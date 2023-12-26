Российские госкомпании стали значительно реже публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов на фоне рекомендаций отказаться от масштабных празднеств из-за военной операции. На порталах госзакупок нашлось лишь немногим больше 20 таких записей, обнаружил RTVI. Максимальная стоимость не превышает 4 млн рублей.

В районе 2-4 млн рублей

— Подведомственный Минпромторгу «Московский эндокринный завод» (или завод “Эндофарм”) заплатил 3,9 млн рублей за новогодний вечер в кафе «Чеховъ», которое расположено в здании МХТ им. А.П. Чехова. Закупка состоялась по 223-ФЗ — у единственного поставщика, поэтому других подробностей мероприятия в заявке не приводится.

— Банк России организовал корпоратив на 300 человек за 2,95 млн рублей, обнаружил RTVI в автоматизированной системе торгов. Общую идею праздника организаторы нашли в указе президента Владимира Путина, который объявил 2023 год Годом педагога и наставника. На мероприятии планируется чествование наставников, вручение наград и выступление вокально-инструментального ансамбля “Балчуг”.

Среди обязательных требований к площадке — 4-5 гримерных комнат для участников, минимум по 12 туалетных кабинок для мужчин и женщин, а также выделенная зона для руководства (пространство на 50 человек с отдельной раздевалкой, гримеркой и бесплатным буфетным обслуживанием).

Согласно техническому заданию, музыкальная программа должна включать в себя не менее 10 узнаваемых новогодних композиций, а также произведения великих композиторов, творивших в связке «учитель — ученик». Например, Игорь Стравинский — Николай Римский-Корсаков. Музыкальные номера должны сопровождаться оригинальным интерактивом: световым или песочным шоу, выступлением балета, гимнастов или вовлечением зала.

— Дочка «Норникеля» — Норильско-Таймырская энергетическая компания — в честь Дня Энергетика (его отмечают 22 декабря) и Нового года устроила праздник на 1,6 млн рублей и фуршет на 900 тысяч (оформлены в две разные закупки). Фуршет на 450 человек прошел в «Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского». Общие расходы — 2,5 млн рублей.

В районе 1,5-2 млн рублей

— Организация и проведение новогоднего мероприятия для работников «Газпром ГНП продажи» — дочки «Газпрома», которая реализует нефтепродукты мелким оптом — обошлись в 2,2 млн рублей.

— Контейнерный терминал Санкт-Петербург, который осуществляет перевалку и хранение грузов, потратил на новогоднюю вечеринку 1,8 млн рублей.

— Петербургский Театр эстрады им. Аркадия Райкина заключил сразу три договора на оформление зала, фуршет и кейтеринг. В общей сложности организация потратит на новогодний вечер для сотрудников 1,5 млн рублей.

Меньше 1,5 млн рублей

— Одно из самых северных газодобывающих предприятий России — “Норильскгазпром” — одной закупкой организовало сразу два корпоратива на общую сумму 1,45 млн руб.:

На 150 человек, со Снегурочкой, Дедом Морозом, концертом и ужином. Стоимость ужина не должна превышать 6700 руб на человека. Общая цена мероприятия — 1,3 млн руб.

На 500 человек в вахтовых поселках — с концертом, торжественной частью с участием официальных лиц и церемонией награждения. Общая цена мероприятия — 150 тыс. руб.

— Еще одна дочка «Норильского никеля» «Норильсктрансгаз» уместила четыре новогодних мероприятия в две закупки на общую сумму 1,446 млн руб.:

Банкет с концертом в Норильске на 170 человек обойдется компании в 798 тыс. руб. Ужин для сотрудников должен стоить не более 3500 рублей на персону, а для приглашенных гостей — не более 4500 рублей.

Праздник для 120 человек в поселке Тухард обойдется компании в 124 тыс. руб. Там пройдет концерт и торжественная часть с участием официальных лиц, церемония награждения и интерактивная программа для работников с тематическими сувенирами. А вот банкета уже не предусмотрено.

Концерт без банкета на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении на 100 человек с похожей программой также обойдется компании в 124 тыс. руб.

Развлекательная новогодняя программа для 170 человек (где именно будет проходить мероприятие — не указано) обойдется компании еще в 400 тыс. руб.

— Компания «Глонасс», которая развивает систему экстренного реагирования при авариях, проведет корпоратив на 250 человек за 1,2 млн рублей. У организаторов есть особые пожелания к меню. На праздничный ужин привезут 50 кг итальянских брускетт с рыбой, мясом и овощами, 50 кг цыпленка и овощей гриль на шпажке, 25 кг панчетт из ветчины с сырным кремом и слайсом огурца, а также 20 кг баклажанов с ореховым муссом и песто.

— Организация торжественного ужина (банкета) в ресторане на 145 человек обойдется кемеровскому Научному центру ВостНИИ, который специализируется на промышленной и экологической безопасности в горной отрасли, в 1,062 млн рублей.

Выбор организаторов пал на комфортабельный банкетный зал в центральном районе Кемерово. На мероприятии явно планируются танцы: из технического задания следует, что танцпол должен вмещать не менее 50-70 человек.

— В районе 1 млн рублей на корпоратив потратит Федеральное медико-биологическое агентство, которое проведет банкет в Panorama Hall под Санкт-Петербургом. Зал рассчитан на 250 человек, ужин на человека обойдется почти в 4 тысячи рублей.

— Примерно в такую же сумму — около 1 млн рублей — обойдутся корпоративы Всероссийского научно-исследовательского геологического института, который недавно отказался от аббревиатуры ВСЕГЕИ, и петербургского Русского Музея.

В техническом задании института с названием “взрослый корпоратив” говорится о том, что в мероприятии кроме Деда Мороза и Снегурочки будет участвовать актер-иллюзионист, который устроит шоу с чтением мыслей, левитацией и телепортацией предметов.

На празднике музея, который будет проходить в Георгиевском зале Михайловского замка, ждут 510 человек. В вип-меню в числе прочего значатся филе морского окуня на овощном рататуе, угорь горячего копчения с омлетом и профитроли с муссом из лосося и маскарпоне.