Если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет на выборах, «в ту же минуту, когда это станет понятно, команда юристов начнет готовиться к борьбе длиною в жизнь, чтобы уберечь его от тюрьмы». Об этом пишет американский журнал Inelligencer, разобравший с юристами все четыре уголовных дела против республиканца. Большинство уверены: 78-летний Трамп всерьез «рискует провести большую часть оставшихся дней в тюремной камере площадью 70 квадратных футов». Зато если 45-й президент США вернется в Белый дом, у него есть все шансы получить широкий иммунитет от судебного преследования.

«50 на 50»: Нью-Йоркское дело о растрате средств

С первым препятствием Дональд Трамп столкнется уже через 21 день после выборов — 26 ноября. Тогда судья Нью-Йорка Хуан Мерчан должен вынести ему приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. По этому делу суд присяжных признал его виновным в мае этого года — такое с экс-президентом случилось впервые в истории США. Обвинения связаны с предполагаемым подкупом порнозвезды Сторми Дэниэлс за две недели до выборов 2016 года, на которых Трамп победил.

В 2018 году The Wall Street Journal опубликовала расследование, оно утверждало, что Трамп в 2006 году состоял в связи с Дэниэлс, а спустя десять лет заплатил ей $130 тыс. за молчание. Транш на крупную сумму был переведен на счет порноактрисы 27 октября 2016 года, после чего она подписала договор о неразглашении с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.

В марте 2023-го большое жюри Манхэттена предъявило Трампу обвинение в подлоге финансовой документации. Ему ставили в вину не то, что он через своего адвоката якобы перевел деньги звезде, а что впоследствии компенсировал Коэну эту сумму из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки.

По мнению юриста Норма Эйзена, который работал адвокатом Палаты представителей от демократов во время первого импичмента Трампа и проанализировал 10 тысяч аналогичных дел в Нью-Йорке, политику грозит реальный срок — «учитывая тяжесть преступления, его ведущую роль в схеме и отсутствие раскаяния». Впрочем, на практике этот срок вряд ли будет большим, полагают собеседники Inelligencer.

Вероятность, что Трампа приговорят к заключению «менее чем на год«, составляет 50 на 50, полагает Эйзен.

Профессор конституционного права в юридической школе Университета Пейс Беннет Гершман, который в течение десяти лет работал прокурором в Нью-Йорке, считает, что вероятность этого выше, а срок будет больше — впрочем, не намного. «Я мог бы представить, если судья Мерчан приговорит его к 24 месяцам заключения», — рассказал юрист изданию.

Но если даже Трампу дадут реальный тюремный срок, у него будет право подать апелляцию. Согласно правилам штата, судья может позволить ему остаться на свободе под залог в ожидании рассмотрения жалобы, поясняет профессор по делам исправительных учреждений колледжа Джона Джея и исполнительный директор Комиссии по вынесению приговоров штат Нью-Йорк Мартин Хорн. Он полагает, что опротестовать приговор не удастся, но зато вполне реально «замедлить ход правосудия».

«Апелляция может занять год или два», — предположил в беседе с Inelligencer научный сотрудник Стэндфордского центра конституционного права Мэтью Селигман.

А вот Беннет Гершман прогнозирует более быструю процедуру: «Я бы сказал, что решетка захлопнется менее чем за год».

«За линией горизонта»: дело о вмешательстве в выборы в Джорджии

В отличие от других уголовных обвинений, которые выдвигались против Дональда Трампа на федеральном уровне, этот процесс находится в юрисдикции отдельно взятого штата Джорджия. По хронологии он самый последний в череде всех коллизий.

«Это четвертый и, безусловно, самый масштабный набор уголовных обвинений, с которыми столкнулся с Трамп», — отмечало американское издание Politico.

Трампа подозревают в незаконной попытке постфактум изменить результаты голосования в Джорджии на президентских выборах 2020 года — тогда он боролся за Овальный кабинет с Джо Байденом и проиграл. Окружной прокурор Джорджии Фани Уиллис два с половиной года проводила расследование — на основании записи телефонного разговора между Трампом и секретарем штата Брэдом Раффенспергером, отвечавшим за подсчет результатов в Джорджии. Из него следует, что Трамп просил однопартийца «найти 11 780 голосов». Это позволило бы Трампу опередить Байдена и отменить его победу в Джорджии.

Большое жюри присяжных выдвинуло в отношении Трампа обвинения по 13 пунктам. Среди них — подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью подлога, подача ложных документов, нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO). Последнее обвинение — одно из самых тяжких, с которыми когда-либо сталкивался Трамп. Федеральный Закон об организованных преступных сообществах (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO), принятый в 1970 году при администрации Никсона, направлен на борьбу с организованными преступными группировками.

Дело застопорилось после того, как стало известно, что прокурор Уиллис состояла в романтических отношениях с одним из обвинителей — адвокаты команды Трампа потребовали отстранить ее от участия в деле. В конце концов, председательствующий на процессе судья Скотт Макафи постановил, что Уиллис не будет дисквалифицирована, команда Трампа может обжаловать его решение. Ближайшее слушание по этому делу назначено на 5 декабря.

«Судебные разбирательства в округе Фултон, особенно в рамках RICO, занимают очень, очень много времени. Порядка нескольких лет. Колеса правосудия в таких делах вращаются очень медленно», — признает Мэтью Селигман. Юрист уверен: завершение дела, несмотря на всю тяжесть обвинений, «находится за горизонтом».

«Под стражу после приговора»: дело о секретных документах

Одно из самых неприятных дел для Дональда Трампа — о хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. Оно рассматривается в федеральном суде Флориды, и его называют «open-and-shut case» — то есть такое, чей исход кажется очевидным.

8 августа 2022 года сотрудники ФБР обыскали виллу экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования вывозе Трампом секретных документов из Белого дома после ухода с поста президента. Летом 2023 года большое жюри Южного округа штата Флорида предъявило Трампу федеральные обвинения в нарушении правил обращения с секретными документами, их сокрытии по истечении президентского срока, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

Спецпрокурор Джек Смит хотел, чтобы судебный процесс начался уже в июле 2024 года. Однако, как пишет Inelligencer, назначенная Трампом судья Эйлин Кэннон пыталась повернуть дело в его пользу.

Она настаивала, что назначение и финансирование работы спецпрокурора Джека Смита для расследования было незаконным. В июле суд Флориды прекратил дело, но точка в нем еще не поставлена.

Спецпрокурор пытается обжаловать решение судьи. Велика вероятность, что апелляционный суд «вернет дело в прежнее русло», а Эйлин Смит и вовсе могут от него отстранить.

Учитывая неопровержимые доказательства против Трампы, суд присяжных, по мнению большинства экспертов-юристов, скорее всего, вынесет обвинительный приговор.

«Это очень серьезное дело. Люди часто попадают в тюрьму за неправильное обращение с секретной информацией, и здесь мы имеем дело с огромным ее объемом. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что это приведет к тюремному заключению», — поделилась с журналом профессор Джорджтаунского университета Мэри Маккорд, которая в прошлом занимала должность помощника генпрокурора по нацбезопасности.

В соответствии с федеральными правилами, Трамп, скорее всего, «будет заключен под стражу сразу после вынесения приговора, а не останется на свободе в ожидании апелляции, как это обычно бывает», считает Мэтью Селигман. По его оценкам, на это уйдет «от года до пары лет».

А вот Мэри Маккорд полагает, что до «посадки» Трампа не дойдет: «Учитывая, как судья Кэннон вела это дело до сих пор, я уверена, что она найдет способ, как это предотвратить».

«Отложенный приговор»: дело о штурме Капитолия

В 2023 году спецпрокурор Смит предъявил Дональду Трампу обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана Соединенных Штатов», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». Суть в том, что проигравший Трамп «был полон решимости остаться у власти», распространяя после избирательной гонки «недостоверную информацию» о ходе проведения выборов 2020 года и о подсчете голосов.

Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда толпа протестующих, поддержав попытки 45-го президента США отменить результаты выборов, совершила захват Капитолия. Они попытались прервать совместную сессию Конгресса, на которой проходили подсчёт голосов выборщиков и официальное оформление победы Джо Байдена. Прорвавшись через службу безопасности, они на несколько часов заняли часть помещения. Штурм привёл к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил заседание конгрессменов.

Оппоненты Трампа заявили, что беспорядки были спровоцированы его комментариями на митинге. После этих событий Палата представителей начала вторую процедуру импичмента Дональда Трампа за «провокацию восстания», но она потерпела поражение в Сенате с 57 голосами «за» и 43 голосами «против». Сам он не признал себя виновным.

Как рассказывал RTVI, в декабре 2023 года рассмотрение дела приостановили, чтобы изучить вопрос: а имеет ли Дональд Трамп иммунитет от уголовного преследования как глава государства. Этим летом Верховный суд США частично подтвердил его иммунитет, однако эта история далека от завершения. 2 октября прокуроры представили новые подробности попытки Трампа отменить поражение на выборах в 2020 году.

По мнению собеседников Inelligencer, большинство обвинений, скорее всего, останутся в силе. «Дело дойдет до суда. Вопрос лишь в том, произойдет это в 2025-м, 2026-м или 2027 году», — считает Мэтью Селигман. И если Трампа осудят, то он, скорее всего, «начнет отбывать наказание немедленно». «Из-за тяжести обвинений и неопровержимых доказательств вины весьма вероятно, что он будет заключен под стражу на время рассмотрения апелляции», — уверен юрист.

«Обвинения очень, очень серьезные», — подвтерждает Беннет Гершман. Он тоже не сомневается, что Трампа по этому делу осудят.

700 лет тюрьмы: сколько всего «набежало» у Трампа

«В случае проигрыша Трамп столкнется с серьезной юридической угрозой. Он это знает, — отмечает Беннет Гершман. — Вероятно, он думает об этом каждый день. Это четыре очень серьезных дела, по одному из которых он уже был осужден как преступник».

Суммарно по всем статьям обвинения — всего их 91 — Трампу грозит 717,5 лет тюрьмы. Вот что подсчитал Forbes:

До 136 лет — за предполагаемую подделку финансовой документации в деле порноактрисы Сторми Дэниелс (34 пункта обвинения);

— за предполагаемую подделку финансовой документации в деле порноактрисы Сторми Дэниелс (34 пункта обвинения); До 450 лет — за хранение секретных документов Белого дома в Мар-а-Лаго (40 пунктов обвинения);

— за хранение секретных документов Белого дома в Мар-а-Лаго (40 пунктов обвинения); До 76 с половиной лет — за попытки пересмотреть итоги голосования в штате Джорджия (13 пунктов обвинения).

— за попытки пересмотреть итоги голосования в штате Джорджия (13 пунктов обвинения). До 55 лет — за попытки пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года (4 пункта обвинения);

Впрочем, как полагают юристы, сроки вряд ли будут суммироваться механически, а по отдельным — самым тяжелым — статьям экс-президенту грозит до 20 лет лишения свободы.

«Хотя все преступления, в которых обвиняют Трампа, действительно влекут за собой возможные тюремные сроки, большинство из них не предусматривают обязательного вынесения приговора, а также потенциально могут быть наказуемы штрафом. Единственное исключение — выдвинутое против Трампа обвинение в Джорджии. В отношении него в законе не указано, что наказание может быть определено в виде штрафа», — резюмирует Forbes.

«Слишком стар и немощен»: какие маневры есть у Трампа

«Трамп всю жизнь оттачивал навыки уклонения от правосудия, и есть множество маневров, которые он мог бы совершить, чтобы снизить риск тюремного заключения. Один из них — заключение сделки и признание вины. Возможно — обещание держаться подальше от политики. Это, безусловно, то, что я бы ему посоветовала, будь я его адвокатом», — говорит Мэри Маккорд.

Другой способ — «затянуть судебное разбирательство на достаточно долгий срок, чтобы адвокаты Трампа могли заявить, что он слишком стар и немощен, чтобы предстать перед судом», говорят собеседники Inelligencer. Но основания, чтобы это сработало, должны быть очень серьезными— даже чересчур.

«Инсульт, из-за которого он не сможет говорить, — вот тот уровень недееспособности, который помог бы ему избежать уголовного преследования», — приводит пример Мэтью Селигман. В этом случае Трампу могли бы разрешить отбывать наказание на дому — в том же Мар-а-Лаго.

«Единолично закрыть все дела»: если Трамп победит

Законодательство США так устроено, что выдвигаться в президенты вправе даже гражданин с судимостью. Более того, в теории американский лидер может руководить страной из тюремной камеры. Однако для Трампа его переизбрание как раз будет означать гарантию неприкосновенности. Условно говоря, никто не отправит его в камеру из Капитолия после инаугурации.

Как признают юристы в беседе с Inelligencer, в случае победы республиканец «будет иметь возможность единолично закрыть возбужденные против него федеральные уголовные дела». Более того, на него будет распространяться иммунитет от судебного преследования на время, пока находится на посту. А в дальнейшем он может попытаться получить через Верховный суд «широкий иммунитет», который будет действовать и по истечении президентского срока.

Поэтому ставки для 45-го президент США, как признают американские юристы, действительно максимально высоки.