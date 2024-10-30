Если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет на выборах, «в ту же минуту, когда это станет понятно, команда юристов начнет готовиться к борьбе длиною в жизнь, чтобы уберечь его от тюрьмы». Об этом пишет американский журнал Inelligencer, разобравший с юристами все четыре уголовных дела против республиканца. Большинство уверены: 78-летний Трамп всерьез «рискует провести большую часть оставшихся дней в тюремной камере площадью 70 квадратных футов». Зато если 45-й президент США вернется в Белый дом, у него есть все шансы получить широкий иммунитет от судебного преследования.

«50 на 50»: Нью-Йоркское дело о растрате средств

С первым препятствием Дональд Трамп столкнется уже через 21 день после выборов — 26 ноября. Тогда судья Нью-Йорка Хуан Мерчан должен вынести ему приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. По этому делу суд присяжных признал его виновным в мае этого года — такое с экс-президентом случилось впервые в истории США. Обвинения связаны с предполагаемым подкупом порнозвезды Сторми Дэниэлс за две недели до выборов 2016 года, на которых Трамп победил.

В 2018 году The Wall Street Journal опубликовала расследование, оно утверждало, что Трамп в 2006 году состоял в связи с Дэниэлс, а спустя десять лет заплатил ей $130 тыс. за молчание. Транш на крупную сумму был переведен на счет порноактрисы 27 октября 2016 года, после чего она подписала договор о неразглашении с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.

В марте 2023-го большое жюри Манхэттена предъявило Трампу обвинение в подлоге финансовой документации. Ему ставили в вину не то, что он через своего адвоката якобы перевел деньги звезде, а что впоследствии компенсировал Коэну эту сумму из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки.

Steven Hirsch / Getty Images News via Getty Images

По мнению юриста Норма Эйзена, который работал адвокатом Палаты представителей от демократов во время первого импичмента Трампа и проанализировал 10 тысяч аналогичных дел в Нью-Йорке, политику грозит реальный срок — «учитывая тяжесть преступления, его ведущую роль в схеме и отсутствие раскаяния». Впрочем, на практике этот срок вряд ли будет большим, полагают собеседники Inelligencer.

Вероятность, что Трампа приговорят к заключению «менее чем на год«, составляет 50 на 50, полагает Эйзен.

Профессор конституционного права в юридической школе Университета Пейс Беннет Гершман, который в течение десяти лет работал прокурором в Нью-Йорке, считает, что вероятность этого выше, а срок будет больше — впрочем, не намного. «Я мог бы представить, если судья Мерчан приговорит его к 24 месяцам заключения», — рассказал юрист изданию.

Но если даже Трампу дадут реальный тюремный срок, у него будет право подать апелляцию. Согласно правилам штата, судья может позволить ему остаться на свободе под залог в ожидании рассмотрения жалобы, поясняет профессор по делам исправительных учреждений колледжа Джона Джея и исполнительный директор Комиссии по вынесению приговоров штат Нью-Йорк Мартин Хорн. Он полагает, что опротестовать приговор не удастся, но зато вполне реально «замедлить ход правосудия».

«Апелляция может занять год или два», — предположил в беседе с Inelligencer научный сотрудник Стэндфордского центра конституционного права Мэтью Селигман.

А вот Беннет Гершман прогнозирует более быструю процедуру: «Я бы сказал, что решетка захлопнется менее чем за год».

«За линией горизонта»: дело о вмешательстве в выборы в Джорджии

В отличие от других уголовных обвинений, которые выдвигались против Дональда Трампа на федеральном уровне, этот процесс находится в юрисдикции отдельно взятого штата Джорджия. По хронологии он самый последний в череде всех коллизий.

«Это четвертый и, безусловно, самый масштабный набор уголовных обвинений, с которыми столкнулся с Трамп», — отмечало американское издание Politico.

Fulton County Sheriff’s Office / AP

Трампа подозревают в незаконной попытке постфактум изменить результаты голосования в Джорджии на президентских выборах 2020 года — тогда он боролся за Овальный кабинет с Джо Байденом и проиграл. Окружной прокурор Джорджии Фани Уиллис два с половиной года проводила расследование — на основании записи телефонного разговора между Трампом и секретарем штата Брэдом Раффенспергером, отвечавшим за подсчет результатов в Джорджии. Из него следует, что Трамп просил однопартийца «найти 11 780 голосов». Это позволило бы Трампу опередить Байдена и отменить его победу в Джорджии.

Большое жюри присяжных выдвинуло в отношении Трампа обвинения по 13 пунктам. Среди них — подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, сговор с целью подлога, подача ложных документов, нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO). Последнее обвинение — одно из самых тяжких, с которыми когда-либо сталкивался Трамп. Федеральный Закон об организованных преступных сообществах (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO), принятый в 1970 году при администрации Никсона, направлен на борьбу с организованными преступными группировками.

Дело застопорилось после того, как стало известно, что прокурор Уиллис состояла в романтических отношениях с одним из обвинителей — адвокаты команды Трампа потребовали отстранить ее от участия в деле. В конце концов, председательствующий на процессе судья Скотт Макафи постановил, что Уиллис не будет дисквалифицирована, команда Трампа может обжаловать его решение. Ближайшее слушание по этому делу назначено на 5 декабря.

«Судебные разбирательства в округе Фултон, особенно в рамках RICO, занимают очень, очень много времени. Порядка нескольких лет. Колеса правосудия в таких делах вращаются очень медленно», — признает Мэтью Селигман. Юрист уверен: завершение дела, несмотря на всю тяжесть обвинений, «находится за горизонтом».

«Под стражу после приговора»: дело о секретных документах

Одно из самых неприятных дел для Дональда Трампа — о хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. Оно рассматривается в федеральном суде Флориды, и его называют «open-and-shut case» — то есть такое, чей исход кажется очевидным.

8 августа 2022 года сотрудники ФБР обыскали виллу экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования вывозе Трампом секретных документов из Белого дома после ухода с поста президента. Летом 2023 года большое жюри Южного округа штата Флорида предъявило Трампу федеральные обвинения в нарушении правил обращения с секретными документами, их сокрытии по истечении президентского срока, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

Jim Rassol / EPA / TASS

Спецпрокурор Джек Смит хотел, чтобы судебный процесс начался уже в июле 2024 года. Однако, как пишет Inelligencer, назначенная Трампом судья Эйлин Кэннон пыталась повернуть дело в его пользу.

Она настаивала, что назначение и финансирование работы спецпрокурора Джека Смита для расследования было незаконным. В июле суд Флориды прекратил дело, но точка в нем еще не поставлена.

Спецпрокурор пытается обжаловать решение судьи. Велика вероятность, что апелляционный суд «вернет дело в прежнее русло», а Эйлин Смит и вовсе могут от него отстранить.

Учитывая неопровержимые доказательства против Трампы, суд присяжных, по мнению большинства экспертов-юристов, скорее всего, вынесет обвинительный приговор.

«Это очень серьезное дело. Люди часто попадают в тюрьму за неправильное обращение с секретной информацией, и здесь мы имеем дело с огромным ее объемом. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что это приведет к тюремному заключению», — поделилась с журналом профессор Джорджтаунского университета Мэри Маккорд, которая в прошлом занимала должность помощника генпрокурора по нацбезопасности.

В соответствии с федеральными правилами, Трамп, скорее всего, «будет заключен под стражу сразу после вынесения приговора, а не останется на свободе в ожидании апелляции, как это обычно бывает», считает Мэтью Селигман. По его оценкам, на это уйдет «от года до пары лет».

А вот Мэри Маккорд полагает, что до «посадки» Трампа не дойдет: «Учитывая, как судья Кэннон вела это дело до сих пор, я уверена, что она найдет способ, как это предотвратить».

«Отложенный приговор»: дело о штурме Капитолия

В 2023 году спецпрокурор Смит предъявил Дональду Трампу обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана Соединенных Штатов», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». Суть в том, что проигравший Трамп «был полон решимости остаться у власти», распространяя после избирательной гонки «недостоверную информацию» о ходе проведения выборов 2020 года и о подсчете голосов.

Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда толпа протестующих, поддержав попытки 45-го президента США отменить результаты выборов, совершила захват Капитолия. Они попытались прервать совместную сессию Конгресса, на которой проходили подсчёт голосов выборщиков и официальное оформление победы Джо Байдена. Прорвавшись через службу безопасности, они на несколько часов заняли часть помещения. Штурм привёл к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил заседание конгрессменов.

Jim Lo Scalzo / EPA / TASS

Оппоненты Трампа заявили, что беспорядки были спровоцированы его комментариями на митинге. После этих событий Палата представителей начала вторую процедуру импичмента Дональда Трампа за «провокацию восстания», но она потерпела поражение в Сенате с 57 голосами «за» и 43 голосами «против». Сам он не признал себя виновным.

Как рассказывал RTVI, в декабре 2023 года рассмотрение дела приостановили, чтобы изучить вопрос: а имеет ли Дональд Трамп иммунитет от уголовного преследования как глава государства. Этим летом Верховный суд США частично подтвердил его иммунитет, однако эта история далека от завершения. 2 октября прокуроры представили новые подробности попытки Трампа отменить поражение на выборах в 2020 году.

По мнению собеседников Inelligencer, большинство обвинений, скорее всего, останутся в силе. «Дело дойдет до суда. Вопрос лишь в том, произойдет это в 2025-м, 2026-м или 2027 году», — считает Мэтью Селигман. И если Трампа осудят, то он, скорее всего, «начнет отбывать наказание немедленно». «Из-за тяжести обвинений и неопровержимых доказательств вины весьма вероятно, что он будет заключен под стражу на время рассмотрения апелляции», — уверен юрист.

«Обвинения очень, очень серьезные», — подвтерждает Беннет Гершман. Он тоже не сомневается, что Трампа по этому делу осудят.

700 лет тюрьмы: сколько всего «набежало» у Трампа

«В случае проигрыша Трамп столкнется с серьезной юридической угрозой. Он это знает, — отмечает Беннет Гершман. — Вероятно, он думает об этом каждый день. Это четыре очень серьезных дела, по одному из которых он уже был осужден как преступник».

Суммарно по всем статьям обвинения — всего их 91 — Трампу грозит 717,5 лет тюрьмы. Вот что подсчитал Forbes:

  • До 136 лет — за предполагаемую подделку финансовой документации в деле порноактрисы Сторми Дэниелс (34 пункта обвинения);
  • До 450 лет — за хранение секретных документов Белого дома в Мар-а-Лаго (40 пунктов обвинения);
  • До 76 с половиной лет — за попытки пересмотреть итоги голосования в штате Джорджия (13 пунктов обвинения).
  • До 55 лет — за попытки пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года (4 пункта обвинения);

Впрочем, как полагают юристы, сроки вряд ли будут суммироваться механически, а по отдельным — самым тяжелым — статьям экс-президенту грозит до 20 лет лишения свободы.

«Хотя все преступления, в которых обвиняют Трампа, действительно влекут за собой возможные тюремные сроки, большинство из них не предусматривают обязательного вынесения приговора, а также потенциально могут быть наказуемы штрафом. Единственное исключение — выдвинутое против Трампа обвинение в Джорджии. В отношении него в законе не указано, что наказание может быть определено в виде штрафа», — резюмирует Forbes.

«Слишком стар и немощен»: какие маневры есть у Трампа

«Трамп всю жизнь оттачивал навыки уклонения от правосудия, и есть множество маневров, которые он мог бы совершить, чтобы снизить риск тюремного заключения. Один из них — заключение сделки и признание вины. Возможно — обещание держаться подальше от политики. Это, безусловно, то, что я бы ему посоветовала, будь я его адвокатом», — говорит Мэри Маккорд.

Justin Lane / Getty Images News via Getty Images

Другой способ — «затянуть судебное разбирательство на достаточно долгий срок, чтобы адвокаты Трампа могли заявить, что он слишком стар и немощен, чтобы предстать перед судом», говорят собеседники Inelligencer. Но основания, чтобы это сработало, должны быть очень серьезными— даже чересчур.

«Инсульт, из-за которого он не сможет говорить, — вот тот уровень недееспособности, который помог бы ему избежать уголовного преследования», — приводит пример Мэтью Селигман. В этом случае Трампу могли бы разрешить отбывать наказание на дому — в том же Мар-а-Лаго.

«Единолично закрыть все дела»: если Трамп победит

Законодательство США так устроено, что выдвигаться в президенты вправе даже гражданин с судимостью. Более того, в теории американский лидер может руководить страной из тюремной камеры. Однако для Трампа его переизбрание как раз будет означать гарантию неприкосновенности. Условно говоря, никто не отправит его в камеру из Капитолия после инаугурации.

Как признают юристы в беседе с Inelligencer, в случае победы республиканец «будет иметь возможность единолично закрыть возбужденные против него федеральные уголовные дела». Более того, на него будет распространяться иммунитет от судебного преследования на время, пока находится на посту. А в дальнейшем он может попытаться получить через Верховный суд «широкий иммунитет», который будет действовать и по истечении президентского срока.

Поэтому ставки для 45-го президент США, как признают американские юристы, действительно максимально высоки.