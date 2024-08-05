Доходность по вкладам в рублях в июле оказалась максимальной за последние два года, следует из статистики Банка России. После повышения ставки до 18% предложения стали еще выгоднее — некоторые банки предлагают доходность выше 20%. Откуда взялись такие условия и как сейчас заработать на депозитах, RTVI узнал у экспертов.

Вслед за повышением ставки российские банки начали предлагать более выгодные депозиты:

— Московский кредитный банк дает ставку 20% на вклады на год (а если точнее 370 дней) и 21% — на вклады на 3 года (или 1100 дней).

— Ставку в 20,5% предлагает Уралсиб — если на депозите будет от 100 тыс. рублей, а срок хранения — 3 года (или 1100 дней). В пресс-службе банка сообщили RTVI, что максимальная доходность с учетом капитализации составляет 20,71% годовых.

— ВТБ дает ставку 20% на вклады от 10 тыс рублей на срок от 1 дня до 2 месяцев.

Среди финансовых учреждений, которые предлагают от 19% до 20%, Банки.ру называют Газпромбанк, МТС Банк, Росбанк и Дом.рф.

С чем связаны такие высокие ставки

Банки повышают доходность, следуя за ЦБ, говорят опрошенные RTVI эксперты. На последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%.

Кредиты коммерческие банки выдают не под 18%, а, к примеру, под 25%, рассказал RTVI Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии.

“Чисто арифметически можно посчитать, что если есть клиенты, готовые брать кредиты под 20% и выше, то возможность делать ставки по депозитам больше 20% у банков есть. Кроме того, банки заинтересованы в привлечении средств физических лиц. Депозиты формируют устойчивые пассивы, благодаря которым банк может с уверенностью выдавать кредиты”, — пояснил он.

О том, что для некоторых банков основным источником фондирования являются депозиты физлиц, рассказал RTVI и эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. На фоне усиления конкуренции за клиента появляются высокие ставки.

Порой есть и премия во вкладах к основной стоимости фондирования в экономике, добавил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Но речь идет о краткосрочных и редко среднесрочных депозитных программах до полугода просто в пересчете на годовые проценты, пояснил он.

Ждать ли снижения ставок до конца 2024 года

До конца 2024 года ставки по депозитам сохранятся, поскольку ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку, сходятся во мнении опрошенные RTVI эксперты.

“Доходность по депозитам обычно постепенно подстраивается под изменения ключевой ставки. После ее повышения в декабре 2023 года средняя доходность новых депозитов на разные сроки увеличилась с 14% до 15% к маю 2024 года. Поэтому мы не ожидаем снижения ставок по вкладам как минимум в ближайшие 3 месяца”, — сказал Игорь Сафонов.

С учетом постепенного замедления инфляции ключевая ставка уже находится на пике или очень близка к нему, обратил внимание RTVI Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». Эксперт добавил, что не ожидает дальнейшего увеличения ставок по вкладам.

“В то же время первое снижение ключевой ставки ожидается не ранее первой половины 2025 года. Так что депозитные ставки, по всей видимости, будут оставаться повышенными еще довольно долго”, — резюмировал он.

Как выиграть на повышении ставок

В ближайшие полгода лучше ориентироваться на депозиты, полагает Юрий Юденков. “Находить ставки по 20% и более, но при этом проверять, чтобы выбранные банки входили в систему страхования вкладов. Любые инвестиции сопряжены с большими рисками, и такая доходность в них — большая удача. В случае же размещения средств на депозитах, вы наверняка получите свои 20%”, — сказал он.

Лучше открывать вклады сроком на 3 или 6 месяцев, по которым банки как правило устанавливают самые высокие ставки, и продлять их, сказал Игорь Додонов. “А в конце этого года или начале следующего года, когда начнут появляться сигналы возможного начала смягчения ДКП в стране, можно будет переложиться на долгосрочный депозит, чтобы зафиксировать повышенную доходность на продолжительный период”, — сказал он.

Все-таки через год такая высокая ставка вряд ли возможна, и банки умеют считать, обратил внимание Михаил Зельцер. “Как только ЦБ завершит цикл ужесточения, а на это уже есть косвенные признаки от замедления недельной инфляции, и даст внятный сигнал к послаблению ДКП, то и банки урежут такие привлекательные условия”, — считает он.

В то же время подобные высокие ставки могут быть и маркетинговыми, т.е. действовать лишь при выполнении определенных условий или ограниченного периода, добавил Игорь Сафонов.

“Максимальные ставки на уровне 20% зачастую предлагаются при выполнении дополнительных условий, например оборотов по карте, что повышает общую доходность для банка”, — рассказал RTVI Юрий Эйдинов, директор департамента розничного кредитования «Цифра банк».

В связи с этим эксперты рекомендуют внимательно изучать условия начисления процентов.