Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна оплатить американскую военную помощь своими «редкоземельными ресурсами». Однако опрошенные RTVI эксперты сомневаются, что Киев сможет выполнить это условие: значительная часть залежей находится на территориях, неподконтрольных украинским властям, и Трампу это известно. Скорее всего, это предложение — сигнал для Китая, который обеспечивает большую часть потребностей Штатов в редкоземах.

Военная помощь в обмен на ресурсы

На встрече в Белом доме Трамп обозначил новый подход к поддержке Украины, заявив, что предоставление военной помощи должно быть обеспечено материальными гарантиями. «Мы даем им деньги, но они должны дать что-то сначала», — подчеркнул он.

Киев не отказывается от такого формата сотрудничества и готов предложить Вашингтону доступ к своим ключевым природным ресурсам, пишет FT. В частности, к крупным залежам титана, железной руды, угля и лития. Только разведанные запасы лития составляют около 500 тыс. тонн, утверждает FT, а общая стоимость минеральных ресурсов оценивается в десятки триллионов долларов.

Взамен Украина, как пишет FT, рассчитывает на «особые условия» со стороны США, включая гарантии безопасности и расширенное экономическое сотрудничество. В Киеве также подчеркивают, что контроль над этими ресурсами необходимо защитить от возможного влияния России и Ирана.

Москва раскритиковала подход Трампа, назвав его попыткой перевести военную помощь Украине на коммерческую основу. По сути, он предлагает Киеву купить поддержку США, а не получать ее безвозмездно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Есть ли у Украины редкоземы

Большая часть запасов редкоземельных металлов, которые могут заинтересовать Вашингтон, теперь находится на территориях, неподконтрольных Киеву. Так, 3 января 2025 года российские военные взяли под контроль крупнейшее в стране Шевченковское месторождение лития, лицензия на разработку которого была продана австралийской компании European Lithium.

В целом, более 70% запасов лития находятся вне зоны контроля Киева. По оценке Forbes на весну 2023 года, общая стоимость полезных ископаемых Украины составляла около $15 трлн, но две трети этих ресурсов сосредоточены на территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области в зоне боевых действий или непосредственно вблизи нее.

Даже оставшимися под контролем ресурсами Украина не может распоряжаться в полной мере. Единственные значимые промышленные запасы скандия сосредоточены в Желтых Водах (Днепропетровская область). После распада СССР долю в местном предприятии получила канадская Ashurst Technology, однако вскоре шахта была закрыта, а добыча так и не возобновилась.

Зачем США договариваются о редкоземах, которых нет

США — один из крупнейших потребителей редкоземельных металлов, необходимых для электроники, авиации и оборонной промышленности, рассказала RTVI Юлия Давыдова, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«До 70% мировых запасов этих металлов сосредоточено в Китае — стране, с которой Дональд Трамп уже вел торговую войну в свой первый президентский срок. Вашингтон ищет альтернативные источники, чтобы снизить зависимость от поставок из КНР», — пояснила она.

Однако, несмотря на наличие запасов руд, содержащих редкоземельные элементы, Украина не входит даже в первую десятку стран по их добыче, сообщил RTVI Гасан Рамазанов, эксперт Института Гайдара. По его словам, ключевая проблема заключается и в том, что редкоземельные металлы в природе встречаются в рассеянном виде, а их добыча и переработка требуют сложных и дорогостоящих технологий.

Существуют три основных способа извлечения редкоземов:

Первичное извлечение из рудных месторождений.

Переработка вторичного сырья (например, из старой электроники).

Извлечение из нетрадиционных источников, таких как промышленные отходы.

Говоря об Украине, Трамп имел в виду первый способ, объясняет Рамазанов. Однако даже в США этот процесс остается проблемным, добавил он: в стране действует лишь одно редкоземельное месторождение — Mountain Pass в Калифорнии, а открытие новых рудников занимает десятилетия.

“Заявления Трампа об импорте украинских редкоземельных металлов <…> рассчитаны на оказание давления на Китай как главного экспортера редкоземельных металлов, поскольку Поднебесная ужесточает экспортный контроль критического сырья в рамках торгового противостояния с США”, — объяснил Рамазанов.

С 10 февраля 2025 года Китай вводит экспортные ограничения на теллур, вольфрам, молибден, индий и висмут. Ранее он уже запретил экспорт в США стратегически важных редкоземов, применяемых как в гражданской, так и в военной сфере.

“Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая крайне высока. По данным Всемирного банка, в 2023 году США импортировали около 400 тонн редкоземельных металлов, из которых 396 тонн были поставки из Китая”, — резюмировал Рамазанов.

Что может поставить Украина

США добывают около 40—43 тыс. тонн редкоземельных металлов в год, тогда как в Китае этот показатель достигает 240 тыс. тонн, а общемировая добыча составляет 350 тыс. тонн, рассказал RTVI независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

“Собственная добыча не покрывает потребности США, недостающие объемы приходится импортировать из КНР, с которой отношения постоянно ухудшаются. Поэтому и Джо Байден, и Дональд Трамп искали пути освобождения от редкоземельной иглы”, — пояснил он.

Однако Украина не обладает внушительными запасами редкоземельных металлов. По словам Хазанова, отдельные месторождения, например скандия, действительно есть, но добыча в стране не велась еще до начала военного конфликта из-за сложности и высокой стоимости переработки сырья. “Сейчас она точно не будет осуществляться — просто не найдется желающих в нее вкладываться”, — сказал Хазанов.

Украина едва ли сможет стать серьезным игроком на этом рынке, соглашается Юлия Давыдова. Во-первых, два из четырех крупнейших месторождений лития находятся под контролем России. Во-вторых, в стране нет инфраструктуры для переработки редкоземельных руд, а разработка новых месторождений требует огромных вложений, которые не окупятся в обозримом будущем.

“Договоренности между США и Украиной не окажут практически никакого влияния на глобальный рынок редкоземов, поскольку ключевым игроком на нем остается Китай. Россия занимает второе место по запасам редкоземельных металлов. Украина не способна ни составить конкуренцию в этой сфере, ни повлиять на их стоимость”, — считает эксперт.

В то же время Давыдова отметила, что Украина по-прежнему обладает крупнейшими месторождениями редкоземельных металлов в Европе. Даже с учетом утраченных территорий у страны есть что предложить США, но не в таких объемах, которые могли бы снизить зависимость от Китая.