дом в подмосковном поселке Николино за 800 млн руб. По данным канала, все интерьеры продаются вместе с домом, включая антиквариат и картины художников Ильи Кабакова, Владимира Дубосарского и Олега Кулика.

В сентябре 2024 года стало известно, что Басманный суд наложил обеспечительный арест на имущество Роднянского, но не уточнялось, на какое именно.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов