Ремейк экшен-игры от третьего лица Silent Hill 2 был представлен польской студией разработчиков Bloober Team 8 октября. Помимо визуальной составляющей, разработчики внесли изменения в детали сюжета, а также обновили звуковую дорожку игры. RTVI рассказывает, как изменился классический экшен-хоррор, как отреагировали поклонники на переосмысленную версию, а также как самому погрузиться в атмосферу провинциального города, усыпленного страхом.

Что изменилось

Сюжет

Команда польских разработчиков из Bloober Team, известных по нашумевшим играм Layers of Fear и Observer, оставили нетронутой основу сюжетной канвы Silent Hill 2. Тем не менее, за счет дополнений, включающих новые сюжетные эпизоды, продолжительность игры увеличилась почти вдвое, что позволяет лучше узнать персонажей и окружающий их мир.

Самым явным вмешательством в сюжет стал существенный перенос акцента на историю Анжелы Ороско, игравшей эпизодическую и во многом функциональную роль в оригинале. В частности, один из эпизодов с ее участием был увеличен на полчаса для того, чтобы детальнее рассказать историю ее отношений с близкими. Также была существенно расширена палитра мотиваций бензозаправщика Эдди Домбровски и подробнее раскрыты причины его конфликта с главным героем, вдовцом Джеймсом Сандерлендом.

Главным нововведением в части сюжета стали две добавленные концовки. Одна из них, Bliss («Благословение») развивает оккультную подоплеку событий игры и ее связь с первой частью. Вторая концовка, Stillness (спокойствие), делает упор на психологизм и эмоциональные переживания Джеймса.

Боевая механика

Основные изменения затронули детали игры, вызывавшие наибольшее количество претензий у геймеров, сталкивавшихся с устаревшими в техническом отношении элементами оригинала. В частности, было решено перенести положение камеры, которая раньше фиксировалась в положении, задуманном разработчиками, создавая помехи при столкновениях с врагами (и усугубляя тем самым атмосферу безнадежности и отчаяния).

Запустив ремейк, поклонники хорроров смогут немного «расслабиться» — в новой версии камера закреплена за плечом персонажа, было упрощено переключение между типами атак, проработана система уворотов.

Обновление коснулось и самой боевой системы, раздражавшей многих игроков из-за монотонности и отсутствия продуманной механики для прицельной стрельбы. Был улучшен искусственный интеллект противников — у рядовых врагов появились свои особенности, определяющие характерную манеру ведения боя.

Экшен-ориентированные нововведения могут скомпенсировать «облегченное» управление для любителей игрового хардкора, однако рискуют вызвать критику со стороны поклонников атмосферности, так как вступают в противоречие с идеей искупления вины, лежащей в основании философии проекта.

Окружающий мир

В новой версии Silent Hill 2 остались некоторые из головоломок, которые нужно было решить для продвижения по уровням, однако решения к ним в этот раз будут другими. Плюс к этому появились новые паззлы, составляющие значимую часть геймлея.

Также была придана интерактивность статичному миру самого Сайлент Хилла — появилась возможность заходить в заброшенные дома, бить стекла в окнах, а также разглядывать документы и детали интерьера, не имеющие критического значения для прохождения сюжета. Помимо этого, были расширены или перестроены основные локации, порой напоминающие оригинал лишь отдельными деталями.

В отличие от версии 2001 года, где передвижение по линейным локациям перемежалось нечастыми стычками с врагами, в ремейке акцент сделан на исследование окружающего пространства и поиск ресурсов. С этой целью разработчики убрали аптечки и боевую амуницию в различные контейнеры, чтобы мотивировать игроков на то, чтобы тщательно осматривать все помещения на своем пути.

Отдельной похвалы обозревателей и геймеров заслужил туман, который покрывает ландшафт города. В отличие от «пиксельной» графики оригинала, где помимо усложнения игрового процесса значительную роль играла необходимость снизить нагрузку на ЦП, в ремейке было решено использовать четыре технологии для повышения правдоподобия — NDIDIA DLSS, AMD FSR, TSR и Intel XeSS.

За счет этого была улучшена детальность и дальность прорисовки тумана, производительность, частоту кадров в секунду в рамках одного пресета и детализация динамичных мелких объектов.

Звук и музыка

Также изменения подверглась озвучка, которую было решено выполнить в более реалистичном и выразительном ключе. Отстраненным голосам героев придали эмоциональность, а число неуместных реплик, которые автоматически произносили персонажи во время игрового процесса в оригинальной игре, было существенно сокращено.

Обновлен был и звуковой ландшафт игры, который теперь включает в себя множество индустриальных грохотов, скрипов и стонов. В качестве композитора вновь выступил японский композитор Акира Ямаока, переаранжировавший и реконструировавший оригинальную звуковую дорожку.

Как поиграть в России

Обновленный Silent Hill 2 можно приобрести в цифровом формате для PS5 и PC Steam или на физическом носителе — только для PS5. Версия для Xbox Series ожидается не ранее 2025 года. Помимо обычного издания, разработчики также представили делюкс-версию игры, доступную только в цифровом формате. Делюкс-версия включает в себя артбук, саундтрек, а также маску одного из главных противников — Пирамидхеда.

Стоимость обычной версии составит около 7 тысяч рублей, делюкс — около 8 тысяч рублей.

У пользователей из России могут возникнуть трудности с приобретением игры из-за действующих региональных ограничений, однако ремейк остается доступным для аккаунтов Steam, зарегистрированных в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Цифровую версию нового Silent Hill 2 также можно получить в Steam, пополнив кошелек через VK Play, оформив покупку как подарок, или совершив ее с помощью подарочной карты для пополнения баланса. Для покупки версии на PS5 можно использовать подарочные карты PS Store.

Минимальные системные требования для запуска:

операционная система не ниже Windows 10 x64;

процессор Intel Core i7-6700К (или AMD Ryzen 5 3600);

оперативная память объемом от 16 GB и 50 GB на диске;

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (или AMD Radeon RX 5700);

DirectX 12;

звуковая карта, совместимая с Windows.

Реакции

«Silent Hill 2 не ощущается обновленным. Он ощущается тем, чем является: игрой начала 2000-х, с монстрами и головоломками под стать. […] То, что происходит в Silent Hill, как я подозреваю, должно разыгрываться с извращенной логикой кошмарного сна, но с новой озвучкой и улучшенными визуальными эффектами он теряет часть всепроникающей странности. У поклонников оригинала игра вызовет ностальгию. Но новичкам такой опыт покажется слишком долгим, устаревшим и утомительным».

«Ремейк Silent Hill 2 — это потрясающее переосмысление культовой видеоигровой классики. Да, у проекта есть проблемы с производительностью и геймплей звезд с неба не хватает. Но во всем остальном — это настоящее любовно письмо оригиналу от фанатов своего дела. Офигительный визуал, все такой же восхитительный сюжет и прекрасная музыка. Если смотреть объективно, то игру можно за многое пожурить, но делать этого — не хочется».

Разработчики не разочаровали — дали именно то, что от них ожидали. Немного подзатянули, но, тем не менее, игра все равно получилась очень душевной, с философским подтекстом и отличным сюжетом, который можно снова и снова перепроходить, просто ради того, чтобы увидеть какую-то новую концовку.