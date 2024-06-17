На состоявшейся 14 июня церемонии премии МУЗ-ТВ 61-летний певец Григорий Лепс появился в сопровождении 18-летней Авроры Кибы. На вопрос ведущего: «Это ваша невеста?», артист загадочно ответил: «Она пока не решила, но скорее всего». Кто такая Аврора Киба и что о ней известно — в материале RTVI.

Аврора Киба отпраздновала свое 18-летие 5-го февраля 2024 года. По ее словам, весит она 38 килограмм при росте 164 сантиметра. Мать девушки Татьяна Киба — известная в московских кругах светская львица, а отец Илья Киба — крупный бизнесмен. Также у Авроры есть 14-летний брат Матвей.

В детстве она занималась балетом, сейчас отдает предпочтение музыке и выступает под сценическим именем Avri. Два месяца назад Аврора выпустила песню под названием «Пьяная дура» с таким припевом:

«Пьяная дура, гнилая натура

Сколько хочется вылить тебе.

С красивой фигурой, пьяная дура

Прикасается нежно к губе».

По информации источников, близких к артистке, она только заканчивает получать полное среднее образование, и лишь этим летом будет выбирать вуз и будущую профессию. Также они сообщили RTVI, что Аврора не является студенткой МГИМО, как утверждала «Комсомольская правда».

4 июня Аврора в своем Instagram* выложила историю с кольцом Graff и подписала: «Коротко, но ясно». До этого в сторис девушки появлялся и сам Лепс, а 7 июня девушка выложила отрывок его выступления с подписью: «Моя любимая семья». Еще раньше, 7 апреля Аврора выложила видеофрагмент с семейного ужина, где также присутствовал Лепс.

По данным «Комсомольской правды», певец познакомился с девушкой через ее родителей, и мать Авроры сама дала разрешение на их отношения. С марта в соцсетях девушки все чаще мелькают огромные букеты, которые скорее всего были подарены артистом: «Открываю цветочку»; «Маме, бабушке и мне», — подписывает Аврора.

Помимо этого, пара была замечена вместе на Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления артиста на вечеринке «Русской медиагруппы», певец несколько раз обращал внимание на Аврору, которая зажигательно танцевала под его песни у сцены, отмечала «Комсомольская правда».

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