Биткоин побил исторический рекорд, подскочив выше $111 тыс в моменте 22 мая — в Bitcoin Pizza Day. В этот самый день, только в 2010 году, программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC: тогда это было примерно $40, а сейчас — $1,1 млрд. Что ждать от криптовалюты дальше, RTVI узнал у экспертов.

В чем причина роста биткоина и причем тут Трамп

Рост стоимости Bitcoin в последние недели происходит на фоне отрицательной динамики основных фондовых индексов и умеренного роста цен на золото, что само по себе выглядит несколько атипично, рассказал RTVI Александр Абрамов, зав.лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии. Он добавил, что как правило, криптовалюта демонстрирует высокую корреляцию с акциями, особенно в фазах рыночного оптимизма.

“Ключевым фактором роста на этот раз является не столько поведение традиционных активов, сколько ожидания, связанные с действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Рынок ожидает послаблений в регулировании криптосектора. В частности, упрощения доступа институциональных инвесторов к операциям с цифровыми активами. Хотя внутри США эти шаги вызывают критику — в первую очередь со стороны части демократов в Сенате — в целом курс на более структурное и одновременно менее жёсткое регулирование криптовалюты ожидаем рынком. Это и толкает вверх цену биткоина”, — пояснил эксперт.

В целом причины, по которым курс биткоина бьет все рекорды, можно разделить на несколько пунктов, говорят и эксперты, с которыми побеседовал RTVI. Первая из них — макроэкономика.

“Смягчение тарифной политики между США и Китаем снизило геополитическую напряженность и повысило аппетит инвесторов к рисковым активам, включая криптовалюты”, — объяснил RTVI Мал Зейн, региональный менеджер криптобиржи CoinEx в СНГ.

Вторая причина — приток инвестиций. По словам Зейна, институциональные инвестиции резко увеличились — это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны традиционного финансового сектора.

Третья — создание благоприятных условий для развития биткоина в США.

“При президенте создали рабочую группу: ей поручено снять регуляторные барьеры и предложить, как сформировать национальный резерв цифровых активов — в него включат и биткоин. Параллельно Дональд Трамп запретил любые проекты по созданию, выпуску и продвижению государственных цифровых валют (CBDC) как в США, так и за их пределами”, — рассказала RTVI Антонина Левашенко, завлабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара.

Дополнительным катализатором стал всплеск интереса к биткоину в соцсетях — он рекордный с января, обратил внимание Мал Зейн: “Это усилило спекулятивный приток капитала. Рост сопровождается массовыми ликвидациями шортов, резким закрытием коротких позиций, что также подталкивает цену вверх”.

Для крипторынка этот рост несет неоднозначные последствия, полагает Зейн. С одной стороны, то, что биткоин обновляет исторические максимумы, укрепляет доверие инвесторов и может привлечь новых участников на рынок. С другой стороны — фундаментальный фон остается неоднозначным, так как рост не подтвержден поведением традиционных рынков.

«Индекс S&P 500 теряет позиции, Russell 2000 падает, а доходности американских облигаций растут. ФРС не планирует снижать ставки, несмотря на рыночные ожидания. Смягчение денежно-кредитной политики откладывается, а BTC ведет себя как будто оно уже произошло. Таким образом, рынок остается перегретым, и краткосрочный рост может смениться коррекцией», — считает Зейн.

Как скоро упадет биткоин

«Биткоин вполне может опуститься ниже отметки $100 тыс — особенно при краткосрочной перегретости и без устойчивой макроэкономической поддержки”, — считает Мал Зейн. Но это снижение, вероятнее всего, будет краткосрочным — в рамках коррекции.

К снижению курса могут привести следующие причины, указывает эксперт:

возврат к более жесткой политике ФРС (например, если вырастет инфляция или обострятся долговые риски в США),

массовая фиксация прибыли институциональными инвесторами,

угасание хайпа в соцсетях

снижение торговой активности.

Сейчас очевидный период оптимизма — либерализация крипторегулирования в США, вероятно, он сменится коррекцией, но сроки и размер предсказать невозможно, считает Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД). По его мнению, если не будет системных потрясений — смены регулирования на жесткое, резкого изменения мировой экономики — на больших отрезках времени рост будет продолжаться.

Высокая вероятность появления “черных лебедей” делает любые прогнозы рискованными, резюмировал Мал Зейн. По его словам, все участники рынка ставят на продолжение роста стоимости биткоина или как минимум на его закреплении в диапазоне $100 тыс — $110 тыс.