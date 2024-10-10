По данным CNN, главком сил НАТО в Европе Крис Каволи передал Конгрессу список оружия, которое есть у США, но еще не отправлялось Украине. В списке упомянуты дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM, способные поражать цели в глубине России. Ранее Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что США близки к поставке на Украину JASSM для самолетов F-16. Американские чиновники считают, что поставка ракет может «изменить стратегический ход конфликта». Что известно об американских вооружениях и действительно ли они могут стать «геймчейнджером» — разобрался RTVI.

В базовой или старой модификации AGM-158A дальность этого вооружения составляет 370 километров, а в варианте AGM-158B (или JASSM-ER) — 926 километров.

В зону поражения американского оружия при поставке AGM-158A попадают Воронежская, Брянская и даже Калининградская области, военные объекты в Крыму и Новороссийске, в том числе базы ВМФ. При поставке AGM-158B под прицелом оказываются большая часть центральной России, Кавказ, часть Поволжья и даже Ленинградская область. Однако ракеты повышенной дальности (до 926 км) вряд ли будут поставлены Украине. Во-первых, сохраняется запрет на удары вглубь территории России, во-вторых, AGM-158B стоят на вооружении в самих США. Кроме того, напоминает CNN, американские власти опасаются попадания в руки России секретных американских технологий.

В разговоре с Reuters американские чиновники отметили, что даже ракеты с наименьшим показателем дальности позволят Украине долететь до 30 российских авиабаз. Таким образом ракеты якобы заставят российскую армию отодвигать арсеналы на максимальное расстояние от линии фронта, серьезно усложнив военную логистику.

Ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета 370 км могут теоретически долететь до 21 российского региона: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Запорожская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, области; Республики Адыгея, ДНР, Крым (и Севастополь), ЛНР, Херсонская; Краснодарский и Ставропольский край Ракеты AGM-158B JASSM-ER с дальностью полета 926 км могут долететь до 50 регионов: Города федерального значения Москва и Севастополь; Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Запорожская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области; Республики Адыгея, Дагестан, ДНР, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, ЛНР, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Херсонская, Чечня, Чувашия; Краснодарский и Ставропольский край

В разговоре с RTVI сооснователь проекта «Ватфор» и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, выразил мнение, что в конфликте не может быть никакого супероружия, которое бы переломило ход событий: «На этом поле боя, да и на любом другом, нет и не может быть никаких “геймченджеров”, волшебных палочек или серебряных пуль. Решает масса, масса средств поражения, масса личного состава, масса бронетехники, масса стволов, самолетов и вертолетов».

По словам собеседника, поставки JASSM могут быть связаны с истощением запасов других средств поражения на западных арсеналах, в том числе аналогичных франко-британских ракет SCALP и Storm Shadow. Европейские боеприпасы давно используются для ударов по российским войскам и сбиваются отечественными ЗРК, однако AGM-158 является более современным изделием, отметил Стефанович. Тем не менее, при всех преимуществах этих ракет против них Россия примет те же меры, что и против других подобных угроз.

«Все то же самое, что противопоставлялось и до сих пор: силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны, средства РЭБ, укрепление возможных целей, перехват носителей, упреждающее уничтожение арсеналов. Малозаметные крылатые ракеты — сложная цель, но противодействие таковым — типовая задача любого современного ЗРК», — сказал собеседник RTVI.

Утилизация устаревших ракет?

Агентство Reuters склоняется к тому, что Украине достанутся более старые и дешевые ракеты, чтобы не растрачивать запасы Вашингтона, к тому же один такой боеприпас в базовой комплектации стоит примерно 1 млн долларов. Дмитрий Стефанович также сомневается, что Пентагон отправит на Украину новейшую модификацию.

«Я практически на 100% уверен, что, как и с другими средствами поражения, на Украину будут отправлены (если вообще будут отправлены) немодернизированные ракеты самых первых партий. <…> Кроме того, процесс замещения этих ракет более совершенными модификациями идет постепенно, и в США совсем не хотят падения своих ракетных запасов ниже определенного уровня», — выразил уверенность эксперт.

При этом он отметил, что даже старые ракеты могут «наносить весьма чувствительные удары» по объектам армии России.

История создания JASSM

Ракета AGM-158A JASSM начала разрабатываться компанией Lockheed Martin в 1997 году. Первые боеприпасы были произведены в 2001 году, а в 2002 году началось серийное производство, хотя у ракет наблюдались неудачные пуски вплоть до 2006 года. Минобороны США даже планировало отказаться от этого оружия, но Lockheed Martin исправила недостатки. К 2010 году у Пентагона была уже 1000 единиц дальнобойного боеприпаса.

Еще в 2002 году Lockheed Martin начал разрабатывать новую версию ракеты с повышенной дальностью — JASSM-ER (Extended range) или AGM-158B. За счет более объемного топливного бака и нового двигателя диапазон поражения увеличился почти втрое: с 370 до 926 километров. Испытания прошли в 2006 году, а полномасштабное производство началось в 2014 году, говорится на сайте производителя.

В год начала спецоперации российских войск на Украине, Lockheed Martin ввела в эксплуатацию «новое передовое оборудование, позволяющее увеличить производство AGM-158».

ВВС США за все время закупили более 2000 JASSM и JASSM-ER и планируют приобрести приобрести еще 10 тыс., сообщает сайт Missile Threat. К 2021 году было произведено 3329 единиц этого вооружения и базовой, и продвинутой модификации. С 2014 года AGM-158 стоят на вооружении ВС Австралии, Нидерландов, Финляндии и Польши.

Как действует ракета?

Боеприпас наводится на цель с помощью спутниковой навигации GPS, которая, как сообщает производитель, устойчива к помехам систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Американский журнал War Zone отмечает, что это качество JASSM особенно будет актуально на Украине, где Россия глушит сигнал GPS, мешая работе управляемого вооружения. В AGM-158 также используется инерциальная система наведения (INS), которая позволяет вести ракету к цели без спутникового сигнала.

По мнению Дмитрия Стефановича, выделиться в плане устойчивости к РЭБ у JASSM вряд ли получится.

«Любые современные средства поражения обладают определенной устойчивостью к РЭБ, но и средства РЭБ развиваются и адаптируются. Не думаю, что в случае с «жаззмами» что-то будет по-другому», — говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Канал передачи данных у AGM-158 отправляет на базу координаты местонахождения ракеты, малозаметной для радиолокационных станций. Также пилот условного самолета, с которого будет производиться запуск, может менять траекторию полета или цель уже после пуска.

Ракета имеет длину 4,35 метра и массу около тонны. Она несет проникающую боеголовку весом до 453 кг, которая способна уничтожить хорошо защищенные, стационарные или движущиеся цели, системы противовоздушной обороны. При этом самолету-носителю JASSM не нужно входить в зону действия ПВО противника. При подлете к объекту атаки у JASSM срабатывает искатель инфракрасного изображения, который распознает цель и производит конечное самонаведение с погрешностью до 3 метров.

Боевая часть WDU-42/B содержит плотный металлический балласт для максимального проникновения внутрь цели и подрыва внутри нее. Интеллектуальный взрыватель «hard target» различает землю, бетон, камень и воздух. Также внутри боеголовки находится 108 килограммов нечувствительного взрывчатого вещества. Малая чувствительность снижает вероятность случайного или преждевременного подрыва. При этом, в отличие от европейских аналогов SCALP и Storm Shadow, JASSM не предназначена для пробития углубленных объектов.

Запускать AGM-158 по российским объектам предполагается с американских самолетов F-16, несколько десятков которых поставлены Украине из разных стран. Если с этими истребителями ракеты совместимы, то советский авиапарк Киева в виде МиГ-29, Су-24 и Су-27 только предстоит модернизировать под использование новых боеприпасов. Для этого уже прилагаются усилия, сказал Reuters один из американских чиновников.

Опыт применения JASSM

В апреле 2018 года 19 единиц JASSM использовались в боевых действиях во время гражданской войны в Сирии. Тогда США, Великобритания и Франция заявили, что уничтожают объекты производства химического оружия в арабской республике. Запускались ракеты с бомбардировщика B-1B Lancer. По данным Reuters, Россия заранее предупредила сирийских союзников о готовящихся бомбардировках, поэтому некоторые объекты атак удалось эвакуировать. Франция, в свою очередь, предупредила об авианалете Россию, чьи военные и средства ПВО находятся на сирийской территории. Тогда РФ якобы не задействовала свои ресурсы для отражения атаки НАТО на Сирию, утверждало Минобороны.

Для ударов по сирийским объектам использовалась базовая версия JASSM — AGM-158A, заявили военные США, хотя на некоторых американских военных сайтах указана именно продвинутая версия JASSM-ER. Тогда сообщалось о том, что якобы две ракеты не разорвались и были переданы Сирией в руки российских военных в «хорошем состоянии». Модели средств поражения тогда не назывались, как и страна-производитель, а визуальных подтверждений находки не публиковалось.

В октябре 2019 года США снова задействовали JASSM в Сирии, но теперь для атаки на дом лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. Боевое крещение прошла новая версия AGM-158B — с наивысшей дальностью. Тогда Пентагон заявил, что аль-Багдади погиб, а его убежище было разрушено до основания новым американским оружием.

Если в Сирии пилоты ВВС США находились вне зоны действия ПВО, когда запускали крылатые ракеты, то отправка новых средств поражения Украине сопряжена с тем, что еще большее количество американских специалистов будет вовлечено в процессы подготовки и нанесения ударов, что увеличит угрозу прямого столкновения России и США, а также поставит под удар сам персонал Пентагона, предположил Стефанович.

*террористическая организация, запрещена в России

Александр Холодов