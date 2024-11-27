Курс рубля на торгах 27 ноября обновил минимум с марта 2022 года: за день доллар вырос на 8,5% и стоит больше 114 рублей, евро — более 120 рублей. Накануне министр финансов Антон Силуанов так говорил про падение нацвалюты: «Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту». RTVI узнал у экспертов, что происходит с рублем и почему трехзначный курс может стать нашей новой реальностью.

Курс рубля начал стремительно падать с середины сентября, рассказал RTVI Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»:.

“За два месяца пара USD/RUB выросла почти на 20% — это очень много на фоне стабильных цен на нефть около $73 за баррель Brent. Когда курс рубля каждый день падает на 1,5-3% — это полноценный валютный кризис. Прогнозировать, где окажется курс доллара даже через неделю, сложно: резкая коррекция может наступить в любой момент”.

Потавин не исключает, что рубль может временно укрепиться, так как в ближайшие четверг компании должны перечислить единый налоговый платеж. “Возможно, к этому моменту проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки”, — пояснил он. Но если раньше эксперт предполагал, что курс доллара вернется к максимумам весны 2022 года — около 121 рубля — только в 2025 году, то теперь считает, что это может произойти уже в ближайшее время.

Почему упал рубль?

Стремительное падение рубля связано с ростом спроса на валюту и сокращением ее предложения на рынке на фоне ухудшения ситуации во внешней торговле, считает Александр Потавин.

“Ключевой фактор ослабления курса — смягчение нормативов по возврату валютной выручки. Сейчас российским экспортерам достаточно репатриировать лишь 40% своей выручки и продавать в России только 25% валюты с каждого экспортного контракта. Это сокращает предложение валюты на внутреннем рынке, что негативно сказывается на курсе рубля. Осенью 2023 года, когда российские власти хотели видеть более крепкий курс рубля, они выпустили Указ об ужесточении валютного контроля над экспортерами, тогда продали больше валюты, и курс рубля укрепился. Сейчас мы видим противоположную картину: власти смягчили требования по контролю за валютными потоками”, — пояснил он.

Потавин также отметил, что недавние санкции США против Газпромбанка ускорили падение рубля. “Зарубежные покупатели российского газа и нефти вынуждены искать альтернативные способы оплаты. Со временем появятся новые платежные маршруты, например, через счета в других банках или использование других валют. Но на это нужно время. Это усложняет процесс, увеличивает риски и делает процесс платежей более затратным и непрозрачным. Поэтому какое-то время рубль будет отражать нехватку валюты после перекрытия последнего рабочего канала платежей”, — пояснил он.

К сезонным факторам давления на рубль Александр Потавин отнес рост спроса на валюту в четвёртом квартале, связанный с увеличением импорта:

“Если годом ранее эту потребность довольно оперативно закрыли, повысив норму продажи валютной выручки от экспортеров, то в этом году власти делать этого не хотят. Им нужен более слабый курс рубля для наполнения госбюджета из-за громадных затрат на оборону”.

Основная причина витка девальвации в том, что из-за введенных недавно санкций к банковскому сектору РФ нарушились каналы взаиморасчетов, полагает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Помимо этого, на рубль давят сезонное повышение спроса на импорт, характерный для конца года всплеск бюджетных расходов, острая геополитика и сила самого доллара на мировом рынке, добавил он.

Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступает существенное укрепление доллара США на мировой арене, усиление геополитической напряженности вокруг России и новые санкции против российского банковского сектора, согласилась Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер». По ее мнению, санкции против банков могут свидетельствовать в пользу ухудшения обстановки с проведением экспортных платежей, что усилит проблему с дефицитом ликвидности.

Что будет с курсом?

Изменение курса доллара всего на 1 рубль может принести бюджету дополнительно около 100 млрд рублей нефтегазовых доходов, напомнил Александр Потавин:

“С учетом слабых цен на нефть в ноябре ждать роста продаж валюты до конца года видимо не стоит. Поэтому трехзначные уровни курса доллара к рублю — это видимо уже навсегда”.

Многое будет зависеть от того, как быстро удастся наладить альтернативные каналы ввода и вывода иностранной валюты, способные сбалансировать спрос и предложение, отметил Александр Шепелев. Это, по его мнению, позволит опустить курс доллара до более адекватного уровня.

“У финансовых властей остаются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком. Кроме того, могут быть восстановлены повышенные лимиты возврата экспортной выручки. А пока мы видим на валютном рынке сильно нарушенный баланс и немало эмоций”, — сказал он.

На волне ажиотажа курс доллара может превысить 115 рублей, считает Шепелев, но он уверен, что курсовой пик уже близок. По мнению эксперта, до конца года доллар может вернуться к отметке 100 рублей. Подобную динамику подтвердила Наталия Пырьева.

«В моменте движение может быть ярко выраженным, но мы не ожидаем, что такая динамика будет носить длительный характер (речь идет о днях), после чего рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб. за доллар США, 108 руб. за евро, 14 руб. за юань», — резюмировала она.