С 2026 года на территории Германии будут размещаться американские многоцелевые ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и гиперзвуковое вооружение. Соответствующее заявление 10 июля опубликовали на сайте Белого дома. Это вновь создает проблему РСМД, как в годы Холодной войны. RTVI рассказывает, как далеко смогут долететь ракеты из Германии и какие действия будет предпринимать Россия.

На такой шаг решились, чтобы продемонстрировать американскую «приверженность НАТО и вклад США в сдерживание в Европе», уточняется в публикации на сайте Белого дома. Вооружение будет размещено под командованием многосферной оперативной группы США в Германии в составе 56-го артиллерийского командования армии США, возрожденного в 2021 году спустя 30 лет после ликвидации в 1991 году.

В заявлении говорится о размещении неядерных вооружений, а именно:

Многоцелевых ракет SM-6;

Многоцелевых крылатых ракет большой дальности Tomahawk;

Гиперзвукового оружия, которое пока находится в разработке.

Конкретные модификации SM-6 и Tomahawk в опубликованном заявлении не приводятся. При этом в нем отмечается, что эти вооружения «имеют значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», фактически возможности этих ракет — в дальности полета — позволяют их отнести к ракетам средней и меньшей дальности, отметил в беседе с RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по стратегическому вооружению и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. Более того, судя по заявлению, речь идет о ракетах наземного базирования, что позволяет примерно определить конкретные модификации вооружений, которые США разместят в Германии, отметил он.

Что это за ракеты

SM-6 — изначально зенитная ракета корабельного базирования, стоящая на вооружении ВМС США с 2013 года. Она оснащена активной головкой самонаведения для более эффективного обнаружения целей на конечном участке полета.

Первоначально заявленная дальность полета — 240 км, хотя фактически ее максимум достигает порядка 460 км. SM-6 разрабатывали как средство борьбы с противокорабельными ракетами, но затем они научились перехватывать и баллистические цели.

Позже началась разработка модификаций ракеты, она стала обладать возможностями запуска с земли и поражения наземных объектов. Последняя модификация ракеты, которая пока в разработке — SM-6 Block IB ­— предположительно сможет поражать объекты на дистанции порядка 1 000 км при скорости в 5-6 Махов.

Tomahawk — семейство многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности. Первые варианты поставили на вооружение еще в 1983 году, их использовали на кораблях и подводных лодках. Tomahawk многозадачен: он может носить и обычные боеприпасы, и кассетные, выполнять функции разведки. Причем изначально их создавали с ядерной боевой частью, последние из которых рекомендовали списать во время президентства Барака Обамы.

Скорее всего в Германии появятся модернизация Tomahawk Block IV с дальностью полета порядка 1600 км. Их можно будет запускать с армейского ракетного комплекса Typhon, первые прототипы которого поставили Армии США в 2022 году.

Также Tomahawk можно было запускать с самоходного ракетного комплекса Gryphon. Их — вместе с Tomahawk с ядерной боевой частью — активно разворачивали в 1980-х годах в Западной Европе как ответ на советские подвижные ракетные комплексы с баллистическими ракетами средней дальности «Пионер». После подписания ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) в 1987 году Gryphon сняли с вооружения.

Гиперзвуковое оружие — ракетный комплекс «земля-земля» средней дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), под кодовым названием Dark Eagle. Первые образцы планировали принять на вооружение в 2023 году, но пока изделие дорабатывают. По данным управления Конгресса США по бюджету, дальность полета LRHW должна будет превысить 2 775 км, а скорость — более 15 Махов.

Дестабилизация

На заявление практически незамедлительно отреагировали в российском МИД. Такие планы посчитали «прискорбным фактом» из-за их деструктивности для региональной безопасности.

«Это очередное и весьма зримое подтверждение той крайне дестабилизирующей политики США в области «пост-ДРСМД» <…> Как мы неоднократно предупреждали, действия США и их сателлитов по созданию для России дополнительных ракетных угроз не останутся без должной реакции с нашей стороны», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В связи с этим, как уже ранее говорил Владимир Путин, Россия намерена пересмотреть свой мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, добавил замминистра.

Повторение опыта XX века

Размещение американских ракет меньшей и средней дальности в Европе назревало давно, отметил в беседе с RTVI Дмитрий Стефанович. «В общем-то произошло давно ожидаемое решение, хотя, признаться, ожидалась более активная дискуссия с участием государств, на территории которых планируется развертывание ракет средней дальности — в конце концов, они по умолчанию являются целями для упреждающих ударов в случае начала вооруженного конфликта», — сказал он.

Сейчас же наблюдается все большее отдаление от «Европы без РСМД». И если такой формат станет реальностью, то вернуться к прежнему состоянию в области безопасности на континенте будет в разы сложнее, считает эксперт.

Главный аргумент США в пользу такого формата давления на Россию — успешный, как считают в Вашингтоне, опыт XX века, допускает Стефанович.

«США, видимо, полагают, что «двойное решение» отлично сработало в прошлую холодную войну», — считает он.

«Двойное решение НАТО» — это система военно-политических решений, принятая США, Великобританией, Германией и Францией в 1979 году. Их целью было решение проблемы советских ракетных комплексов «Пионер», которые разработали для создания возможности быстрого уничтожения военных объектов стран НАТО в Европе и на Ближнем Востоке. Двойное решение же подразумевало, что в НАТО решили одновременно и размещать в Западной Европе ракеты средней дальности, и проводить переговоры с СССР о ликвидации таких ракет как таковых у обеих сторон.

По ту сторону Атлантики, судя по всему, осознают перспективы дальнейшей эскалации, допускает Стефанович. «Отсюда и акцент не на постоянном, а на ротационном развертывании, да еще и через довольно продолжительное время. Помимо того, соответствующие изделия (которые будут размещены в Германии — прим. RTVI) прямо не увязывают с ДРСМД», — отметил эксперт. Другой фактор, свидетельствующий о понимании в Вашингтоне рисков повышения ставок, — это «подчеркнуто неядерный характер ракет, предполагаемых к развертыванию».

Но несмотря на это, с учетом географии ракетные комплексы Typhon и Dark Eagle представят «весьма серьезную угрозу для европейской части России, в том числе и для инфраструктуры, связанной со стратегическими ядерными силами и системой предупреждения о ракетном нападении», — отметил он. Но, вдобавок к военным объектам, целями могут стать и крупные гражданские объекты: например, объекты энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры.

Что будет делать Россия

Россия скорее всего примет ответные зеркальные меры, о чем уже не раз заявлялось российскими официальными лицами. «Российская инициатива о моратории на развертывание РСМД, видимо, отправляется вслед за ДРСМД: уже озвучена готовность принять решение о производстве и развертывании российских ракетных комплексов соответствующих классов», — считает Стефанович.

Далеко не факт, что Москва будет ждать размещения ракет на территории Германии в 2026 году — могут начать действовать на опережения. «Не думаю, что будут ждать 2026 года, хотя масштабы производства и развертывания, тем более в условиях продолжающейся военной операции, будут весьма ограниченными. С другой стороны, она же позволяет провести боевые испытания соответствующих систем», — добавил эксперт.

Самое страшное в складывающейся ситуации — повторение похожего сценария развития проблемы РСМД в Европе, как то было в годы Холодной войны. Тогда сформировалась дилемма безопасности, когда РСМД, будучи значительно точнее других ракетных вооружений, позволяли быстро и неожиданно «обезглавить» другую сторону.

Разрабатывались концепции, согласно которым сначала при помощи РСМД наносится превентивный удар по штабам, военным складам, аэропортам, морским портам, энергетической инфраструктуре и другим важным объектам.

Но это не только создавало соблазн нанести удар первыми, но и приводило к опасениям, что потенциальный противник может тебя опередить. Значит, тем более надо ударить первым, пока это не сделали до тебя. Такая дилемма приводила к спиральному росту подозрений — как в НАТО, так и в Организации Варшавского договора — по поводу того, кто из двух решится напасть первым.

«Дилемма безопасности работает безупречно, и, действительно, ситуация может привести к приоритету упреждающих сценариев в военном планировании», — отметил Стефанович.

Впрочем, сейчас проблема ракет в Европе не настолько масштабна, как в прошлом веке. «Как представляется, пока масштабы проблемы еще не дошли до образцов прошлой Холодной войны: в первую очередь в части количественных показателей ядерных и неядерных арсеналов. И, возможно, тенденцию еще можно будет развернуть. Правда, пока незаметно особенного желания к такому развороту», — заключил он.